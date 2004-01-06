Главная Форум Специальные форумы Архив
магазин в Москве
06/01/2004
Константин: "Пойдет дело - тогда и будете заморачиваться. Не пойдет - как приехали - так и уедете."
>> Ничего себе заморочки. Как минимум один комп (1000 уе) купить или привезти. Товар, судя по всему, они завозить тоже из своего региона собираются, да и вряд ли так быстро в Москве найдут поставщиков, готовых видимо на отсрочку в оплате от бедного маленького незнакомого магазинчика с непонятными перспективами. Кроме того, личные вещи перевезти, быт наладить. Да и не создается по наивным и таинственным вопросам и ответам этой девушки, что серьезные люди они.
"Кстати, по поводу телефона и модема...". Да уж, кстати вопросик. :)
Так что 99%, что уедут, хотя сейчас она будет кричать, что зачем же изначально так мрачно смотреть на их суперпупер магазин, который она кстати до сих пор не презентовала. :)
Было все это уже. На белом коне в столицу. :)
Хотя я и рад бы ошибиться.
Но пока все это напоминает вашу же историю о том, что на одной дороге все прогорают, а на другой - процветают. Потому что пляшут не от того, от чего надо плясать. Для Ирины Москва - это незнакомая дорога из вашего микрорайона, на которую она пытается придти с "готовым решением". Так что же вы ей советуете попробовать стать очередной "одной попробовавшей, да семерых родившей"? :)
Непоследовательно как-то, Константин.
Константин: "Пойдет дело - тогда и будете заморачиваться. Не пойдет - как приехали - так и уедете."
>> Ничего себе заморочки. Как минимум один комп (1000 уе) купить или привезти. Товар, судя по всему, они завозить тоже из своего региона собираются, да и вряд ли так быстро в Москве найдут поставщиков, готовых видимо на отсрочку в оплате от бедного маленького незнакомого магазинчика с непонятными перспективами. Кроме того, личные вещи перевезти, быт наладить. Да и не создается по наивным и таинственным вопросам и ответам этой девушки, что серьезные люди они.
"Кстати, по поводу телефона и модема...". Да уж, кстати вопросик. :)
Так что 99%, что уедут, хотя сейчас она будет кричать, что зачем же изначально так мрачно смотреть на их суперпупер магазин, который она кстати до сих пор не презентовала. :)
Было все это уже. На белом коне в столицу. :)
Хотя я и рад бы ошибиться.
Но пока все это напоминает вашу же историю о том, что на одной дороге все прогорают, а на другой - процветают. Потому что пляшут не от того, от чего надо плясать. Для Ирины Москва - это незнакомая дорога из вашего микрорайона, на которую она пытается придти с "готовым решением". Так что же вы ей советуете попробовать стать очередной "одной попробовавшей, да семерых родившей"? :)
Непоследовательно как-то, Константин.
06/01/2004
А один черт, истина проявится в практике. Попробует - станет видно. :) Это я такой умный - жизнь этих магазинов на своей дороге из окна наблюдаю. А они-то, те, кто приходит на эти места, предыстории не знают. Они прутся - О! да у вас тут мебельного магазина в округе нет! - Хренак - открывают мебельный магазин. Годик побудет - опс! закрывается. Потом магазин "одёжа" пол-годика. Тоже закрывается. Потом приходит опять умник, вкладывает самосвал бабла в ремонт и открывает... мебельный магазин. Блин, хоть ставки принимай, скока они продержатся.
Сейчас у меня клиент - товар - супер-специфический, 4-5 контор по стране вообще. Ты думаешь его волнует "находимость его сайта через поисковики". А вот хрен! Ему "кнопочки чтой то не нравятся", и "а интерью с ним будет?". Будет, будет... шашлык из тебя будет...
Так и тут. На основе той инфы, что Ирина предоставила можно только плечами пожать "а хрен ее знает... может и получится. А может и нет..."
Как спросили, так и отвечают.
