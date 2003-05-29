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Магазин: аренда или создание.
29/05/2003
Нет харошей ОС и нет плохой.
Есть тупой админ с кривыми руками
Нет харошей ОС и нет плохой.
Есть тупой админ с кривыми руками
30/05/2003
Насчет плохая/хорошая ОС скажу точно: Линукс - это плохо. Я 3 месяца потратил на переписку с хостингом, пытаясь выяснить, почему размер текстовых файлов под виндой и линуксом так сильно различается - в десятки раз. Из-за чего я вынужден платить больше, потому что дисковое пространство у хостера быстро заканчивается. Из-за чего приходит на ум хорошая поговорка: бесплатный линукс - только в мышеловке.
А вот по поводу магазина... Смотря чем ты занимаешься. Если ты решил продавать через инет диски, кассеты, книги - то бери в аренду готовое решение и вперед торговать. Разница в этих магазинах небольшая, функциональная нагрузка тоже почти одинаковая. А вот если ты торгуешь уникальной ручной вышивкой в единичном экземпляре, то стандартное решение вряд ли подойдет. Надо создавать изначально под этот проект.
Вообще надо знать все параметры задачи, т.е. есть ли свои склады, свои продавцы, курьеры. Какова финансовая поддержка, ее размеры и скорость предоставления? Надо считать все затраты, а не просто стоимость написания кода или аренды готового решения. Может оказаться, что после получения полной информации картина будет совсем другой. Тогда и решение что выбрать будет другим.
Насчет плохая/хорошая ОС скажу точно: Линукс - это плохо. Я 3 месяца потратил на переписку с хостингом, пытаясь выяснить, почему размер текстовых файлов под виндой и линуксом так сильно различается - в десятки раз. Из-за чего я вынужден платить больше, потому что дисковое пространство у хостера быстро заканчивается. Из-за чего приходит на ум хорошая поговорка: бесплатный линукс - только в мышеловке.
А вот по поводу магазина... Смотря чем ты занимаешься. Если ты решил продавать через инет диски, кассеты, книги - то бери в аренду готовое решение и вперед торговать. Разница в этих магазинах небольшая, функциональная нагрузка тоже почти одинаковая. А вот если ты торгуешь уникальной ручной вышивкой в единичном экземпляре, то стандартное решение вряд ли подойдет. Надо создавать изначально под этот проект.
Вообще надо знать все параметры задачи, т.е. есть ли свои склады, свои продавцы, курьеры. Какова финансовая поддержка, ее размеры и скорость предоставления? Надо считать все затраты, а не просто стоимость написания кода или аренды готового решения. Может оказаться, что после получения полной информации картина будет совсем другой. Тогда и решение что выбрать будет другим.
12/06/2003
Ой как все неправильно!
Наверно это будет самореклама.
В общем так:
Есть такая система которая может удовлетворить всех желающих Сурово, дешево, практично.
Но ее нет в России – она в Белоруссии (но не Shop.by он же open.by). Стартовала в феврале, обкатывается.
Преимущества: полный контроль конфигурации, FTP, MySQL, добавление собственных программ, онлайн и офлайн обновление, интеграция с бухкомплексами, общая торговая площадка,
навороты и функциональность класса знаменитой MIVA, копирайт на дизайн, функциональность т.е разработку сайта (не на ПО движка).
Что такое аренда движка: экономия на разработке получение бесплатных обновлений движка. Откуда экономия? Заказать маг такого класса не менее 3000, купить у буржуя попроще, переделать, перевести станет в сумме около 1500. Через два года ПО морально устареет, через три нужно менять и снова платить. Арендуя ПО и выплачивая по 40уев в месяц, (при этом получать консультативную поддержку, экономию на рекламе) за два года будет выплачено 860 (округляем 1000 уев). Это все затраты. Новое ПО идет в качестве стандартного обновления ЯДРА.
Ой как все неправильно!
Наверно это будет самореклама.
В общем так:
Есть такая система которая может удовлетворить всех желающих Сурово, дешево, практично.
Но ее нет в России – она в Белоруссии (но не Shop.by он же open.by). Стартовала в феврале, обкатывается.
Преимущества: полный контроль конфигурации, FTP, MySQL, добавление собственных программ, онлайн и офлайн обновление, интеграция с бухкомплексами, общая торговая площадка,
навороты и функциональность класса знаменитой MIVA, копирайт на дизайн, функциональность т.е разработку сайта (не на ПО движка).
Что такое аренда движка: экономия на разработке получение бесплатных обновлений движка. Откуда экономия? Заказать маг такого класса не менее 3000, купить у буржуя попроще, переделать, перевести станет в сумме около 1500. Через два года ПО морально устареет, через три нужно менять и снова платить. Арендуя ПО и выплачивая по 40уев в месяц, (при этом получать консультативную поддержку, экономию на рекламе) за два года будет выплачено 860 (округляем 1000 уев). Это все затраты. Новое ПО идет в качестве стандартного обновления ЯДРА.
12/06/2003
> А вот если ты торгуешь уникальной ручной вышивкой в единичном экземпляре, то стандартное решение вряд ли подойдет. Надо создавать изначально под этот проект.
На описанном выше движке это предусмотренно, каждая категория может иметь свой шаблон, каждый товар тоже имеет свой шаблон, описание товаров тоже имеют свой шаблон. Шаблоны редактируются пользователем, добавляются по FTP. Работая с заказчиками и исполняя заказы на переделку внешнего вида и функциональности уходят считанные часы. Основное время идет на дизайн (кноочки, картинки и т.тд.)юзибилити
> А вот если ты торгуешь уникальной ручной вышивкой в единичном экземпляре, то стандартное решение вряд ли подойдет. Надо создавать изначально под этот проект.
На описанном выше движке это предусмотренно, каждая категория может иметь свой шаблон, каждый товар тоже имеет свой шаблон, описание товаров тоже имеют свой шаблон. Шаблоны редактируются пользователем, добавляются по FTP. Работая с заказчиками и исполняя заказы на переделку внешнего вида и функциональности уходят считанные часы. Основное время идет на дизайн (кноочки, картинки и т.тд.)юзибилити
13/06/2003
По поводу ручной вышивки. Тезка ты понимаешь разницу между магазином и музеем. Если нет, то шаблонируй дальше - быстрее прогоришь. Если понимаешь разнитцу то объяснение излишне - сам поймешь глупость своего предложения.
Все зависит от того, что ты делаешь: деньги зарабатываешь, камни таскаешь или строишь храм.
По поводу ручной вышивки. Тезка ты понимаешь разницу между магазином и музеем. Если нет, то шаблонируй дальше - быстрее прогоришь. Если понимаешь разнитцу то объяснение излишне - сам поймешь глупость своего предложения.
Все зависит от того, что ты делаешь: деньги зарабатываешь, камни таскаешь или строишь храм.
13/06/2003
Ну не могу коротко.
Что такое шаблон и как мы его используем? Очень просто. Если нам нужно выводить определенные параметры А,Б,В,Г,Д, Мы сообщаем ПО, что необходимо в категории 1 использовать шаблон 1, при выводе товара -шаблон 1/1, при выводе товара 2 шаблон 1/2 при выводе расширенного описания тоже свои шаблоны. Для другой директории можно использовать эти шаблоны можно и другие. В шаблонах пропишем параметры для вывода 1-АБВ 1/2- АБГД и так далее. Остается указать место расположения паратреметров, стили, шрифты и т.д Параметр выглядит так [price]. Мы его вставим в любое место HTML шаблона .... и все.... -выводится цена в нужном месте. [image] получили рисунок. Не вставим -параметр не выводится.
http://www.oborot.ru/forum/read/868/3ht ... read/868/3
Ну не могу коротко.
