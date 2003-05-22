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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Mnogo.ru



Ссылка на сообщение Марк
22/05/2003

Если речь идет именно о новых клиентах, то ничего удивительного что поток уменьшается, нет. Как я уже указывал, приведение новых клиентов - побочный эффект. Очевидно, для приведения новых клиентов недостаточно пассивного участия в системе - надо присылать новости, устраивать акции и т.п. И это, поверьте, работает.

Что касается основного эффекта: если Вы участвовали целый год, то наверняка можете сравнить покупателей получавших бонусы и остальных и посмотреть, сколько они вам принесли.



Ссылка на сообщение Марк
22/05/2003

Сейчас 2-3 заказа в неделю у нас бывает только с очень маленькими, едва живыми интернет-магазинами. Понятно, что не для любого магазина система будет работать одинаковов эффективно. Скажем, с секс-шопом есть очевидная проблема в виде раскрытия анонимности покупателя при получении им бонусов. Хотя и там система немного работает. Также есть проблемы с магазинами одноразовых покупок, где говорить о лояльности вообще тяжело. Но Много.ру - не панацея и не волшебная палочка, а всего лишь инструмент, хоть и эффективный, но с ограниченной сферой применения. Максимально эффективно бонусы работают для сетевых (в неинтернетовском смысле) предприятий, продаж товаров ежедневного потребления, развлечений, офисных товаров и услуг.

Что касается снижения числа новых клиентов, то понятно, что при пассивном поведении магазиина так и будет - откуда члены Клуба узнают о его существовании, если он молчит? Для получения новых клиентов необходимо сообщать членам Клуба новости магазина (распродажи, обновления ассортимента и т.п.), устраивать акции совместно с Клубом и т.п. Для отдельных небольших, начинающих магазинов такая тактика создает половину и более оборота магазина. Причем магазин платит только за бонусы, то есть денег уходит даже меньше, чем если бы он сделал собственную скидочную систему.

Что касается основного эффекта: если вы долго участвовали в системе, вы наверняка можете сравнить покупательскую активность людей, получавших бонусы и остальных и понять, выгодно Вам это было или нет. Везде, где такой анализ до сих пор удавалось проводить, наблюдалось очевидный (на 30-60%) рост доходов с одного покупателя - члена Клуба при сравнении с нечленами.



Ссылка на сообщение Марк
22/05/2003

Михаилу: очевидно, общались Вы не со мной, я продажами не занимаюсь. Действительно, указанной Вами фразой выражается основная суть программы. Видмио, наш менеджер просто не смог найти слов, занчимых именно для Вас. К счастью, для уже действующих 200 предприятий - партнеров Клуба фраза оказалась вполне доступна.

Бонусная программа - это программа построения эффективных (для продавца) взаимотношений с постоянными покупателями, вещь, безусловно, не самая простая, но вполне доступная. Другой вопрос, что большинство торговцев необходимость работы с постоянным покупателями не осознают, поэтому и нужды в подобных программах не испытывают. Хотя должен признать неидеальность нашей системы подаж, но мы растем и стараемся учиться на ошибках.

Должен также заметить, что, судя по домену Вашей почты, Вы подумали неправильно, когда отказались :-)



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
22/05/2003

По поводу фразы, возможно. Но среди этих 200 предприятий… Мне кажется уже идет какая-то инерционность.

“Другой вопрос, что большинство торговцев необходимость работы с постоянным покупателями не осознают, поэтому и нужды в подобных программах не испытывают. “ Бедные несчастные торговцы… Они все головы ломают в чем формула успеха, и только вы открыли глаза, что выход это постоянные покупатели. :) Марк, каждый продавец старается работать с постоянным и покупателями. И одиночные не лояльные клиенты для него не очень интересны (правда тут все зависит от специфики продукта, я не представляю конечного пользователя, который постоянно покупает фотоаппараты). Я не очень понимаю как ваша система повышает лояльность пользователя конкретно к этому магазину ? Я отлично понимаю, как магазины участники повышают лояльность к марке mnogo.ru, но у меня впечатление, что это больше игра в одни ворота.