А один черт, истина проявится в практике. Попробует - станет видно. :) Это я такой умный - жизнь этих магазинов на своей дороге из окна наблюдаю. А они-то, те, кто приходит на эти места, предыстории не знают. Они прутся - О! да у вас тут мебельного магазина в округе нет! - Хренак - открывают мебельный магазин. Годик побудет - опс! закрывается. Потом магазин "одёжа" пол-годика. Тоже закрывается. Потом приходит опять умник, вкладывает самосвал бабла в ремонт и открывает... мебельный магазин. Блин, хоть ставки принимай, скока они продержатся.
Сейчас у меня клиент - товар - супер-специфический, 4-5 контор по стране вообще. Ты думаешь его волнует "находимость его сайта через поисковики". А вот хрен! Ему "кнопочки чтой то не нравятся", и "а интерью с ним будет?". Будет, будет... шашлык из тебя будет...
Так и тут. На основе той инфы, что Ирина предоставила можно только плечами пожать "а хрен ее знает... может и получится. А может и нет..."
Как спросили, так и отвечают.
06/01/2004
2 Костя спасибо за ответ. Хороший и содержательный , сразу видно человек знает и имеет свое дело.
2 Смешной, так ты и есть смешной. Ну что ты фантазируешь, ты мой бюджет знаешь?, ты вообще что то знаешь? Вот, блин люди! По делу не строчки, а прогнозов на пустом месте сколько угодно. Ты знаешь чем я занимаюсь? Что ты каркаешь? У тебя для этого хоть какая то информация есть?! И ГЛАВНОЕ ТЕБЯ ОБ ЭТОМ ПРОСЯТ!? Вот тебя спрашивают?!! ты ведь ответить по делу ничего не можешь. Что ты пишешь в чем ничего не смыслишь?
Самолюбие больное или делать нечего?
2 Костя спасибо за ответ. Хороший и содержательный , сразу видно человек знает и имеет свое дело.
2 Смешной, так ты и есть смешной. Ну что ты фантазируешь, ты мой бюджет знаешь?, ты вообще что то знаешь? Вот, блин люди! По делу не строчки, а прогнозов на пустом месте сколько угодно. Ты знаешь чем я занимаюсь? Что ты каркаешь? У тебя для этого хоть какая то информация есть?! И ГЛАВНОЕ ТЕБЯ ОБ ЭТОМ ПРОСЯТ!? Вот тебя спрашивают?!! ты ведь ответить по делу ничего не можешь. Что ты пишешь в чем ничего не смыслишь?
Самолюбие больное или делать нечего?
06/01/2004
Смешной девчушке:
А чего это ты так напряглась? Нервные клетки то не восстанавливаются. :)
Да и переходят на личности обычно те, кому больше сказать нечего.
"Ну что ты фантазируешь, ты мой бюджет знаешь?"
>> Не знаю, но догадываюсь. А не знаю, потому что по сути ты ничего не написала.
Правильно, у тебя полный "хрен его знает". Но по опыту тусующихся даже здесь людей этот самый "хрен его знает", да и с учетом твоих вопросов скорее всего плавно превратится в гемморой на вашу голову. Не вы первые, не вы последние, как говорится. Могу прямо сейчас поспорить что так и будет, если критерии установим.
Кстати, какой вопрос, такой ответ. Поэтому для начала научись задавать вменяемые вопросы, чтобы получать вменяемые ответы.
"Как вы думаете, обязательно сразу снимать офис или можно зарегистрировать московское ООО и начать торговлю прямо из съемной квартиры?".
А вариант зарегистрить фирму и снять офис для вас вообще как класс не существует?
Кстати, твое нежелание дать УРЛ магазина и нервную реакцию я расцениваю как подтверждение своей правоту.
Ответь на простой и внятный вопрос: почему ты не даешь УРЛ? А лучше просто дай его.
