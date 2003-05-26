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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Магазин: аренда или создание.



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
26/05/2003

Да, все предложения в основном на Windows 2000 или NT. На *nix очень мало предложений. С одной стороны в мозгу все время сидит "дырявая винда". С другой "Но ведь все работает и жалоб нет".



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
26/05/2003

мы живем на W2K, попыток атак - более 15 в день, ничего, живы пока.



Ссылка на сообщение Бабаськин
26/05/2003

Вам хорошо рассуждать. Вы тут все крутые, с опытом, с успешными проектами.

А что делать мне?

В компьютерах я ни бум-бум. В Интернете - ноль, в программировании движков - вообще молчу.

А магазин попробовать хочется. А вдруг попхнет дело!

И вот как мне в таких условиях замутить электробизнес? Как мне сразу инвестировать 2 тыщи или сколько-там баксов.

А вдруг не попхнет дело?

Ведь только стоит влезть в эту бодягу, как тут же со всех сторон набросятся ваши коллеги - специалисты. И раз я не фига не смыслю, значит начнут меня разводить на бабки по-черному.

Значит мне еще попутно самообразованием надо заниматься.

Так что этот магазин в итоге влетит не в 2 тыщи, а гораздо больше.

Вот здесь и нужен магазин в аренду. И если моя прибыль будет хоть на 50% больше, чем арендная плата, значится все путем. Так если я срублю деньжат на этом поприще, так потом могу и имя купить, и вас, господа спецы и вы будете раскрутить мой сайт и все будут довольны.

Но сначала надо попробовать.

А вдруг не попхнет дело?



Ссылка на сообщение Эксперт
26/05/2003

Отлично сказано. И под ламера закошено артистично. Даже слеза скатилась...



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
26/05/2003

Но ведь прав, собака. Это он как раз вас в виду имеет, Эксперт :-))).

Не так, Бабаськин. Если хочешь попробывать, надо просто заключать грамотный договор. Будет отдача - вот вам ребятки премия. Не будет - вот только за работу. По минимуму.

Надо привязывать работника к предмету труда и результату, что б интерес был.

А вот с арендой - ты "повелся". Вот тут тебя как раз и "научут" торговать.

ИМ - это очень серьезно, Бабаськин. 95% ИМ ими только называются.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
26/05/2003

Поповоду аренды движков. Пример из жизни, так сказать.

Дабы не рекламировать этих паразитов адресс не даю. Действие происходило 2 года назад.



Один мой знакомый взял в аренду подобную систему, хостинг + аренда сайта с управлением через WEB, я его отговаривал ,но он повелся на то что - дай мол попробую а там если пойдет прикуплю себе.

Стоила подобная услуга ~$100 в месяц. Поначалу все нормально было(ну если не считать цены аренды) заполнил товаром инфы напихал немеренно, картинок и тд. В течении полугода проработал, не имея ни возможности доработать ни дописать чего нового(ко мне обращался но я только руками развел, предупреждал что ничего дописать не смогу). Арендодатели конечно говарили что доработки можно сделать, но это только разговор - неделали. Через год терпение кончилось и он захотел свой, заплатив уже за аренду $1200, а... опаньки опять облом, арендодатели наотрез отказались предоставить ftp чтобы скачать картинки и сбекапить базу в файл на локальную машину.



Год работы и штука бакенов пропало в пустую, после чего заниматься ИМ у него пропало и он ушел в Offline, ВОТ ВАМ И ПОПРОБОВАЛ.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
27/05/2003

Надо было картинки и инфу на компе держать или на сидюк переписать. делов-то!



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
27/05/2003

Заполнение шло с разных мест и компов удаленно, поэтому и несобрали на одном компе, кроме того после размещения в магазине картинка имела свой id а не имя связанное с базой, вообщем нельзя ими воспользоваться без базы и ftp



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
27/05/2003

А что значит ПОПРОБОВАТЬ? Хочу попробовать, получится ли, не получится ли. ИМ это ж сало, а сало как сало, что ж его пробовать... Надо или окунаться с головой или так и ходить вокруг да около. Как Вам уважаемый Бабаськин еще раз объяснить, что каждый интернет проект работает на популяризацию СЕБЯ любимого.



Ссылка на сообщение Бабаськин
27/05/2003

А я как раз и не хочу себя популяризировать.

Я вообще хочу работать в теневом секторе.

Я ж не Аль Капона какая-то, чтобы платить налоги!

И товар у меня специфический: гранатометы "Пчелка Мая" и участок 6 соток в Подмосковье, уже засеянный марихуаной.

Вот тут как раз и пригодится временный анонимный магазин в аренду.



Ссылка на сообщение FFR
27/05/2003

Дорогой мой, а кто ж тебе под такой товар в ареду магазин то даст?

Интерет дело промеждународное, и если российской милиции на...ть на такие вещи, то из за бугра твой сервер вычислят в момент, а твоего дателя аренды прикроют, да еще и зад..цу надерут :)



Ссылка на сообщение FFR
27/05/2003

Анонимности в сети не бывает, и при желании кого угодно вычислить можно быстро и качественно. А ты ж наверное еще и деньги зарабатывать хочешь? Да еще и как-то их от арендодателя получить?

Ото лучше покури того, чем засеяно, да потренируйся "пчелкой" на кошечках.



Ссылка на сообщение FFR
27/05/2003

Орешину Михаилу:



Есть предложения не только на Виндах. Поищи найдешь.

А переживать по 15 атак в день, конечно тоже можно, но при наличии персонального крутого сисадмина.



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
28/05/2003

2 FFR, да ищу я... Но ничего достойного на *nix не вижу. Кроме того, что если проект стоит на *nix, то люди атаковать не будут ?



Ссылка на сообщение Олег
29/05/2003

Я если и буду что-то делать, то создавать сами. Писать свое. А платформу брать лучше на виндах. А то с этими юниксами/линуксами одни проблемы. И дырок там не меньше, и знать их никто не знает нормально. И дорого очень получается. Конкретный пример - цена за единицу хранения, например за 1 кб. Виндах намного лучше. Но почему линукс такой плохой никто мне объяснить не может. А переплачивать за очередную плохо сделанную ОС не собираюсь.


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