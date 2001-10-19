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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Начинаем электронный магазин



Ссылка на сообщение Сергей Artus
19/10/2001

Да...
<br>
Предложения надо сказать блестящие. Знаете это похоже на покупку старого запорожца без колёс: "Вот поезжу, попробую, если понравится, то обязательно куплю Ferrari" :)
<br>
Универсальное решение универсальному рознь! Вспомните фильм "Гремлины", там один из героев тоже предлагал универсальные устройства :)
<br>
А если серьёзно, то если что-то действительно универсально, то оно высокотехнологично и стоит соответствующие деньги. И разница здесь как между доской с мелками и компьютером (и то и другое универсально, особенно если сравнивать задачи касающиеся только оффисных программ)
<br>
А для Вас Alex, если не пугает работать с Москвой, напишите мне на e-mail Вашу ситуацию и потребности. К созданию серьёзного и конкурентноспособного магазина нужен индивидуальный подход. А мсоветовать не зная специфики, считаю безотвественным.
<br>
В любом случае желаю успеха.



Ссылка на сообщение Стас
20/10/2001

Да какие могут быть проблемы?!
<br>
Здесь ведь главное желание самого продавца, владельца товара!!! Если он имеет желание - найти людей способных реализовать такой проект, трудно, но возможно!!!
<br>
Причем даже бесплатно - с возможностью заработать потом!!!
<br>
Всегда было проблемой найти продавца, который хотел бы начать электронный бизнес, особенно в маленьких городах. Но если такой есть - все: пол-дела сделано!!!
<br>
Мы такой магазин делаем бесплатно, договорившись с оптовиками о маленьком проценте с продажи!!!



Ссылка на сообщение Алексей
21/10/2001

Алекс - начни с выбора платформы, структуры своего отдела, медиа-плана (раскрутки), способов и систем оплаты, вопросов логистики и наполнения базы товара (обновление цен, фото и описания) По моему опыту последние 2 вещи наиболее трудоёмкие и критичные. Отлаженная доставка + хорошие sales-менеджеры и хорошо оформленная база товара - качественные изображения + описания - это то что впервую очередь требует клиент.
<br>
Свой магазин (www.-mir-vann.ru) мы развернули буквально за неделю на базе уже рекламировавшегося тут OSG WebShop v1.0 (www.mags.ru), а вот с базой товаров копаемся до сих пор - дорого и трудоёмко. Процесс доставки (несмотря на уже имеющуюся собственную службу)отлаживали в течении полугода (товар специфический =).
<br>
Наконец то пошла успешная торговля в онлайне - появились заказы до пары сотен килобаксов.
<br>
Сейчас переходим на 2ую версию движка от OSG - гораздо более мощный и гибкий - на данный момент конкурентов у него в категории для ассортимента в 5000-10000 товаров вроде нет.
<br>
Готовим редизайн и вложились наконец на создание нормальных фотографий.
<br>
Если есть какие нибудь вопросы - пиши.
<br>
Желаю успехов!



Ссылка на сообщение Татьяна Федорова
22/10/2001

Насчет изображений. Ребята я работала как-то в этой области в свое время и скажу вам, что тут на большие расходы не надейтесь. У нас работал парнишка-студент, в совершенстве владеющий Фотошопом. Из оснастки был только цифровой фотоаппарат (1.2 мегапиксел) со штативом, пару настольных лампочек, один белый зонтик, зеленая тряпочка. И все. Отдали ему на съедение прайс-лист, чтобы все там сфотографировать. Парнишка подбегает ко мне, спрашивает, что и как, да с какой стороны надо шелкнуть, убегает, работает, прибегает, показывает, переделывает и сдает. 1500 позиций мы закончили примерно за 3 месяца. По-моему достаточно быстро. Можно конечно нанять профи он и за месяц сделает, только вот насчет качества я не уверена, да и стоит это будет несколько штук баксов. А оно вам нужно? Поступайте как мы. Расходов то у нас, включая зп баксов 800 и вышло.