Что такое шаблон и как мы его используем? Очень просто. Если нам нужно выводить определенные параметры А,Б,В,Г,Д, Мы сообщаем ПО, что необходимо в категории 1 использовать шаблон 1, при выводе товара -шаблон 1/1, при выводе товара 2 шаблон 1/2 при выводе расширенного описания тоже свои шаблоны. Для другой директории можно использовать эти шаблоны можно и другие. В шаблонах пропишем параметры для вывода 1-АБВ 1/2- АБГД и так далее. Остается указать место расположения паратреметров, стили, шрифты и т.д Параметр выглядит так [price]. Мы его вставим в любое место HTML шаблона .... и все.... -выводится цена в нужном месте. [image] получили рисунок. Не вставим -параметр не выводится.
http://www.oborot.ru/forum/read/868/3ht ... read/868/3
14/06/2003
Так понятно - этот деньги зарабатывает. А вообще-то перед ним я писал о комплексном подходе к выбору решения, потому что только стоимостью написания кода все не определяется. К сожалению тезка этого еще видимо не знает, поэтому активно продвигает свою систему. Что ж, удачи как говорится...
Так понятно - этот деньги зарабатывает. А вообще-то перед ним я писал о комплексном подходе к выбору решения, потому что только стоимостью написания кода все не определяется. К сожалению тезка этого еще видимо не знает, поэтому активно продвигает свою систему. Что ж, удачи как говорится...
14/06/2003
>Вообще надо знать все параметры задачи, т.е. есть ли свои склады, свои продавцы, курьеры. Какова финансовая поддержка, ее размеры и скорость предоставления? Надо считать все затраты, а не просто стоимость написания кода или аренды готового решения. Может оказаться, что после получения полной информации картина будет совсем другой. Тогда и решение что выбрать будет другим.
Целиом и полностью согласен.
Однако, есть определенный барьер до которого готовые решения более выгодны в плане написания кода и продвижения.
Более накрученное ПО всегда может удовлетворить менее требовательного потребителя. Достаточно обрезать лишнее. А вот добавить фичи к слабому ПО выливается как правило в его переделку. Кроме того ввод ПО в эксплуатацию зачастую приводит к изменениям бизнес процессов. При работе на обрезанном ПО можно плавно изменять свой бизнес процесс понемногу включая фичи. В итоге экономится время на обучение персонала, затраты на ввод и на себестоимость содержания в целом.
Если посмотреть как продвигаютя е-маг в Инете, видно что вначале своего пути многое не нужно.
Поэтому люди опираясь на текущие потребности строят ПО в виде стола заказов. По мере расскрутки им уже этого мало и они переходят к прямым приемам платежей. Далее появляется необходимость четкой обратной связи (я не имею в виду HTML форму), затем возникает необходимость предоставления скидок, появляются дилеры, возникает желание предоставить подарочные сертификаты и так далее. Если стартовав вы имеете готовое решение обладающее всеми этими фичами, то естественно, вы экономите на их вводе. Другое дело если ваш стартовавший магазин не расчитан на будущее, вам прийдется каждый раз вносить изменения как в П код так и в структуру БД, и если БД уже имеет наполнение, есть вероятность потери части информации, для избежания этого иногда требуется больше средств чем на разработку самого ПО. Купить или заказать навороченное ПО очень накладно, а использоваться оно будет на 5-10% от возможности. Поэтому намного удобнее арендовать ПО. Если разработка ПО тянет более 400 баков - тогда можно считать что вы берете его в рассрочку на год при ежемесячных выплатах 40/месяц.
Разве это плохо? Разве нужно "ити своим путем" когда готовое решение уже есть и за меньшие деньги?
>Вообще надо знать все параметры задачи, т.е. есть ли свои склады, свои продавцы, курьеры. Какова финансовая поддержка, ее размеры и скорость предоставления? Надо считать все затраты, а не просто стоимость написания кода или аренды готового решения. Может оказаться, что после получения полной информации картина будет совсем другой. Тогда и решение что выбрать будет другим.
Целиом и полностью согласен.
Однако, есть определенный барьер до которого готовые решения более выгодны в плане написания кода и продвижения.
