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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Нужен ли такой магазин? Или не магазинГ :)



Ссылка на сообщение Maxidron
28/01/2004

Олег Краюшкин - спасибо за ваше мнение. Если можно, уточните одну мысль - почему "Мелким и неизвестным Вы не по карману"? У них нет запаса прочности в цене, чтобы еще и платить партнеру?



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
28/01/2004

=Максидрон

Тоже дополнение

Выражайтесь яснее, тогда будет проще и Вам и нам. А то Вы сказали одно, а подразумевали другое.

Теперь по поводу пристройки. Если Вы нашли нишу (причем видимо - свою), занимайтесь ей и не морочьте себе голову чем-то другим. Далеко не факт, что работающее в одной области будет также работать и в другой. Поэтому попробуйте сначала на практике, потом после апробации можно попытаться применить и в других областях (хотя следует учитывать ограничения).

Легкость написания 3-5 операторов ЯВУ приводит к мысли, что вообще весь бизнес в инете становится легче на несколько порядков. Какая ерунда!

Да наоборот - еще сложнее и тяжелее.

И кстати, что Вы подразумеваете под "нормальным экономическим эффектом"? Вы его что считали? И сколько? Какова методика? Возможные ограничения?



Ссылка на сообщение RaMan
28/01/2004

Олег,

Кажется, слишком прямолинейный подход. Аудиторию тут надо исследовать, заранее сказать, есть она или нет - нельзя. Отсюда и первый совет Максидрону следует...



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
28/01/2004

По поводу запаса прочности в цене.

Как правило у маленьких компаний ценовой коридор достаточно небольшой. Но... основные факторы их нежелания - это жадность и/или боязнь обмана. Все вместе приводит к отказу от сотрудничества с Вами.



Ссылка на сообщение bornholio
28/01/2004

когда норма прибыли большая это вполне работает - на том же рынке софта зачастую единственный способ продвижения - откаты.

Мне оптимизатор и полноценное ПО пока не по карману, но есть отлаженная система доставки и ассортимент настолько широкий насколько это вообще возможно в РФ. Единственное требование по розничным ценам - не ниже наших. Отчисления партнерам порядка 40% с текущих цен. Реально можно поднять еще процентов на 10-20%.



Ссылка на сообщение Maxidron
28/01/2004

RaMan

Совет принят :)



bornholio

Я вам написал письмо. Спасибо за предложение (если я правильно его понял:) )



Олег Краюшкин

Спасибо за ваши комментарии. Наверное я тугодум - так и не научился выражаться ясно.

Как и не научился понимат с полу-слова. Боязнь какого обмана приведет к нежеланию сотрудничать со мной? Если я передаю магазину заказ от клиента - могут обмануть меня и не выплатить комиссионные, но пока не придумал, как я могу кого-то обмануть.



Еще раз всем большое спасибо за участие в обсуждении, очень полезном для меня.



Удачи в Вашем Бизнесе.



Ссылка на сообщение bornholio
28/01/2004

пока ничего не получил...

предложение можно сформулировать следующим образом - от Вас заказы от меня процент с заказов, больший чем по партнерке, но меньше чем можно было бы просто покупая у нас постеры. Наши партнеры изначально работали самостоятельно, но при текущих объемах продаж затраты на обработку заказов были слишком велики. На сегодня в этом сегменте остался 1 независимый проект, но думаю это не надолго...



Ссылка на сообщение Maxidron
28/01/2004

bornholio

ОК, завтра с Вами свяжусь еще раз.



