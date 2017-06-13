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Нужен непубличный совет почему сайт плохо представлен в выдаче яндекса
13/06/2017
Есть два сайта. Контент во многом идентичен.
Один сайт хорошо представлен в яндексе, у другого всего 5 страниц в поиске.
Нужно разобраться почему и дать совет как преодолеть эту проблему.
Есть два сайта. Контент во многом идентичен.
Один сайт хорошо представлен в яндексе, у другого всего 5 страниц в поиске.
Нужно разобраться почему и дать совет как преодолеть эту проблему.
14/06/2017
Готов оплатить труды
Готов оплатить труды
Алексей Друждый,
Глав aleksmarket
Глав aleksmarket
15/06/2017
Яндекс давно борется с копипастерами которые хотят занять весь топ. По их алгоритму они пропускают в топ только один из сайтов клонов(по контенту).
Яндекс давно борется с копипастерами которые хотят занять весь топ. По их алгоритму они пропускают в топ только один из сайтов клонов(по контенту).
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