Более накрученное ПО всегда может удовлетворить менее требовательного потребителя. Достаточно обрезать лишнее. А вот добавить фичи к слабому ПО выливается как правило в его переделку. Кроме того ввод ПО в эксплуатацию зачастую приводит к изменениям бизнес процессов. При работе на обрезанном ПО можно плавно изменять свой бизнес процесс понемногу включая фичи. В итоге экономится время на обучение персонала, затраты на ввод и на себестоимость содержания в целом.
Если посмотреть как продвигаютя е-маг в Инете, видно что вначале своего пути многое не нужно.
Поэтому люди опираясь на текущие потребности строят ПО в виде стола заказов. По мере расскрутки им уже этого мало и они переходят к прямым приемам платежей. Далее появляется необходимость четкой обратной связи (я не имею в виду HTML форму), затем возникает необходимость предоставления скидок, появляются дилеры, возникает желание предоставить подарочные сертификаты и так далее. Если стартовав вы имеете готовое решение обладающее всеми этими фичами, то естественно, вы экономите на их вводе. Другое дело если ваш стартовавший магазин не расчитан на будущее, вам прийдется каждый раз вносить изменения как в П код так и в структуру БД, и если БД уже имеет наполнение, есть вероятность потери части информации, для избежания этого иногда требуется больше средств чем на разработку самого ПО. Купить или заказать навороченное ПО очень накладно, а использоваться оно будет на 5-10% от возможности. Поэтому намного удобнее арендовать ПО. Если разработка ПО тянет более 400 баков - тогда можно считать что вы берете его в рассрочку на год при ежемесячных выплатах 40/месяц.
Разве это плохо? Разве нужно "ити своим путем" когда готовое решение уже есть и за меньшие деньги?
14/06/2003
Олег1:
Вы считаете, что работать на изменённом чужом ПО сложнее, чем на своём?
С собственной разработкой можно делать абсолютно всё, что душе угодно, причём прямо по ходу дела. А когда его арендуешь возможности ограничены. Кроме того, зачем платить каждый месяц за то, что можно единовременно купить за вполне терпимые деньги. А программиста нанимать в любом случае нужно. Как и дизайнера.
Олег1:
Вы считаете, что работать на изменённом чужом ПО сложнее, чем на своём?
С собственной разработкой можно делать абсолютно всё, что душе угодно, причём прямо по ходу дела. А когда его арендуешь возможности ограничены. Кроме того, зачем платить каждый месяц за то, что можно единовременно купить за вполне терпимые деньги. А программиста нанимать в любом случае нужно. Как и дизайнера.
15/06/2003
Я понял в чем проблема.
Есть серьёзный фирмы, которые просят за магазин/разработку магазина бешеные деньги, есть аренда, а есть "студенты", которые за 300 уёв готовы продать готовые скрипты не самого плохого магазина.
Если есть возможность купить у "студента" за 300 уёв, то логично, что это логично ;)
А если таковой возможности нет, то аренда за 100 баксов в месяц будет хорошим вариантом для начала. Как правило, начинающие е-бизнесмены еще не конца представляют себе что нужно, поэтому аренда на 2-3-4 месяца позволит РАБОТАТЬ и ОПРЕДЕЛИТЬСЯ с выбором.
Своё ПО БЕЗУСЛОВНО лучше, но если есть возможность его купить, а если нет, то остаётся аренда. Разве есть другие пути?
Я понял в чем проблема.
Есть серьёзный фирмы, которые просят за магазин/разработку магазина бешеные деньги, есть аренда, а есть "студенты", которые за 300 уёв готовы продать готовые скрипты не самого плохого магазина.
Если есть возможность купить у "студента" за 300 уёв, то логично, что это логично ;)
А если таковой возможности нет, то аренда за 100 баксов в месяц будет хорошим вариантом для начала. Как правило, начинающие е-бизнесмены еще не конца представляют себе что нужно, поэтому аренда на 2-3-4 месяца позволит РАБОТАТЬ и ОПРЕДЕЛИТЬСЯ с выбором.
Своё ПО БЕЗУСЛОВНО лучше, но если есть возможность его купить, а если нет, то остаётся аренда. Разве есть другие пути?
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