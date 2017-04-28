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Минфин запретил работать по безналу без онлайн касс



Ссылка на сообщение Андрей Александров,
Менеджер ООО ВекторПолюс
20:15

Если покупатель переводит деньги на расчетный счет магазина, то продавец должен пробить чек онлайн кассы. Об этом Минфин сообщил в письме от 28.04.2017 № 03-01-15/26324. С 1 июля торговцы перешли на онлайн кассы.

У интернет-магазинов был вопрос: могут ли они при продаже товара по безналу не использовать ККТ. Например, при оплате картой или на счет магазина через онлайн-банкинг.

Ответ Минфина: в этом случае продавец должен выбить чек.


Цитата из письма Минфина: «Федеральным законом о ККТ № 54-ФЗ не предусмотрено особых условий (исключений) в отношении применения ККТ для пользователя (продавца) при оплате покупателем товара посредством платежного поручения через кредитную организацию». При этом Минфин отметил, что интернет-магазин вправе выбить электронный чек ККТ и отправить его на почту или телефон покупателя. Но в этом случае все равно применяется онлай касса. К тому же чеки на телефон платные.

Источник: https://www.26-2.ru/news/352545-minfin- ... nlayn-kass

Не стоит забывать и про правило n минут - если регион оплатит вам на счет в 4 ночи, то у Вас есть только n минут, чтобы успеть выбить кассовый чек..






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