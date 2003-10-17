Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Налоги и цифровой товар.
17/10/2003
плати на Кипре, см. выше сообщение
плати на Кипре, см. выше сообщение
17/10/2003
Да что вы себе голову морочите. Млин, или все подпольные миллионЭры вдруг решили 13% заплатить?
Ну решили обналичить - таки и обналичивайте себе спокойно. Система электронных бабок себе % отстегнет и все.
Как будто речь идет о миллионах или сотнях тыщ.
Наверняка в лучшем случае - тыщи но скорее - сотни.
Менты нищих не обижают. Сильно.
Будет проблема - будете решать. Пристанут - скажите друг уехал за границу - разбогател страшно и отдал долг (с %) что студентом у меня занимал. Пусть доказывают обратное.
Скажите, что нашли (закон о кладе сильно полегчал, теперь его декларировать не надо, если он не имеет исторической ценности.
Да что вы себе голову морочите. Млин, или все подпольные миллионЭры вдруг решили 13% заплатить?
Ну решили обналичить - таки и обналичивайте себе спокойно. Система электронных бабок себе % отстегнет и все.
Как будто речь идет о миллионах или сотнях тыщ.
Наверняка в лучшем случае - тыщи но скорее - сотни.
Менты нищих не обижают. Сильно.
Будет проблема - будете решать. Пристанут - скажите друг уехал за границу - разбогател страшно и отдал долг (с %) что студентом у меня занимал. Пусть доказывают обратное.
Скажите, что нашли (закон о кладе сильно полегчал, теперь его декларировать не надо, если он не имеет исторической ценности.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено