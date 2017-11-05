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Недостоверная информация о продавце. Это нарушение?
05/11/2017
Здравствуйте
Если на сайте ИМ указанно, что юр название ООО Ромашка...а товар привозят с чеком и документами от ООО Василек, это нарушение? если да, то какого закона
Здравствуйте
Если на сайте ИМ указанно, что юр название ООО Ромашка...а товар привозят с чеком и документами от ООО Василек, это нарушение? если да, то какого закона
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