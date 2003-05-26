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Нужен партнер по реализации заказов
26/05/2003
Ну так и я про то. Товарисч работает "чисто в нелегале". Легализоваться не хочет ни в какую. Вот ищет "стиральную машину", что бы сбывать свой товар. При этом все (абсолютно) собаки висят на партнере, а В. - в тени и белом смокинге. Доставлял кто? - вы, в платежных кто - вы.
Он вам "заказ передает". На 50 штук изделий, извольте выкупить со склада :-)). После этого - хоть в печку.
Ну так и я про то. Товарисч работает "чисто в нелегале". Легализоваться не хочет ни в какую. Вот ищет "стиральную машину", что бы сбывать свой товар. При этом все (абсолютно) собаки висят на партнере, а В. - в тени и белом смокинге. Доставлял кто? - вы, в платежных кто - вы.
Он вам "заказ передает". На 50 штук изделий, извольте выкупить со склада :-)). После этого - хоть в печку.
27/05/2003
Уважаемые Светлана и Константин, Ваши сомнения понятны :)
Попробую ответить по существу:
Во-первых, нам нужен как раз легальный партнер.
Во-вторых, объем продаж пока совсем небольшой (3-4 заказа в неделю). Именно этим и объясняется отсутствие средств на оплату услуг своих бухгалтера и курьера.
В-третьих, вопрос с деньгами на закупку продукции решаем. А заказ на 50 штук будет выполняться, конечно, только после 100% предоплаты.
В-четвертых, заказы не "просто передаются", а все таки еше и находятся. Вы думаете это так просто?
Спрашивайте еще. Я думаю в результате мы договоримся до совместной работы.
Уважаемые Светлана и Константин, Ваши сомнения понятны :)
Попробую ответить по существу:
Во-первых, нам нужен как раз легальный партнер.
Во-вторых, объем продаж пока совсем небольшой (3-4 заказа в неделю). Именно этим и объясняется отсутствие средств на оплату услуг своих бухгалтера и курьера.
В-третьих, вопрос с деньгами на закупку продукции решаем. А заказ на 50 штук будет выполняться, конечно, только после 100% предоплаты.
В-четвертых, заказы не "просто передаются", а все таки еше и находятся. Вы думаете это так просто?
Спрашивайте еще. Я думаю в результате мы договоримся до совместной работы.
27/05/2003
Да мне Ваши проблемы, Виктор, близки и понятны абс. Но в данном случае, заказ должен собирать именно "партнер", что бы быть более уверенным, что он не липовый. Следовательно, реклама должна вестись либо с его стороны и за его средства (в зачет дилерской скидки), либо с вашей, но направленной опять таки на партнера (Это тоже нормально. Например идет реклама автомобиля, а работате она на дилеров, разумеется, а не на завод).
Я давненько подумываю об ИМ "понтовых и эксклюзивных вещей" (для дома, дачи и пр.)
Да упарился искать мастеров, что это могут делать. Если Ваш товар под это подпадает - мыльните, перейдем к предметному разговору.
Да мне Ваши проблемы, Виктор, близки и понятны абс. Но в данном случае, заказ должен собирать именно "партнер", что бы быть более уверенным, что он не липовый. Следовательно, реклама должна вестись либо с его стороны и за его средства (в зачет дилерской скидки), либо с вашей, но направленной опять таки на партнера (Это тоже нормально. Например идет реклама автомобиля, а работате она на дилеров, разумеется, а не на завод).
Я давненько подумываю об ИМ "понтовых и эксклюзивных вещей" (для дома, дачи и пр.)
Да упарился искать мастеров, что это могут делать. Если Ваш товар под это подпадает - мыльните, перейдем к предметному разговору.
30/05/2003
To Виктор - напишите мне, что за товары, где находятся склад откуда их забирать, какую планируете оплату.
Напишите лучше на мыло k73@newposter.ru
У меня www.NewPoster.ru - Продажа постеров.
Тоже в принципе товары для дома и дачи :)
To Виктор - напишите мне, что за товары, где находятся склад откуда их забирать, какую планируете оплату.
Напишите лучше на мыло k73@newposter.ru
У меня www.NewPoster.ru - Продажа постеров.
Тоже в принципе товары для дома и дачи :)
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