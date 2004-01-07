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магазин в Москве



Ссылка на сообщение Смешной
07/01/2004

Ого. Дэвушка проявила интерес к курьерам в Москве. Прогресс. Видимо вопрос с конторой и квартирой решен. :)

Так, глядишь, скоро начнет спрашивать "а как мне увеличить посещаемость с поисковиков?". :)



Ирина, прикинь, как лажово принимать потенциальных работников на собеседовании в квартире. Даже двухкомнатной. :)



Знаю, знаю все что ты сейчас хочешь сказать, но нельзя этого делать сегодня. Завтра - пожалуйста. :)



Ссылка на сообщение Дмитрий
07/01/2004

Ирина, я думаю что ответ Константина более чем полон для вашего вопроса и теребить дальше нет смысла. А вот Edward не прав, зарегистрировать ООО на квартиру не дадут...нужен ЮРадрес...



Ссылка на сообщение Ирина
07/01/2004

2Дмитрий, почти все так, но Edward все же прав, так как регистрация ООО возмодна по месту прописки одного из учредителей. :-)

И офис можно расположить, в принципе где вашей душе угодно. Это

вообще-то незаконо, так как фирма должна находиться по месту регистрации. Но большинство фирм находяться по другим адресам, так как

закон ответственности по этому пункту не предусматривает.



Ссылка на сообщение Ирина
07/01/2004

Я прошу простить, может показаться что я и так все знаю. Но меня интересовала правоприменительная практика в конкретном регионе.

Теперь действительно, эта тема закрыта. Но есть другие...



Ссылка на сообщение B2
08/01/2004

ООО регистрируют на юр. адрес, который предоставляется "в аренду" регистратором. Каждый год нужно продлевать. А работать можно по адресу фактическому, если это не производственные цеха и специфичные склады, которые требуют особой реги.



Ссылка на сообщение Дмитрий
09/01/2004

Я думаю без проблем, можно и в съёмной квартире..а какие проблемы ?

Домашних сетей в Москве сейчас - навалом...

Вот разве что курьерская доставка..не думаю, что в курьеры, меньше чем за 200уе пойдут работать...



Ссылка на сообщение Дмитрий
10/01/2004

Это не я Дмитрий ,а он



Ссылка на сообщение Евгений
01/12/2004

Ирина, сейчас налоговые не регистрируют ООО по месту регистрации учредителя (по крайней мере в питере есть такой негласный закон), на съемную квартиру тем более. это почти то же самое что на чужой паспорт (бомжа) :) Найдите человека который напишет вам гарантийное письмо о предоставлении офисного помещения и с ним регистрируйте.



Ссылка на сообщение kaska
02/12/2004

Интересно..Эти люди смотрят иногда на даты топика...она наверно уже не только офис сняла...


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