Смешной девчушке:
А чего это ты так напряглась? Нервные клетки то не восстанавливаются. :)
Да и переходят на личности обычно те, кому больше сказать нечего.
"Ну что ты фантазируешь, ты мой бюджет знаешь?"
>> Не знаю, но догадываюсь. А не знаю, потому что по сути ты ничего не написала.
Правильно, у тебя полный "хрен его знает". Но по опыту тусующихся даже здесь людей этот самый "хрен его знает", да и с учетом твоих вопросов скорее всего плавно превратится в гемморой на вашу голову. Не вы первые, не вы последние, как говорится. Могу прямо сейчас поспорить что так и будет, если критерии установим.
Кстати, какой вопрос, такой ответ. Поэтому для начала научись задавать вменяемые вопросы, чтобы получать вменяемые ответы.
"Как вы думаете, обязательно сразу снимать офис или можно зарегистрировать московское ООО и начать торговлю прямо из съемной квартиры?".
А вариант зарегистрить фирму и снять офис для вас вообще как класс не существует?
Кстати, твое нежелание дать УРЛ магазина и нервную реакцию я расцениваю как подтверждение своей правоту.
Ответь на простой и внятный вопрос: почему ты не даешь УРЛ? А лучше просто дай его.
06/01/2004
Я считаю что на вопросы, которые задает Ирина однозначных ответов нет. У меня есть примеры, когда люди открывали инет-магазин на квартире и все было отлично. Но я уверена, что так же есть примеры когда участковый начинал навещать квартиросъемщиков ежедневно. Интуитивно я думаю, что сделав регистрацию, заключив нормальный договор можно смело "посылать" участкового. Я лично купила свою квартиру на маму, прописку до сих пор не оформила (прошло 2 года), регистрацию не делаю и при этом не припоминаю ситуации, когда мне моя провинциальная прописка мешала в жизни или бизнесе. Что касается интернета и телефона, есть неплохой сайт www.bs4b.net Они и телефоны проводят и инет. На мой взгляд цены просто супер. У комбелги кажется есть еще услуга лоджик лайн. Когда тебе дают виртуальный номер (100 долл ежемесячно) и все звонки с него переадресуются на те телефоны которые ты хочешь. Т.е если квартиру сменишь на офис на бизнесе это не отразится. Дерзайте, Ирина!
Я считаю что на вопросы, которые задает Ирина однозначных ответов нет. У меня есть примеры, когда люди открывали инет-магазин на квартире и все было отлично. Но я уверена, что так же есть примеры когда участковый начинал навещать квартиросъемщиков ежедневно. Интуитивно я думаю, что сделав регистрацию, заключив нормальный договор можно смело "посылать" участкового. Я лично купила свою квартиру на маму, прописку до сих пор не оформила (прошло 2 года), регистрацию не делаю и при этом не припоминаю ситуации, когда мне моя провинциальная прописка мешала в жизни или бизнесе. Что касается интернета и телефона, есть неплохой сайт www.bs4b.net Они и телефоны проводят и инет. На мой взгляд цены просто супер. У комбелги кажется есть еще услуга лоджик лайн. Когда тебе дают виртуальный номер (100 долл ежемесячно) и все звонки с него переадресуются на те телефоны которые ты хочешь. Т.е если квартиру сменишь на офис на бизнесе это не отразится. Дерзайте, Ирина!
07/01/2004
2Andre, прошу прощение. "за лист"
Ну, ведь правда прилип. По вопросу не отвечает, а все лезет и лезет. Что ему от меня надо? Скучно ему что ли? С ведь у него советов не прошу и его мнения не спрашиваю.
А всем кто мне ответил еще раз большое спасибо, действительно ответы были очень нужные.
Я теперь знаю что я могу и как мне это делать.
2Костя, а в чем могут быть проблемы с доставкой.
По моему опыту тяжело найти постояных курьеров, но это вопрос времени. Все равно нужно давать объявление, смотреть людей, и правильно их мотивировать. Сколько сейчас платят курьерам за доставку мелких предметов?