Ссылка на сообщение Сергей Бережной
24/10/2001

Татьяна, Вы забыли посчитать стоимость самого цифровика (стоимость зонтика и лампочек опускаем как несравнимо меньшие), стоимость рабочего времени сотрудника, который занимался размещением файлов в описаниях товаров. В целом, себестоимость получается в районе до 1,5 баксов за файл - нормально, ничего запредельного. Мы при калькуляции примерно этими цифрами и оперируем.
<br>



Ссылка на сообщение Татьяна Фёдорова
24/10/2001

Ладно цифровик был личный у генерального! А в магазинах такой... ну вы такого не найдете. Они, по-моему, не выпускаются - меньше 1.6 Мрх.
<br>
Ну сколько - 300$.
<br>
Что то вы, кстати, приуменьшаете расходы, даже у нас вместе с человек который готовил описания примерно 2$ выходило! Да, и описания тоже между прочим студент писал! веселилась!



Ссылка на сообщение Alex
24/10/2001

Стас, напиши на мыло circuits@newmail.ru - есть тема для общения по твоему ответу.



Ссылка на сообщение Дмитрий
26/10/2001

Дело в то, что IT департамент должен заботиться только о технологическом движке, а ведь, надо до его выбора решить много вопросов. См. например http://www.parking.ru/ec4.asp.
<br>

<br>
А тогда уже определить что надо готовое решение (вот рейтиг для примера http://www.setevoi.ru/cgi-bin/text.pl/m ... /2001/4/34.
<br>

<br>
) или индивидуальная разработка (в том же журнале http://www.setevoi.ru/cgi-bin/text.pl/m ... /2001/3/85 есть топ 10 разработчиков им можно выслать постановку задачи и они пришлют свои предложения по которым можно провести тендерочик и выбрать одного, с кем и сотрудничать)



Ссылка на сообщение Andy
26/10/2001

ХА-ХА. Даже могу сказать, кем из "топа" какая статья писалась!



Ссылка на сообщение Александр
28/10/2001

Таких доморощенных "IT-специалистов" как Вы так много, и все настолько не понимают для чего все это нужно и как все это делать, что просто фигею. Похоже на увлеченных игроков. Круто звучит "Мы будем торговать через интернет". Сама програмно-техническая часть проекта является самой простой и некапиталоемкой. Возмите за пример что-то вроде порта.ру, в которой ни дизайна, ни програмных наворотов. Вот будет у Вас сайт а дальше что? Через пол-года обнаружите, что зря потратили 1% своей жизни на такую бредятину. Касательно продуктов питания лучше изучите западные аналоги заочной продажи: заказ по телефону и региональный сбыт. А в интернет советую не соваться, по всем характеристикам - товар провалится.



Ссылка на сообщение BrimStone
07/11/2001

Да, с продуктами питания есть несколько сложностей и главная заключается в операивной доставке. Потому как если я эти самые продукты заказываю, то они нужны где-то в течении часа (в ином случае проще в магазин сходить), ну или 3-5 часов, если заказ совсем большой и сложный - для торжества какого-нибудь.
<br>
Вот так вот. :)



Ссылка на сообщение Alexander Kostyuk
12/11/2001

Господа.
<br>
Вы бы купили паркетную продукцию и сопутствующие материалы через сеть.
<br>
Ну, разумеется с доставкой.
<br>
Начинам проект, и интересно мнение людей имеющих представление о e-commerce.
<br>
Если знаете, подобные ресурсы - сообщите, буду благодарен.
<br>
Заранее благодарен
<br>



Ссылка на сообщение Денежный мешок
12/11/2001

Если бы мне вместе с паркетной продукцией еще и рабочих прислали - купил бы. Если б мне вообще надо было, но я полы полгода назад в всей квартире сменил, так что сорри. А так идея нормальная. Только я вот образцы паркета глазами смотреел и руками щупал, а через инет, не знаю...может, цвет искажается. Можа, курьера какого посылать с образцами?



Ссылка на сообщение Писарев Василий
17/11/2001

Для : Alexander Kostyuk


Через Инет можно продать черта лысого, так же как и по рекламе "из рук в руки" или по рекламе на радио.


Даже легче потому что на сайт влезает много информации, но небольшой шоу-рум с образцами и агент на выезд будет нужен обязательно. Потому что крупные клиенты как правило без посещения офиса ничего не покупают.



Ссылка на сообщение Alexandr
30/11/2001

Задача любой торговой точки, продать товар. Готовить Интернет магазин с нуля дело тяжелое и затратное.


Для начала надо понять как это будет работать, поэтому воспользуйтесь нашим решением и пока совсем БЕСПЛАТНО http://www.netexpo.ru/vortex


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