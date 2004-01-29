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Нужен ли такой магазин? Или не магазинГ :)
29/01/2004
=Олег Краюшкин=
=Поэтому независимо от Вашего желания, все равно придется принять одну из предложенных схем и работать по ней.=
Спасибо за ваши подробные и компетентные ответы.
=Олег Краюшкин=
=Поэтому независимо от Вашего желания, все равно придется принять одну из предложенных схем и работать по ней.=
Спасибо за ваши подробные и компетентные ответы.
29/01/2004
=slavas
Если есть опыт создания и раскрутки интет-магазинов - дай СЮДА ссылки на работающие проекты.
-1- Это делать публично не принято.
-2- Я не ищу работу по раскрутке магазинов. Она у меня в данный момент есть.
-3- Спасибо за совет "меньше мечтать - больше делать". Вы правы.
-4- Я вел речь именно о "своем" проекте, приносящем доход, а не о поиске новых клиентов.
=slavas
Если есть опыт создания и раскрутки интет-магазинов - дай СЮДА ссылки на работающие проекты.
-1- Это делать публично не принято.
-2- Я не ищу работу по раскрутке магазинов. Она у меня в данный момент есть.
-3- Спасибо за совет "меньше мечтать - больше делать". Вы правы.
-4- Я вел речь именно о "своем" проекте, приносящем доход, а не о поиске новых клиентов.
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