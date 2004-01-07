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магазин в Москве
07/01/2004
Ого. Дэвушка проявила интерес к курьерам в Москве. Прогресс. Видимо вопрос с конторой и квартирой решен. :)
Так, глядишь, скоро начнет спрашивать "а как мне увеличить посещаемость с поисковиков?". :)
Ирина, прикинь, как лажово принимать потенциальных работников на собеседовании в квартире. Даже двухкомнатной. :)
Знаю, знаю все что ты сейчас хочешь сказать, но нельзя этого делать сегодня. Завтра - пожалуйста. :)
Ого. Дэвушка проявила интерес к курьерам в Москве. Прогресс. Видимо вопрос с конторой и квартирой решен. :)
Так, глядишь, скоро начнет спрашивать "а как мне увеличить посещаемость с поисковиков?". :)
Ирина, прикинь, как лажово принимать потенциальных работников на собеседовании в квартире. Даже двухкомнатной. :)
Знаю, знаю все что ты сейчас хочешь сказать, но нельзя этого делать сегодня. Завтра - пожалуйста. :)
07/01/2004
2Дмитрий, почти все так, но Edward все же прав, так как регистрация ООО возмодна по месту прописки одного из учредителей. :-)
И офис можно расположить, в принципе где вашей душе угодно. Это
вообще-то незаконо, так как фирма должна находиться по месту регистрации. Но большинство фирм находяться по другим адресам, так как
закон ответственности по этому пункту не предусматривает.
2Дмитрий, почти все так, но Edward все же прав, так как регистрация ООО возмодна по месту прописки одного из учредителей. :-)
И офис можно расположить, в принципе где вашей душе угодно. Это
вообще-то незаконо, так как фирма должна находиться по месту регистрации. Но большинство фирм находяться по другим адресам, так как
закон ответственности по этому пункту не предусматривает.
01/12/2004
Ирина, сейчас налоговые не регистрируют ООО по месту регистрации учредителя (по крайней мере в питере есть такой негласный закон), на съемную квартиру тем более. это почти то же самое что на чужой паспорт (бомжа) :) Найдите человека который напишет вам гарантийное письмо о предоставлении офисного помещения и с ним регистрируйте.
Ирина, сейчас налоговые не регистрируют ООО по месту регистрации учредителя (по крайней мере в питере есть такой негласный закон), на съемную квартиру тем более. это почти то же самое что на чужой паспорт (бомжа) :) Найдите человека который напишет вам гарантийное письмо о предоставлении офисного помещения и с ним регистрируйте.
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