Минфин запретил работать по безналу без онлайн касс

У интернет-магазинов был вопрос: могут ли они при продаже товара по безналу не использовать ККТ. Например, при оплате картой или на счет магазина через онлайн-банкинг.



Ответ Минфина: в этом случае продавец должен выбить чек.

Если покупатель переводит деньги на расчетный счет магазина, то продавец должен пробить чек онлайн кассы. Об этом Минфин сообщил в письме от 28.04.2017 № 03-01-15/26324. С 1 июля торговцы перешли на онлайн кассы.Цитата из письма Минфина: «Федеральным законом о ККТ № 54-ФЗ не предусмотрено особых условий (исключений) в отношении применения ККТ для пользователя (продавца) при оплате покупателем товара посредством платежного поручения через кредитную организацию». При этом Минфин отметил, что интернет-магазин вправе выбить электронный чек ККТ и отправить его на почту или телефон покупателя. Но в этом случае все равно применяется онлай касса. К тому же чеки на телефон платные.Источник: https://www.26-2.ru/news/352545-minfin- ... nlayn-kass Не стоит забывать и про правило n минут - если регион оплатит вам на счет в 4 ночи, то у Вас есть только n минут, чтобы успеть выбить кассовый чек..