Ссылка на сообщение Прохожий
29/01/2004

Я тут решил приколоться и в качестве парнера (для проверки работы партнерской программы) засобачил яндекс. Замечу, что с яндекса идет половина (а то и больше) от всех посетителей. Так вот с 05.05.2003 яндекс бы заработал с меня по партнерской программе всего-лишь 9 тыщ 404 рубля :о)))



Ссылка на сообщение Прохожий
29/01/2004

Я с удовольствием отдам свою базу товаров такому магазину при условии проставления ссылок с каждого товара на мой ресурс (на страницу такого же товара на моем сайтЕ) :о))



Ссылка на сообщение Константин
29/01/2004

Я с удовольствием отдам свою базу товаров такому магазину при условии проставления ссылок с каждого товара на мой ресурс (на страницу такого же товара на моем сайтЕ) :о))

-------------------

:) А давай! Сервер есть, мыло реальное. Мыльни.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
29/01/2004

=Максидрон

Способов обмануть и Вас и Вашего партнера - масса. Поэтому небольшие компании знают что Вы их можете обмануть, но не знают как и где. Но чтобы не проверять это, они не доверяют сразу и поэтому не идут на контакт. То что Вы не собираетесь обманывать своих партнеров еще не говорит о том, что они Вам верят.

=Прохожий

А чем в таком случае этот партнерский магазин отличается от простого дорвея?

Будет ли смысл Максидрону создавать еще один большой дорвей (или что-то похожее на каталог "Товары и цены") для нескольких партнеров. В данном случае этот проект - явно лишнее звено в цепи "продавец-покупатель".



Ссылка на сообщение Maxidron
29/01/2004

Прохожий

А как может осуществляться контроль при вашем способе проставления ссылок?



Олег Краюшкин

Масса - это слишком абстрактно. Я пытаюсь понять, в чем может быть обман, на конкретных примерах. Пока не соображу. Клиент заказал у меня плейер. Я передаю данные заказа в службу доставки партнера. Они доставляют, мне платят процент. Или говорят, что был отказ - и не платят. Но где здесь возможность мне обмануть их?



Ссылка на сообщение element
29/01/2004

Maxidron

"Я передаю данные заказа в службу доставки партнера. Они доставляют, мне платят процент. Или говорят, что был отказ - и не платят. Но где здесь возможность мне обмануть их?" --

Я вот тоже не могу врубить где тут можно обмануть заказчика. Обмануть можно в том, случае, если он делает предоплату непонятно куда и ждет свой плеер. А если он не делает предоплаты -- то он фактически ничем не рискует. О чем тогда речь?



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
29/01/2004

=Максидрон

Чтобы было понятно, приведу пример с реальной жизни, т.е. с оффлайна.

В нашем городе деньги между двумя банками идут 3 дня (уж не знаю - чем это вызвано). Случай такой. Клиент решил купить товар - стройматериалы. Оплатил через банк, привозит продавцу платежку с отметкой банка и просить выдать товвар. У него на руках платежка, счет-фактура, доверенность и пр. Ему на складе выдают товар, отписывают документы и... он уезжает. А деньги - не пришли. Их вообще никто никуда не отсылал. Есть такая схема, когда деньги при платеже можно тормознуть до определенного момента либо вообще подделать банковские штампы. И все больше ничего не надо. Товар ушел - а денег нет. Это обман или нет?

И такое в инете сделать, да еще при вашей схеме (ни_за_что_не_отвечания) - на раз и два. Чего тут непонятного. Чтобы было все понятно, надо чаще по сторонам смотреть - в нормальную жизнь и думать о том, что видишь.

Деньги куда легче тормознуть в пути чем товар. Хорошо, когда сделок 2-3 за месяц - можно все отследить и ничего не потерять. А когда их 100-200 и выше, тогда что делать? Да еще из разных регионов? Тогда без разницы есть псевдорвей (Ваш сайт) между покупателем и реальным инет-магазином или нет. Документы и товар пошли а денег нет. И все. Схема получения денег из воздуха закончилась.

На мой взгляд у Вас 3 пути:

1) стандартный каталог товаров (в рунете больше сотни)

2) дорвей (еще больше)

3) типичный инет-магазин (тоже немало)

Поэтому независимо от Вашего желания, все равно придется принять одну из предложенных схем и работать по ней. Мне кажется, что 3 вариант перспективнее.


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