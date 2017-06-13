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Нужен непубличный совет почему сайт плохо представлен в выдаче яндекса



Ссылка на сообщение Анатолий Каплин,
Генеральный директо ООО Спектр
13/06/2017

Есть два сайта. Контент во многом идентичен.

Один сайт хорошо представлен в яндексе, у другого всего 5 страниц в поиске.

Нужно разобраться почему и дать совет как преодолеть эту проблему.



Ссылка на сообщение Анатолий Каплин,
Генеральный директо ООО Спектр
14/06/2017

Готов оплатить труды



Ссылка на сообщение Алексей Друждый,
Глав aleksmarket
15/06/2017

Яндекс давно борется с копипастерами которые хотят занять весь топ. По их алгоритму они пропускают в топ только один из сайтов клонов(по контенту).


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