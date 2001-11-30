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Начинаем электронный магазин
30/11/2001
Не слушай ты этих лохотронщиков, они просто разводят на бабки, а реального решения предложить не могут. [Наглая реклама вырезана модератором]
Не слушай ты этих лохотронщиков, они просто разводят на бабки, а реального решения предложить не могут. [Наглая реклама вырезана модератором]
20/03/2002
Добрый день.
Обсуждение напоминает мне разговор прорабов и главбухов, поучающих купца как торговать (точнее, каким кассовым аппаратом пользоваться и сколько за него стоит или не стоит платить).
Торговля существует тысячи лет и что-то в ней есть независимое от системы учета или оформления витрины.
Прибыль можно получать не имея ЭВМ, а только счеты, и даже под навесом из ткани, а то и без него.
Интернет - только инструмент торговли. Кроме инструмента нужны умелые работники, доброе имя, человеческая энергия, смекалка, организаторские способности, вера в себя и свои силы, деньги или кредит, торговое чутье и волчья хватка. "Интернета" в успешной "интернет-торговле" не больше 20 процентов.
Кажется уже забыли, что персональная ЭВМ, да и не только она, начиналась в гараже, да и Amazon.com с 300 000 долл., взятых в долг у родителей (смешная сумма для США, если сравнивать с результатами).
Магазин начинается не с кассового аппарата, а с идеи, с любви к будущему творению и огромным желанием воплотить в жизнь, сделать "дело" и оставить его в наследство своим детям. Талант нужен и удача, как бы это не было прискорбно для некоторых.
Когда-то давно я был редактором курсовой стенгазеты в Ленинградском Университете, до сих пор помню один раздел:
КУРЬЁЗЫ ПРИРОДЫ
У курицы две ноги... Особенно левая!!!
Улавливаете аккорд?
Успехов талантам, дерзким и упрямым.
Вспомнил сейчас один из законов Паркинсона о росте "белых воротничков". Кажется его 5% годовых с появлением интернета превратилось в 50%. Остается рассчитать время Х - до краха системы.
Добрый день.
Обсуждение напоминает мне разговор прорабов и главбухов, поучающих купца как торговать (точнее, каким кассовым аппаратом пользоваться и сколько за него стоит или не стоит платить).
Торговля существует тысячи лет и что-то в ней есть независимое от системы учета или оформления витрины.
Прибыль можно получать не имея ЭВМ, а только счеты, и даже под навесом из ткани, а то и без него.
Интернет - только инструмент торговли. Кроме инструмента нужны умелые работники, доброе имя, человеческая энергия, смекалка, организаторские способности, вера в себя и свои силы, деньги или кредит, торговое чутье и волчья хватка. "Интернета" в успешной "интернет-торговле" не больше 20 процентов.
Кажется уже забыли, что персональная ЭВМ, да и не только она, начиналась в гараже, да и Amazon.com с 300 000 долл., взятых в долг у родителей (смешная сумма для США, если сравнивать с результатами).
Магазин начинается не с кассового аппарата, а с идеи, с любви к будущему творению и огромным желанием воплотить в жизнь, сделать "дело" и оставить его в наследство своим детям. Талант нужен и удача, как бы это не было прискорбно для некоторых.
Когда-то давно я был редактором курсовой стенгазеты в Ленинградском Университете, до сих пор помню один раздел:
КУРЬЁЗЫ ПРИРОДЫ
У курицы две ноги... Особенно левая!!!
Улавливаете аккорд?
Успехов талантам, дерзким и упрямым.
Вспомнил сейчас один из законов Паркинсона о росте "белых воротничков". Кажется его 5% годовых с появлением интернета превратилось в 50%. Остается рассчитать время Х - до краха системы.
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