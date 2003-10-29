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Наполнение контентом инет-магазина: нужны советы



Ссылка на сообщение Константин
29/10/2003

Непойман: Я бы объвил тендер по веб-студиям....

-------



И Ето было бы правильно. Вообще, все работы с неопределенной ценой надо заказывать через тендер.



Ссылка на сообщение rus
29/10/2003

Есть ли площадка, где можно объявить тендер?

Как это вообще делается?



Ссылка на сообщение Константин
29/10/2003

:) Я в свое время поднял специальный сайт для этого. Да народ в основной своей массе не знает что такое тендер, как его проводить, и как обламывать потенциальных подрядчиков до реальных цен.

И дело заглохло практически.

Только я им и воспользовался несколько раз, для решения своей "текучки".

Не умерло, а пока лежит "за невостребованностью", ждет, пока народ созреет.

Вы уже созрели? (предупреждаю, сервис не бесплатный, но окупится).



В принципе, если на халяву - напрягите тутошную "службу заказа". Правда у них, имхо - в основном "дизигнеры", рутины не любят.



Ссылка на сообщение Elphi
29/10/2003

Мне снимал картинки для магазина профессиональный фотограф. 6 фоток обошлось в 50 долл. Снимали дорогущим цифровиком, свет выставляли, все дела. Результат: мегаотстой. На сегодняшний день требуем от поставщиков каталоги и сканируем. К сожалению не все есть в каталогах. Будем пробовать снимать сами.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
30/10/2003

Да нет, разные есть - и подороже, и подешевле, и "дезигнеры", и "мастеровые". Если интересно, оставляйте заявку - разошлём, будет из чего выбрать.



Ссылка на сообщение rus
30/10/2003

Elphi: мои ощущения от встречи с фотографом схожи... Так и не смог ничего нормально сфоткать :) Почему-то даже у меня лучше получаеся.



Ссылка на сообщение Иван
04/11/2003

Хороший фотограф этим заниматься не будет, слишком скучно, он найдет другие способы заработать. :)

Просто лампочек маловато, нужны ещё зонтики и все это нормально поставить. А ещё есть фотошоп, где можно подчистить и пригладить :)



Ссылка на сообщение lnx
04/11/2003

Ну да: хороший дворник только в кремле подметать будет, хороший художник только по велению души рисовать будет...

Фотограф - это профессия.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
05/11/2003

РУС, а может лучше не торопиться, зато делать качественно и хорошо. А спешка нужна лишь при ловле блох. Если я правильно Вас понял, то вы намерены серьезно, ну так и действуйте соответственно. Хорошая работа никогда быстрой не бывает. Тем более постройка "храма".



Ссылка на сообщение rus
05/11/2003

Спасибо всем, потихоньку все решается.


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