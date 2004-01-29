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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Нужен ли такой магазин? Или не магазинГ :)



Ссылка на сообщение Maxidron
29/01/2004

=Олег Краюшкин=

=Поэтому независимо от Вашего желания, все равно придется принять одну из предложенных схем и работать по ней.=



Спасибо за ваши подробные и компетентные ответы.



Ссылка на сообщение slavas
29/01/2004

Maxidron

Не надо мечтать, надо делать.

Если есть опыт создания и раскрутки интет-магазинов - дай СЮДА ссылки на работающие проекты.



Ссылка на сообщение Maxidron
29/01/2004

=slavas

Если есть опыт создания и раскрутки интет-магазинов - дай СЮДА ссылки на работающие проекты.



-1- Это делать публично не принято.

-2- Я не ищу работу по раскрутке магазинов. Она у меня в данный момент есть.

-3- Спасибо за совет "меньше мечтать - больше делать". Вы правы.

-4- Я вел речь именно о "своем" проекте, приносящем доход, а не о поиске новых клиентов.



Ссылка на сообщение Ник
02/02/2004

Пожалуй мне было бы интересно. Нужны подробности. За плечами несколько проектов, и в настоящее время руковожу книжным интернет-магазином. Киев, Украина. Есть своя команда. Мыльте.



Ссылка на сообщение Ник
02/02/2004

Это я к bornholio. 28.01.04



Ссылка на сообщение bornholio
02/02/2004

Отписал. Кстати эта тема перспективна и в оффлайне - если есть желающие взять на себя функции представителей в регионах и странах СНГ - завсегда рады.



Ссылка на сообщение Holodilnik.Ru
28/03/2004

Вот пример:

http://www.notebook.ru/



Ссылка на сообщение Василий
29/03/2004

я думаю не нужен ни зачем



Ссылка на сообщение urukhay
29/03/2004

Магазин который перенаправляет заказ и живет на проценты?

Пожалуйста примаер: Яндекс.Маркет - и судя по всему неплохо живет :)

Других примеров (сдачи в аренду виртуальных прилавков) тоже хватает.



Ссылка на сообщение andrey
29/03/2004

Подключись к партнеркам магазинов и зарабатывай


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