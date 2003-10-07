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Магазин оборудования для дач, приусадебных участков и фермерских хозяйств. Перспективы в России.



Ссылка на сообщение ТОТ
07/10/2003

Просмотрел Ваш рес. Думаю не лишним будет по ссылке на конкретное оборудование (и пр.), продолжить тем, как оно монтируется и как смотрится, действует.

В связи с тем что меня, (а может и нас всех учили всё делать самим), это привлечёт внимание не только к оборудованию, но и к Вам.

Т.к. на примере своих знакомых знаю, и переделывал, то что смонтировали. При этом говорят, что если бы ещё 500 дол. - всё было бы ОК. ( При том что оплачено 1800 зел).



В начале будут частники, а там ...

И второй момент посмотрев вопросы задавать никому не надо (языковой барьер), заказал по I-Net, оплатил ...

Думаю так ...



Ссылка на сообщение FFR
08/10/2003

ТОТ

Спасибо за Ваш деловой и конкретный ответ.

Отсутствие данных компаний производителей на Российском рынке, заключается в абсолютном непонимании простой истины, что в России действительно практически все большинством населения делается собственными руками, начиная от того, чтобы дом себе построить и завершая самостоятельной переборкой застучавшего движка собственного запорожца :)

Я пытаюсь убедить партнеров в наличии этих специфических свойств народа, но на меня смотрят как на полного идиота, так как в практически во всем мире специализация достигла абсурда. Пример выполнения работ по монтажу орошения на маленьком клочке земли, примерно от 20 до 100 кв. метров: прокладка труб- 2человека. монтаж труб- один человек. монтаж контроллера (прибор для автоматизации полива)- 1 человек. Все это не считая руководителя работ.

Таким образом, все это выполняется бригадой минимум из пяти человек. Для того, чтобы раскатать газон из рулона, надо нанять второго подрядчика. это еще 3-4 человека. Посадить растения и цветы - следующая бригада.



Ну и теперь вопрос по информационному ресурсу. Насколько подробное описание типа "сделай сам" необходимо по Вашему мнению? Насколько иллюстрировано?

Как наиболее оптимально построить такие страницы, чтобы не было перегруза информацией и в то же время доходчиво, если можно привести пример подобного сайта, не важно какой тематики, буду крайне признателен.



Ссылка на сообщение А.Р.
08/10/2003

Не знаю как насчет шлангов и оросительного оборудования, а прочие товары для садоводства, огородничества и ландшафтного дизайна продаются в т.ч через инет и при этом весьма активно.

Так что, спрос наверняка будет, правда исключительно сезонный :(



Ссылка на сообщение Константин
08/10/2003

"практически все большинством населения делается собственными руками,"

:) Вот именно! Поэтому, как вариант - продажа "конструкторов".

Хотя, справедливости для скажу, что уже достаточно заметная прослойка хотя и "умеет", но уже не хочет. По статусу не положено.

С другой стороны, картошку они уже не растят, а вот изгороди стричь, с розами возиться - и графья не брезгуют...


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