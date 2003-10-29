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Наполнение контентом инет-магазина: нужны советы
29/10/2003
Непойман: Я бы объвил тендер по веб-студиям....
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И Ето было бы правильно. Вообще, все работы с неопределенной ценой надо заказывать через тендер.
Непойман: Я бы объвил тендер по веб-студиям....
-------
И Ето было бы правильно. Вообще, все работы с неопределенной ценой надо заказывать через тендер.
29/10/2003
:) Я в свое время поднял специальный сайт для этого. Да народ в основной своей массе не знает что такое тендер, как его проводить, и как обламывать потенциальных подрядчиков до реальных цен.
И дело заглохло практически.
Только я им и воспользовался несколько раз, для решения своей "текучки".
Не умерло, а пока лежит "за невостребованностью", ждет, пока народ созреет.
Вы уже созрели? (предупреждаю, сервис не бесплатный, но окупится).
В принципе, если на халяву - напрягите тутошную "службу заказа". Правда у них, имхо - в основном "дизигнеры", рутины не любят.
:) Я в свое время поднял специальный сайт для этого. Да народ в основной своей массе не знает что такое тендер, как его проводить, и как обламывать потенциальных подрядчиков до реальных цен.
И дело заглохло практически.
Только я им и воспользовался несколько раз, для решения своей "текучки".
Не умерло, а пока лежит "за невостребованностью", ждет, пока народ созреет.
Вы уже созрели? (предупреждаю, сервис не бесплатный, но окупится).
В принципе, если на халяву - напрягите тутошную "службу заказа". Правда у них, имхо - в основном "дизигнеры", рутины не любят.
29/10/2003
Мне снимал картинки для магазина профессиональный фотограф. 6 фоток обошлось в 50 долл. Снимали дорогущим цифровиком, свет выставляли, все дела. Результат: мегаотстой. На сегодняшний день требуем от поставщиков каталоги и сканируем. К сожалению не все есть в каталогах. Будем пробовать снимать сами.
Мне снимал картинки для магазина профессиональный фотограф. 6 фоток обошлось в 50 долл. Снимали дорогущим цифровиком, свет выставляли, все дела. Результат: мегаотстой. На сегодняшний день требуем от поставщиков каталоги и сканируем. К сожалению не все есть в каталогах. Будем пробовать снимать сами.
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