Я у себя платила небольшую базу+ процент.
И просила отзваниваться после каждой доставки. Вот и все и еще по моему опыту рабатать лучше с пенсионерами.
2Andre, прошу прощение. "за лист"
Ну, ведь правда прилип. По вопросу не отвечает, а все лезет и лезет. Что ему от меня надо? Скучно ему что ли? С ведь у него советов не прошу и его мнения не спрашиваю.
А всем кто мне ответил еще раз большое спасибо, действительно ответы были очень нужные.
Я теперь знаю что я могу и как мне это делать.
2Костя, а в чем могут быть проблемы с доставкой.
По моему опыту тяжело найти постояных курьеров, но это вопрос времени. Все равно нужно давать объявление, смотреть людей, и правильно их мотивировать. Сколько сейчас платят курьерам за доставку мелких предметов?
Я у себя платила небольшую базу+ процент.
И просила отзваниваться после каждой доставки. Вот и все и еще по моему опыту рабатать лучше с пенсионерами.
07/01/2004
Ирина, всего одна фраза-
"И просила отзваниваться после каждой доставки" выдает в Вас ПРАКТИКА, поэтому и совет может быть серьезным, а не шутошным- на самом деле, схема, которую Вы описали, вполне рабочая, почему нет? Но- учитывайте- все проблемы, по кр.мере в Москве, начинаются, если Вами кто-то недоволен- соседи ( в случае съемной квартиры), покупатели, контрагенты и тд. Постарайтесь НЕМЕДЛЕННО сглаживать все острые ситуации, и проблем будет на порядок меньше. Вы думаете, контрольным органам делать нечего- шерстить всех подряд? а на конкретный стук они Обязаны отреагировать...Поэтому, если покупатель недоволен- отдайте ему бесплатно (а,Константин?) и воздастся Вам.
Ирина, всего одна фраза-
"И просила отзваниваться после каждой доставки" выдает в Вас ПРАКТИКА, поэтому и совет может быть серьезным, а не шутошным- на самом деле, схема, которую Вы описали, вполне рабочая, почему нет? Но- учитывайте- все проблемы, по кр.мере в Москве, начинаются, если Вами кто-то недоволен- соседи ( в случае съемной квартиры), покупатели, контрагенты и тд. Постарайтесь НЕМЕДЛЕННО сглаживать все острые ситуации, и проблем будет на порядок меньше. Вы думаете, контрольным органам делать нечего- шерстить всех подряд? а на конкретный стук они Обязаны отреагировать...Поэтому, если покупатель недоволен- отдайте ему бесплатно (а,Константин?) и воздастся Вам.
07/01/2004
Ирина, в Москве проблемы с доставкой такие:
1) расстояния большие, следовательно "концы" длинные - 1-2 часа может быть. Т.е. курьер много никак не развезет. Это в областном городе из конца в конец на такси - 50 руб. А тут - уже 500.
2) Уровень жизни выше, след. выше зарплата. Платить курьеру меньше чем 5-6 тыс. не получится по любому, + транспорт, связь. Прикиньте, что и как он должен возить, что бы вас не разорять. Такие расценки за доставку тянут только дорогие или эксклюзивные товары.
3) Требовательное население. Тут отговорки "ах, мы сегодня не успели" не пройдут. Ритм жизни тут немного другой, более капиталистический. Тут ошибок не прощают.
:) Бесплатно отдавать не надо, как Андре советует, но и проколы вам реально придется заделывать.
4) Тут очень жесткая среда и конкуренция. Если Вы придете с новым товаром - вас никто не тронет, потому что вы никому на ноги не наступаете. А вот если свою нишу будете отбивать - прежде заточите свои зубы. Использовать их придется точно. Д Артаньянов тут давно поубивали, остались одни Миледи. Так шта...
