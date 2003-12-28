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Методы привлечения VIP клиентов!



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
28/12/2003

Знаете, Костя, в совковые времена мы очень удивлялись в Амстердаме: дешевый магазин, а они в мидл-класс зачем-то идут. А "они" объясняют: "я же могу покупать в мидл-классе, а магазин для бедных, он для бедных".

Все-таки, я не согласна про "понты". То. что я выше описАла - это не понты, а образ жизни.

И пробиваться я к ним как-то не планировала.



Ссылка на сообщение Константин
28/12/2003

Свет, спор тупиковый. Вы их знаете по Амстердаму, я по Москве :) (работал на некоторых ВИП).

Все определяется НЕ ЭТИМ (не набором магазинов). ЭТО - следствие, а не причина...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
28/12/2003

ну и хрен с ними



Ссылка на сообщение Константин
28/12/2003

:) Хотел сказать "слова не мальчика, но ....".

Потом подумал и сказал - "Послушай женщину и сделай наоборот..." :)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
29/12/2003

=Светик

"Вери импотент персон"... нет, не хочу. Слишком много проблем, особенно в части жены. Получается чисто классическая революционная ситуация "низы хотят - верхи не могут" :)

А так попробуем разобраться, что такое ВИП?

ВИП может быть двух видов: по духу и названию. Начнем с последнего.

ВИП по названию - это обыкновенный человек с большим и толстым кошельком, который купил в магазине "безделушку" на 10 тыс. рублей. И вот он уже для этого магазина - "весьма важный клиент", можно сказать почти "ВИП". На самом деле он таким не является. Потому что приходит следующий за ним с аналогичным размером кошелька (или больше) и он тоже "... клиент", ... почти "ВИП" и т.д. Они все - просто обычные клиенты с несколько необычным размером кошелька. Это может быть и НР, и удачливый продавец с соседнего магазина, трудяга-автослесарь и пр. Но все они псевдо-ВИП. Или иначе говоря, не более чем "понты" как образно сказал Константин)

А вот ВИП по духу - совершенно иной. Он не просто носит дорогую и качественную одежду, а такую одежду, которая ему максимально подходит: по цвету, удобству, стилю и пр. Он ездит не просто в дорогих и престижных машинах, а в таких, которые обладают высокими показателями в каких-либо характеристиках: надежность, безопасность, легкость управления и пр. Кроме того эти машины должны ему нравиться.

Короче ВИП по духу предъявляет самые высокие требования к окружающей его действительности, потому что он - ВИП. А таких единицы и видно их за 3 версты.

Вот именно поэтому я и хотел выяснить у автора топика, что он понимает под термином "ВИП", чтобы определить на какую аудиторию он нацелился. А то может оказаться, что он делает свой бизнес для одних, а идут к нему другие. Просто он не на тех нацелил все свои программы продвижения и пр. И как правильно сказал Константин "не с теми пробиваетесь. И не так".



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
29/12/2003

Всех с наступающем Новым годом!

Пусть, начиная с 2004 года все клиенты для Вас будут ВИП!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
29/12/2003

Светик, да обязательно и конечно же всех с наступающим Новым Годом. И тебя в первую очередь.

Вот только жаль, что ВИПов, как и белых принцев на всех девушек не хватает :(

Придется выбирать или ВИП или в белых жигулях:)



Ссылка на сообщение Константин
29/12/2003

Олег, ты описАл "человека с баблом". Но никак не ВИП. ВИП - это "положение". С деньгами или без. Другое дело, что положение как бы автоматически начинает приносить деньги. И "безделушки" на 10.000 - это уже "потом", как следствие.

А насчет девушек... Хочешь быть женой генерала - выходи замуж за лейтенанта...


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