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Магазин оборудования для дач, приусадебных участков и фермерских хозяйств. Перспективы в России.
07/10/2003
Просмотрел Ваш рес. Думаю не лишним будет по ссылке на конкретное оборудование (и пр.), продолжить тем, как оно монтируется и как смотрится, действует.
В связи с тем что меня, (а может и нас всех учили всё делать самим), это привлечёт внимание не только к оборудованию, но и к Вам.
Т.к. на примере своих знакомых знаю, и переделывал, то что смонтировали. При этом говорят, что если бы ещё 500 дол. - всё было бы ОК. ( При том что оплачено 1800 зел).
В начале будут частники, а там ...
И второй момент посмотрев вопросы задавать никому не надо (языковой барьер), заказал по I-Net, оплатил ...
Думаю так ...
Просмотрел Ваш рес. Думаю не лишним будет по ссылке на конкретное оборудование (и пр.), продолжить тем, как оно монтируется и как смотрится, действует.
В связи с тем что меня, (а может и нас всех учили всё делать самим), это привлечёт внимание не только к оборудованию, но и к Вам.
Т.к. на примере своих знакомых знаю, и переделывал, то что смонтировали. При этом говорят, что если бы ещё 500 дол. - всё было бы ОК. ( При том что оплачено 1800 зел).
В начале будут частники, а там ...
И второй момент посмотрев вопросы задавать никому не надо (языковой барьер), заказал по I-Net, оплатил ...
Думаю так ...
08/10/2003
ТОТ
Спасибо за Ваш деловой и конкретный ответ.
Отсутствие данных компаний производителей на Российском рынке, заключается в абсолютном непонимании простой истины, что в России действительно практически все большинством населения делается собственными руками, начиная от того, чтобы дом себе построить и завершая самостоятельной переборкой застучавшего движка собственного запорожца :)
Я пытаюсь убедить партнеров в наличии этих специфических свойств народа, но на меня смотрят как на полного идиота, так как в практически во всем мире специализация достигла абсурда. Пример выполнения работ по монтажу орошения на маленьком клочке земли, примерно от 20 до 100 кв. метров: прокладка труб- 2человека. монтаж труб- один человек. монтаж контроллера (прибор для автоматизации полива)- 1 человек. Все это не считая руководителя работ.
Таким образом, все это выполняется бригадой минимум из пяти человек. Для того, чтобы раскатать газон из рулона, надо нанять второго подрядчика. это еще 3-4 человека. Посадить растения и цветы - следующая бригада.
Ну и теперь вопрос по информационному ресурсу. Насколько подробное описание типа "сделай сам" необходимо по Вашему мнению? Насколько иллюстрировано?
Как наиболее оптимально построить такие страницы, чтобы не было перегруза информацией и в то же время доходчиво, если можно привести пример подобного сайта, не важно какой тематики, буду крайне признателен.
ТОТ
Спасибо за Ваш деловой и конкретный ответ.
Отсутствие данных компаний производителей на Российском рынке, заключается в абсолютном непонимании простой истины, что в России действительно практически все большинством населения делается собственными руками, начиная от того, чтобы дом себе построить и завершая самостоятельной переборкой застучавшего движка собственного запорожца :)
Я пытаюсь убедить партнеров в наличии этих специфических свойств народа, но на меня смотрят как на полного идиота, так как в практически во всем мире специализация достигла абсурда. Пример выполнения работ по монтажу орошения на маленьком клочке земли, примерно от 20 до 100 кв. метров: прокладка труб- 2человека. монтаж труб- один человек. монтаж контроллера (прибор для автоматизации полива)- 1 человек. Все это не считая руководителя работ.
Таким образом, все это выполняется бригадой минимум из пяти человек. Для того, чтобы раскатать газон из рулона, надо нанять второго подрядчика. это еще 3-4 человека. Посадить растения и цветы - следующая бригада.
Ну и теперь вопрос по информационному ресурсу. Насколько подробное описание типа "сделай сам" необходимо по Вашему мнению? Насколько иллюстрировано?
Как наиболее оптимально построить такие страницы, чтобы не было перегруза информацией и в то же время доходчиво, если можно привести пример подобного сайта, не важно какой тематики, буду крайне признателен.
08/10/2003
"практически все большинством населения делается собственными руками,"
:) Вот именно! Поэтому, как вариант - продажа "конструкторов".
Хотя, справедливости для скажу, что уже достаточно заметная прослойка хотя и "умеет", но уже не хочет. По статусу не положено.
С другой стороны, картошку они уже не растят, а вот изгороди стричь, с розами возиться - и графья не брезгуют...
"практически все большинством населения делается собственными руками,"
:) Вот именно! Поэтому, как вариант - продажа "конструкторов".
Хотя, справедливости для скажу, что уже достаточно заметная прослойка хотя и "умеет", но уже не хочет. По статусу не положено.
С другой стороны, картошку они уже не растят, а вот изгороди стричь, с розами возиться - и графья не брезгуют...
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