Выпад по поводу смены работы… Отмечу только, что магазин работает достаточно успешно, приносит прибыль и двигается в том направление которое я наметил.



Ссылка на сообщение Марк
22/05/2003

По поводу инерционности: по-моему, Вы нам льстите, до инерционности, к сожалению, пока что очень далеко.

По поводу смены работы - никакого выпада не было - я не знал, что Вы поменяли работу, а считал, что Вы торгуете офисными товарами.

По поводу "несчастных" торговцев - Вы уж поверьте нашему опыту, это, к нашему огромному сожалению, действительно так: большинство не понимают, что не все клиенты одинаковы и что бывают постоянные клиенты, а бывают разовые, хотя от этого, безусловно, зависит прибыльность их бизнеса, а за произнесение слов "лояльность" вообще могут дать в глаз. Возможно, среди "онлайновых" продавцов таких меньше, но, к сожалению, нашим приоритетом являются "офлайновые" магазины.

По поводу лояльности к Много.ру: безусловно, Вы правы. Лояльность к Много.ру воспитывается. Но тут уж надо выбирать: иметь свое - дорогое, малоэффективное, но воспитывающее лояльность только к себе любимому, или кооперироваться, участвуя в коалиционной программе (например, Много.ру), "делясь" лояльностью, но экономя на создании, поддержке и т.п. немалые деньги и обмениваясь покупателями с другими участниками (привлекая новых). Как показывает опыт, в расчете "на вложенный рубль" коалиционные программы намного эффективнее, хотя бы уже потому, что их оплата производится только в соответствии с полученными доходами. И мировые тенденции это подтверждают. Многие компании, в том числе BP, Sainsbury s, BarclayCard, Vodafone, отказываются от собственных (работающих) программ в пользу участия в коалиционной (Nectar в Великобритании, AirMiles в Канаде, Payback в Германии и т.д.).



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
22/05/2003

Ну вот видите, Марк. С людьми нужно разговаривать, моя лояльность к Много.ру, начинает расти. Так что если раскладывать все по полочкам, то получается гораздо лучше. Но теперь понятно, почему online не может определится использовать mnogo.ru или нет, так как у вас ориентация на offline, и малая поддержка online. Вопросов больше нет, будем смотреть дальше на развитие или стагнацию много.ру :)



Ссылка на сообщение Марк
22/05/2003

Да, в ответ на заявление "не очень понимаю как ваша система повышает лояльность пользователя конкретно к этому магазину":

1. Мы стараемся не допускать участие в системе прямых конкурентов.

2. Мы еженедельно рассылаем новости партнеров по членам Клуба.

3. Сами бонусы являются двойным приятным напоминанием о сделанной покупке: первый раз при регистрации, второй - с уведомлением об изменении счета. Для этой же цели продавцы любят использовать купоны и прочие флайеры.

3. Мы помогаем изучать покупателей. Т.е. предоставляем портрет активных покупателей магазина.

4. Покупатели, заказавшие карточку у партнера, получают ее с логотипом этого предприятия.

5. Предприятие получает возможность поздравлять с днем рождения и др. праздниками своих покупателей.

6. Сами бонусы являются неплохим магнитом - стимулом повторных покупок.



И наконец, все это подтверждается уже упомянутыми здесь результатами.



Ссылка на сообщение Марк
22/05/2003

Ну, я бы не скзал, что онлайн мы не поддерживаем. Просто, в силы небольших оборотов онлайна вообще, по сравнению с офлайном, больший упор мы делаем на привлечении офлайновых предприятий.

Кроме того, по-моему, почти весь стОящий и неконкурирующий друг с другом онлайн у нас уже участвует, то есть вполне определился. А определился или нет магазин с месячным оборотом в 5000 $ нас, по понятным причинам, не занимает настолько, чтобы тратить на него много времени.



Кстати, про "одни ворота": наша модель как раз подразумевает, я бы даже сказал гарантирует, что ворота общие, а именно - увеличения числа и сумм покупок, сделанных членами Клуба у партнеров.


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