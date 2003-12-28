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Методы привлечения VIP клиентов!
28/12/2003
Знаете, Костя, в совковые времена мы очень удивлялись в Амстердаме: дешевый магазин, а они в мидл-класс зачем-то идут. А "они" объясняют: "я же могу покупать в мидл-классе, а магазин для бедных, он для бедных".
Все-таки, я не согласна про "понты". То. что я выше описАла - это не понты, а образ жизни.
И пробиваться я к ним как-то не планировала.
Знаете, Костя, в совковые времена мы очень удивлялись в Амстердаме: дешевый магазин, а они в мидл-класс зачем-то идут. А "они" объясняют: "я же могу покупать в мидл-классе, а магазин для бедных, он для бедных".
Все-таки, я не согласна про "понты". То. что я выше описАла - это не понты, а образ жизни.
И пробиваться я к ним как-то не планировала.
29/12/2003
=Светик
"Вери импотент персон"... нет, не хочу. Слишком много проблем, особенно в части жены. Получается чисто классическая революционная ситуация "низы хотят - верхи не могут" :)
А так попробуем разобраться, что такое ВИП?
ВИП может быть двух видов: по духу и названию. Начнем с последнего.
ВИП по названию - это обыкновенный человек с большим и толстым кошельком, который купил в магазине "безделушку" на 10 тыс. рублей. И вот он уже для этого магазина - "весьма важный клиент", можно сказать почти "ВИП". На самом деле он таким не является. Потому что приходит следующий за ним с аналогичным размером кошелька (или больше) и он тоже "... клиент", ... почти "ВИП" и т.д. Они все - просто обычные клиенты с несколько необычным размером кошелька. Это может быть и НР, и удачливый продавец с соседнего магазина, трудяга-автослесарь и пр. Но все они псевдо-ВИП. Или иначе говоря, не более чем "понты" как образно сказал Константин)
А вот ВИП по духу - совершенно иной. Он не просто носит дорогую и качественную одежду, а такую одежду, которая ему максимально подходит: по цвету, удобству, стилю и пр. Он ездит не просто в дорогих и престижных машинах, а в таких, которые обладают высокими показателями в каких-либо характеристиках: надежность, безопасность, легкость управления и пр. Кроме того эти машины должны ему нравиться.
Короче ВИП по духу предъявляет самые высокие требования к окружающей его действительности, потому что он - ВИП. А таких единицы и видно их за 3 версты.
Вот именно поэтому я и хотел выяснить у автора топика, что он понимает под термином "ВИП", чтобы определить на какую аудиторию он нацелился. А то может оказаться, что он делает свой бизнес для одних, а идут к нему другие. Просто он не на тех нацелил все свои программы продвижения и пр. И как правильно сказал Константин "не с теми пробиваетесь. И не так".
=Светик
"Вери импотент персон"... нет, не хочу. Слишком много проблем, особенно в части жены. Получается чисто классическая революционная ситуация "низы хотят - верхи не могут" :)
А так попробуем разобраться, что такое ВИП?
ВИП может быть двух видов: по духу и названию. Начнем с последнего.
ВИП по названию - это обыкновенный человек с большим и толстым кошельком, который купил в магазине "безделушку" на 10 тыс. рублей. И вот он уже для этого магазина - "весьма важный клиент", можно сказать почти "ВИП". На самом деле он таким не является. Потому что приходит следующий за ним с аналогичным размером кошелька (или больше) и он тоже "... клиент", ... почти "ВИП" и т.д. Они все - просто обычные клиенты с несколько необычным размером кошелька. Это может быть и НР, и удачливый продавец с соседнего магазина, трудяга-автослесарь и пр. Но все они псевдо-ВИП. Или иначе говоря, не более чем "понты" как образно сказал Константин)
А вот ВИП по духу - совершенно иной. Он не просто носит дорогую и качественную одежду, а такую одежду, которая ему максимально подходит: по цвету, удобству, стилю и пр. Он ездит не просто в дорогих и престижных машинах, а в таких, которые обладают высокими показателями в каких-либо характеристиках: надежность, безопасность, легкость управления и пр. Кроме того эти машины должны ему нравиться.
Короче ВИП по духу предъявляет самые высокие требования к окружающей его действительности, потому что он - ВИП. А таких единицы и видно их за 3 версты.
Вот именно поэтому я и хотел выяснить у автора топика, что он понимает под термином "ВИП", чтобы определить на какую аудиторию он нацелился. А то может оказаться, что он делает свой бизнес для одних, а идут к нему другие. Просто он не на тех нацелил все свои программы продвижения и пр. И как правильно сказал Константин "не с теми пробиваетесь. И не так".
29/12/2003
Олег, ты описАл "человека с баблом". Но никак не ВИП. ВИП - это "положение". С деньгами или без. Другое дело, что положение как бы автоматически начинает приносить деньги. И "безделушки" на 10.000 - это уже "потом", как следствие.
А насчет девушек... Хочешь быть женой генерала - выходи замуж за лейтенанта...
Олег, ты описАл "человека с баблом". Но никак не ВИП. ВИП - это "положение". С деньгами или без. Другое дело, что положение как бы автоматически начинает приносить деньги. И "безделушки" на 10.000 - это уже "потом", как следствие.
А насчет девушек... Хочешь быть женой генерала - выходи замуж за лейтенанта...
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