5) Вы не сильно обольщайтесь на предмет того, что к вам в очередь выстрются пенсионеры. По крайней мере, кастинг придется проводить конкретный. Курьер-пенсионер должен быть бодр и весел, а таких тут не много...
Ирина, в Москве проблемы с доставкой такие:
1) расстояния большие, следовательно "концы" длинные - 1-2 часа может быть. Т.е. курьер много никак не развезет. Это в областном городе из конца в конец на такси - 50 руб. А тут - уже 500.
2) Уровень жизни выше, след. выше зарплата. Платить курьеру меньше чем 5-6 тыс. не получится по любому, + транспорт, связь. Прикиньте, что и как он должен возить, что бы вас не разорять. Такие расценки за доставку тянут только дорогие или эксклюзивные товары.
3) Требовательное население. Тут отговорки "ах, мы сегодня не успели" не пройдут. Ритм жизни тут немного другой, более капиталистический. Тут ошибок не прощают.
:) Бесплатно отдавать не надо, как Андре советует, но и проколы вам реально придется заделывать.
4) Тут очень жесткая среда и конкуренция. Если Вы придете с новым товаром - вас никто не тронет, потому что вы никому на ноги не наступаете. А вот если свою нишу будете отбивать - прежде заточите свои зубы. Использовать их придется точно. Д Артаньянов тут давно поубивали, остались одни Миледи. Так шта...
5) Вы не сильно обольщайтесь на предмет того, что к вам в очередь выстрются пенсионеры. По крайней мере, кастинг придется проводить конкретный. Курьер-пенсионер должен быть бодр и весел, а таких тут не много...
07/01/2004
Нет, не из Питера. Но и не из Москвы :) в 100 метрах от неё... :):):).
Сколько платят курьерам...
Да тут уже по любому, ни на какую работу не найти дешевле, чем за 200$. Т.е. 5-6 тыс. руб. Т.е. 250-300 руб. он чистыми на руки железно должен иметь. Вот за день хорошо,если он 5 заказов растащит. Т.е. с каждого заказа мин. 50-60 руб. - его. + транспорт-связь. У пенсионеров преимущество - проезд бесплатный. Но ребята-то они не прыткие. И вредные притом. И безответственные (а что ты ему сделаешь?).
Т.е. профессиональный курьер - будет стоить раза в 2 дороже.
Сможете Вы это вложить в стоимость доставки, или вмазать в цену - пойдет дело. Нет - придется по-другому решать...
Нет, не из Питера. Но и не из Москвы :) в 100 метрах от неё... :):):).
Сколько платят курьерам...
Да тут уже по любому, ни на какую работу не найти дешевле, чем за 200$. Т.е. 5-6 тыс. руб. Т.е. 250-300 руб. он чистыми на руки железно должен иметь. Вот за день хорошо,если он 5 заказов растащит. Т.е. с каждого заказа мин. 50-60 руб. - его. + транспорт-связь. У пенсионеров преимущество - проезд бесплатный. Но ребята-то они не прыткие. И вредные притом. И безответственные (а что ты ему сделаешь?).
Т.е. профессиональный курьер - будет стоить раза в 2 дороже.
Сможете Вы это вложить в стоимость доставки, или вмазать в цену - пойдет дело. Нет - придется по-другому решать...
07/01/2004
Всегда есть люди, которым нужна подработка. Им платишь 100 руб за заказ и вызываешь по телефону когда они нужны. Пенсионеры склонны быстро борзеть, как это ни странно. Но не наглые и ответственные тоже есть, просто их нужно искать. И дело не в том, что совесть оплачивается по двойному тарифу, а просто придется поискать. Вот и все.
Всегда есть люди, которым нужна подработка. Им платишь 100 руб за заказ и вызываешь по телефону когда они нужны. Пенсионеры склонны быстро борзеть, как это ни странно. Но не наглые и ответственные тоже есть, просто их нужно искать. И дело не в том, что совесть оплачивается по двойному тарифу, а просто придется поискать. Вот и все.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено