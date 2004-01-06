/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 Следующая
Ответить

магазин в Москве



Ссылка на сообщение Смешной
06/01/2004

Константин: "Пойдет дело - тогда и будете заморачиваться. Не пойдет - как приехали - так и уедете."



>> Ничего себе заморочки. Как минимум один комп (1000 уе) купить или привезти. Товар, судя по всему, они завозить тоже из своего региона собираются, да и вряд ли так быстро в Москве найдут поставщиков, готовых видимо на отсрочку в оплате от бедного маленького незнакомого магазинчика с непонятными перспективами. Кроме того, личные вещи перевезти, быт наладить. Да и не создается по наивным и таинственным вопросам и ответам этой девушки, что серьезные люди они.

"Кстати, по поводу телефона и модема...". Да уж, кстати вопросик. :)



Так что 99%, что уедут, хотя сейчас она будет кричать, что зачем же изначально так мрачно смотреть на их суперпупер магазин, который она кстати до сих пор не презентовала. :)

Было все это уже. На белом коне в столицу. :)

Хотя я и рад бы ошибиться.



Но пока все это напоминает вашу же историю о том, что на одной дороге все прогорают, а на другой - процветают. Потому что пляшут не от того, от чего надо плясать. Для Ирины Москва - это незнакомая дорога из вашего микрорайона, на которую она пытается придти с "готовым решением". Так что же вы ей советуете попробовать стать очередной "одной попробовавшей, да семерых родившей"? :)

Непоследовательно как-то, Константин.



Ссылка на сообщение Константин
06/01/2004

А один черт, истина проявится в практике. Попробует - станет видно. :) Это я такой умный - жизнь этих магазинов на своей дороге из окна наблюдаю. А они-то, те, кто приходит на эти места, предыстории не знают. Они прутся - О! да у вас тут мебельного магазина в округе нет! - Хренак - открывают мебельный магазин. Годик побудет - опс! закрывается. Потом магазин "одёжа" пол-годика. Тоже закрывается. Потом приходит опять умник, вкладывает самосвал бабла в ремонт и открывает... мебельный магазин. Блин, хоть ставки принимай, скока они продержатся.

Сейчас у меня клиент - товар - супер-специфический, 4-5 контор по стране вообще. Ты думаешь его волнует "находимость его сайта через поисковики". А вот хрен! Ему "кнопочки чтой то не нравятся", и "а интерью с ним будет?". Будет, будет... шашлык из тебя будет...

Так и тут. На основе той инфы, что Ирина предоставила можно только плечами пожать "а хрен ее знает... может и получится. А может и нет..."

Как спросили, так и отвечают.



Ссылка на сообщение Ирина
06/01/2004

2 Костя спасибо за ответ. Хороший и содержательный , сразу видно человек знает и имеет свое дело.

2 Смешной, так ты и есть смешной. Ну что ты фантазируешь, ты мой бюджет знаешь?, ты вообще что то знаешь? Вот, блин люди! По делу не строчки, а прогнозов на пустом месте сколько угодно. Ты знаешь чем я занимаюсь? Что ты каркаешь? У тебя для этого хоть какая то информация есть?! И ГЛАВНОЕ ТЕБЯ ОБ ЭТОМ ПРОСЯТ!? Вот тебя спрашивают?!! ты ведь ответить по делу ничего не можешь. Что ты пишешь в чем ничего не смыслишь?

Самолюбие больное или делать нечего?



Ссылка на сообщение Ирина
06/01/2004

2 Костя

"Как спросили, так и отвечают." И правильно делает. За это и спасибо.

Мне его прогнозы от "смешного" не нужны. Мои риски , моя ответственность и мои деньги.

Пусть, что нить свое сделает.



Ссылка на сообщение Константин
06/01/2004

Пожалуйста, "ты заходи... если што..."

Попробуйте с "малого", с мин. издержками, сайт он в африке сайт... Сайт - фигня. Главное доставка.

И удачи!



Ссылка на сообщение Смешной
06/01/2004

Смешной девчушке:



А чего это ты так напряглась? Нервные клетки то не восстанавливаются. :)

Да и переходят на личности обычно те, кому больше сказать нечего.



"Ну что ты фантазируешь, ты мой бюджет знаешь?"



>> Не знаю, но догадываюсь. А не знаю, потому что по сути ты ничего не написала.



Правильно, у тебя полный "хрен его знает". Но по опыту тусующихся даже здесь людей этот самый "хрен его знает", да и с учетом твоих вопросов скорее всего плавно превратится в гемморой на вашу голову. Не вы первые, не вы последние, как говорится. Могу прямо сейчас поспорить что так и будет, если критерии установим.



Кстати, какой вопрос, такой ответ. Поэтому для начала научись задавать вменяемые вопросы, чтобы получать вменяемые ответы.



"Как вы думаете, обязательно сразу снимать офис или можно зарегистрировать московское ООО и начать торговлю прямо из съемной квартиры?".



А вариант зарегистрить фирму и снять офис для вас вообще как класс не существует?



Кстати, твое нежелание дать УРЛ магазина и нервную реакцию я расцениваю как подтверждение своей правоту.



Ответь на простой и внятный вопрос: почему ты не даешь УРЛ? А лучше просто дай его.



Ссылка на сообщение Elphi
06/01/2004

Я считаю что на вопросы, которые задает Ирина однозначных ответов нет. У меня есть примеры, когда люди открывали инет-магазин на квартире и все было отлично. Но я уверена, что так же есть примеры когда участковый начинал навещать квартиросъемщиков ежедневно. Интуитивно я думаю, что сделав регистрацию, заключив нормальный договор можно смело "посылать" участкового. Я лично купила свою квартиру на маму, прописку до сих пор не оформила (прошло 2 года), регистрацию не делаю и при этом не припоминаю ситуации, когда мне моя провинциальная прописка мешала в жизни или бизнесе. Что касается интернета и телефона, есть неплохой сайт www.bs4b.net Они и телефоны проводят и инет. На мой взгляд цены просто супер. У комбелги кажется есть еще услуга лоджик лайн. Когда тебе дают виртуальный номер (100 долл ежемесячно) и все звонки с него переадресуются на те телефоны которые ты хочешь. Т.е если квартиру сменишь на офис на бизнесе это не отразится. Дерзайте, Ирина!



Ссылка на сообщение Ирина
06/01/2004

2Elphi. Спасибо за поддержку!

я так и сделаю! Все же хороших людей значительно больше чем придурков!

2Смешной, зачем тебе мой url ну зачем? Тебя о чем нить спрашивают? ОТСТАНЬ ТЫ ! Вот привязался как банный лист к....! :-)



Ссылка на сообщение Andre
06/01/2004

Уууу, Ирина,

еси Вы Хотели получить совет-стоит ли, надеюсь, Вы его получили, а хорошим манерам Москва Вас быстро научит...

Если Вас терпят на этом форуме, это еще не значит, что можно болтать что попало, особенно в этом городе, не забывайте об этом.



Ссылка на сообщение Ирина
07/01/2004

2Andre, прошу прощение. "за лист"

Ну, ведь правда прилип. По вопросу не отвечает, а все лезет и лезет. Что ему от меня надо? Скучно ему что ли? С ведь у него советов не прошу и его мнения не спрашиваю.

А всем кто мне ответил еще раз большое спасибо, действительно ответы были очень нужные.

Я теперь знаю что я могу и как мне это делать.

2Костя, а в чем могут быть проблемы с доставкой.

По моему опыту тяжело найти постояных курьеров, но это вопрос времени. Все равно нужно давать объявление, смотреть людей, и правильно их мотивировать. Сколько сейчас платят курьерам за доставку мелких предметов?

Я у себя платила небольшую базу+ процент.

И просила отзваниваться после каждой доставки. Вот и все и еще по моему опыту рабатать лучше с пенсионерами.



Ссылка на сообщение Andre
07/01/2004

Ирина, всего одна фраза-

"И просила отзваниваться после каждой доставки" выдает в Вас ПРАКТИКА, поэтому и совет может быть серьезным, а не шутошным- на самом деле, схема, которую Вы описали, вполне рабочая, почему нет? Но- учитывайте- все проблемы, по кр.мере в Москве, начинаются, если Вами кто-то недоволен- соседи ( в случае съемной квартиры), покупатели, контрагенты и тд. Постарайтесь НЕМЕДЛЕННО сглаживать все острые ситуации, и проблем будет на порядок меньше. Вы думаете, контрольным органам делать нечего- шерстить всех подряд? а на конкретный стук они Обязаны отреагировать...Поэтому, если покупатель недоволен- отдайте ему бесплатно (а,Константин?) и воздастся Вам.



Ссылка на сообщение Константин
07/01/2004

Ирина, в Москве проблемы с доставкой такие:

1) расстояния большие, следовательно "концы" длинные - 1-2 часа может быть. Т.е. курьер много никак не развезет. Это в областном городе из конца в конец на такси - 50 руб. А тут - уже 500.

2) Уровень жизни выше, след. выше зарплата. Платить курьеру меньше чем 5-6 тыс. не получится по любому, + транспорт, связь. Прикиньте, что и как он должен возить, что бы вас не разорять. Такие расценки за доставку тянут только дорогие или эксклюзивные товары.

3) Требовательное население. Тут отговорки "ах, мы сегодня не успели" не пройдут. Ритм жизни тут немного другой, более капиталистический. Тут ошибок не прощают.

:) Бесплатно отдавать не надо, как Андре советует, но и проколы вам реально придется заделывать.

4) Тут очень жесткая среда и конкуренция. Если Вы придете с новым товаром - вас никто не тронет, потому что вы никому на ноги не наступаете. А вот если свою нишу будете отбивать - прежде заточите свои зубы. Использовать их придется точно. Д Артаньянов тут давно поубивали, остались одни Миледи. Так шта...

5) Вы не сильно обольщайтесь на предмет того, что к вам в очередь выстрются пенсионеры. По крайней мере, кастинг придется проводить конкретный. Курьер-пенсионер должен быть бодр и весел, а таких тут не много...



Ссылка на сообщение Ирина
07/01/2004

А сколько сейчас платят курьерам за доставку мелких предметов?

2Костя Ну уж не всех Д´Артаньянов переубивали. Вот, хоть на себя посмотри. Ты же не из Питера? :-)

Спасибо!



Ссылка на сообщение Константин
07/01/2004

Нет, не из Питера. Но и не из Москвы :) в 100 метрах от неё... :):):).

Сколько платят курьерам...

Да тут уже по любому, ни на какую работу не найти дешевле, чем за 200$. Т.е. 5-6 тыс. руб. Т.е. 250-300 руб. он чистыми на руки железно должен иметь. Вот за день хорошо,если он 5 заказов растащит. Т.е. с каждого заказа мин. 50-60 руб. - его. + транспорт-связь. У пенсионеров преимущество - проезд бесплатный. Но ребята-то они не прыткие. И вредные притом. И безответственные (а что ты ему сделаешь?).

Т.е. профессиональный курьер - будет стоить раза в 2 дороже.

Сможете Вы это вложить в стоимость доставки, или вмазать в цену - пойдет дело. Нет - придется по-другому решать...



Ссылка на сообщение Elphi
07/01/2004

Всегда есть люди, которым нужна подработка. Им платишь 100 руб за заказ и вызываешь по телефону когда они нужны. Пенсионеры склонны быстро борзеть, как это ни странно. Но не наглые и ответственные тоже есть, просто их нужно искать. И дело не в том, что совесть оплачивается по двойному тарифу, а просто придется поискать. Вот и все.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены