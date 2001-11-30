/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3
Ответить

Начинаем электронный магазин



Ссылка на сообщение Alexandr
30/11/2001

Не слушай ты этих лохотронщиков, они просто разводят на бабки, а реального решения предложить не могут. [Наглая реклама вырезана модератором]



Ссылка на сообщение Moderator
02/12/2001

Александр, воздержитесь, пожалуйства, в дальнейшем от рекламы Вашего "решения". И от поливания грязью других участников дискуссии. Если хотите вступить в полемику по этому поводу, делайте это не в форуме. Точка.



Ссылка на сообщение Игорь Минович
20/03/2002

Добрый день.





Обсуждение напоминает мне разговор прорабов и главбухов, поучающих купца как торговать (точнее, каким кассовым аппаратом пользоваться и сколько за него стоит или не стоит платить).


Торговля существует тысячи лет и что-то в ней есть независимое от системы учета или оформления витрины.


Прибыль можно получать не имея ЭВМ, а только счеты, и даже под навесом из ткани, а то и без него.


Интернет - только инструмент торговли. Кроме инструмента нужны умелые работники, доброе имя, человеческая энергия, смекалка, организаторские способности, вера в себя и свои силы, деньги или кредит, торговое чутье и волчья хватка. "Интернета" в успешной "интернет-торговле" не больше 20 процентов.


Кажется уже забыли, что персональная ЭВМ, да и не только она, начиналась в гараже, да и Amazon.com с 300 000 долл., взятых в долг у родителей (смешная сумма для США, если сравнивать с результатами).


Магазин начинается не с кассового аппарата, а с идеи, с любви к будущему творению и огромным желанием воплотить в жизнь, сделать "дело" и оставить его в наследство своим детям. Талант нужен и удача, как бы это не было прискорбно для некоторых.


Когда-то давно я был редактором курсовой стенгазеты в Ленинградском Университете, до сих пор помню один раздел:





КУРЬЁЗЫ ПРИРОДЫ


У курицы две ноги... Особенно левая!!!





Улавливаете аккорд?





Успехов талантам, дерзким и упрямым.





Вспомнил сейчас один из законов Паркинсона о росте "белых воротничков". Кажется его 5% годовых с появлением интернета превратилось в 50%. Остается рассчитать время Х - до краха системы.



Ссылка на сообщение Михаил Dolunz
22/03/2002

Игорю. Смешно и по-моему почти в точку.



Ссылка на сообщение Игорь
26/03/2002

Спасибо.


Ответить
Предыдущая 1 2 3




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены