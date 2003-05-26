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Нужен партнер по реализации заказов



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
26/05/2003

Ну так и я про то. Товарисч работает "чисто в нелегале". Легализоваться не хочет ни в какую. Вот ищет "стиральную машину", что бы сбывать свой товар. При этом все (абсолютно) собаки висят на партнере, а В. - в тени и белом смокинге. Доставлял кто? - вы, в платежных кто - вы.

Он вам "заказ передает". На 50 штук изделий, извольте выкупить со склада :-)). После этого - хоть в печку.



Ссылка на сообщение Виктор
27/05/2003

Уважаемые Светлана и Константин, Ваши сомнения понятны :)



Попробую ответить по существу:



Во-первых, нам нужен как раз легальный партнер.



Во-вторых, объем продаж пока совсем небольшой (3-4 заказа в неделю). Именно этим и объясняется отсутствие средств на оплату услуг своих бухгалтера и курьера.



В-третьих, вопрос с деньгами на закупку продукции решаем. А заказ на 50 штук будет выполняться, конечно, только после 100% предоплаты.



В-четвертых, заказы не "просто передаются", а все таки еше и находятся. Вы думаете это так просто?



Спрашивайте еще. Я думаю в результате мы договоримся до совместной работы.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
27/05/2003

Да мне Ваши проблемы, Виктор, близки и понятны абс. Но в данном случае, заказ должен собирать именно "партнер", что бы быть более уверенным, что он не липовый. Следовательно, реклама должна вестись либо с его стороны и за его средства (в зачет дилерской скидки), либо с вашей, но направленной опять таки на партнера (Это тоже нормально. Например идет реклама автомобиля, а работате она на дилеров, разумеется, а не на завод).



Я давненько подумываю об ИМ "понтовых и эксклюзивных вещей" (для дома, дачи и пр.)

Да упарился искать мастеров, что это могут делать. Если Ваш товар под это подпадает - мыльните, перейдем к предметному разговору.



Ссылка на сообщение Виктор
29/05/2003

Ау, люди!



Ссылка на сообщение ПАША
29/05/2003

Ищу инвестора, для развития таксомоторного парка и сетей СТО в городе Тольятти (ОАО АВТОВАЗ).



Ссылка на сообщение k73
30/05/2003

To Виктор - напишите мне, что за товары, где находятся склад откуда их забирать, какую планируете оплату.

Напишите лучше на мыло k73@newposter.ru

У меня www.NewPoster.ru - Продажа постеров.

Тоже в принципе товары для дома и дачи :)



Ссылка на сообщение Виктор
02/06/2003

Господа,

я ищу партнера уже с действующим бизнесом (свой сайт, свой склад, свой кассовый аппарат, свой бухгалтер, свой курьер, свой расчетный счет)!



Уверен, что от нашего партнерства Вы только выиграете.



Ссылка на сообщение Александр
02/06/2003

А мне к примеру нужно найти магазин у которого курьеры могли бы развезти 1-2 (в день) моих заказов вместе со своими.



Ссылка на сообщение Виктор
03/06/2003

Александр, Вам нужно тоже самое что и мне. Давайте искать вместе. Держите меня в курсе своих находок. И на"оборот" :)



Ссылка на сообщение Александр
04/06/2003

Виктор: таких находок нет уже в течение двух месяцев...

хотя может быть я просто не там искал.



Ссылка на сообщение Виктор
04/06/2003

Александр, вроде я нашел вариант. Вроде потенциальный партнер согласен на пропорцию 50 на 50.



Ссылка на сообщение Nik
04/06/2003

А в чём у вас проблема с 1-2 заказами? Наймите пару курьеров и платите по 20-40 р. за одну доставку.


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