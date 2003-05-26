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Магазин: аренда или создание.
26/05/2003
Да, все предложения в основном на Windows 2000 или NT. На *nix очень мало предложений. С одной стороны в мозгу все время сидит "дырявая винда". С другой "Но ведь все работает и жалоб нет".
Да, все предложения в основном на Windows 2000 или NT. На *nix очень мало предложений. С одной стороны в мозгу все время сидит "дырявая винда". С другой "Но ведь все работает и жалоб нет".
26/05/2003
Вам хорошо рассуждать. Вы тут все крутые, с опытом, с успешными проектами.
А что делать мне?
В компьютерах я ни бум-бум. В Интернете - ноль, в программировании движков - вообще молчу.
А магазин попробовать хочется. А вдруг попхнет дело!
И вот как мне в таких условиях замутить электробизнес? Как мне сразу инвестировать 2 тыщи или сколько-там баксов.
А вдруг не попхнет дело?
Ведь только стоит влезть в эту бодягу, как тут же со всех сторон набросятся ваши коллеги - специалисты. И раз я не фига не смыслю, значит начнут меня разводить на бабки по-черному.
Значит мне еще попутно самообразованием надо заниматься.
Так что этот магазин в итоге влетит не в 2 тыщи, а гораздо больше.
Вот здесь и нужен магазин в аренду. И если моя прибыль будет хоть на 50% больше, чем арендная плата, значится все путем. Так если я срублю деньжат на этом поприще, так потом могу и имя купить, и вас, господа спецы и вы будете раскрутить мой сайт и все будут довольны.
Но сначала надо попробовать.
А вдруг не попхнет дело?
Вам хорошо рассуждать. Вы тут все крутые, с опытом, с успешными проектами.
А что делать мне?
В компьютерах я ни бум-бум. В Интернете - ноль, в программировании движков - вообще молчу.
А магазин попробовать хочется. А вдруг попхнет дело!
И вот как мне в таких условиях замутить электробизнес? Как мне сразу инвестировать 2 тыщи или сколько-там баксов.
А вдруг не попхнет дело?
Ведь только стоит влезть в эту бодягу, как тут же со всех сторон набросятся ваши коллеги - специалисты. И раз я не фига не смыслю, значит начнут меня разводить на бабки по-черному.
Значит мне еще попутно самообразованием надо заниматься.
Так что этот магазин в итоге влетит не в 2 тыщи, а гораздо больше.
Вот здесь и нужен магазин в аренду. И если моя прибыль будет хоть на 50% больше, чем арендная плата, значится все путем. Так если я срублю деньжат на этом поприще, так потом могу и имя купить, и вас, господа спецы и вы будете раскрутить мой сайт и все будут довольны.
Но сначала надо попробовать.
А вдруг не попхнет дело?
26/05/2003
Но ведь прав, собака. Это он как раз вас в виду имеет, Эксперт :-))).
Не так, Бабаськин. Если хочешь попробывать, надо просто заключать грамотный договор. Будет отдача - вот вам ребятки премия. Не будет - вот только за работу. По минимуму.
Надо привязывать работника к предмету труда и результату, что б интерес был.
А вот с арендой - ты "повелся". Вот тут тебя как раз и "научут" торговать.
ИМ - это очень серьезно, Бабаськин. 95% ИМ ими только называются.
Но ведь прав, собака. Это он как раз вас в виду имеет, Эксперт :-))).
Не так, Бабаськин. Если хочешь попробывать, надо просто заключать грамотный договор. Будет отдача - вот вам ребятки премия. Не будет - вот только за работу. По минимуму.
Надо привязывать работника к предмету труда и результату, что б интерес был.
А вот с арендой - ты "повелся". Вот тут тебя как раз и "научут" торговать.
ИМ - это очень серьезно, Бабаськин. 95% ИМ ими только называются.
26/05/2003
Поповоду аренды движков. Пример из жизни, так сказать.
Дабы не рекламировать этих паразитов адресс не даю. Действие происходило 2 года назад.
Один мой знакомый взял в аренду подобную систему, хостинг + аренда сайта с управлением через WEB, я его отговаривал ,но он повелся на то что - дай мол попробую а там если пойдет прикуплю себе.
Стоила подобная услуга ~$100 в месяц. Поначалу все нормально было(ну если не считать цены аренды) заполнил товаром инфы напихал немеренно, картинок и тд. В течении полугода проработал, не имея ни возможности доработать ни дописать чего нового(ко мне обращался но я только руками развел, предупреждал что ничего дописать не смогу). Арендодатели конечно говарили что доработки можно сделать, но это только разговор - неделали. Через год терпение кончилось и он захотел свой, заплатив уже за аренду $1200, а... опаньки опять облом, арендодатели наотрез отказались предоставить ftp чтобы скачать картинки и сбекапить базу в файл на локальную машину.
Год работы и штука бакенов пропало в пустую, после чего заниматься ИМ у него пропало и он ушел в Offline, ВОТ ВАМ И ПОПРОБОВАЛ.
Поповоду аренды движков. Пример из жизни, так сказать.
Дабы не рекламировать этих паразитов адресс не даю. Действие происходило 2 года назад.
Один мой знакомый взял в аренду подобную систему, хостинг + аренда сайта с управлением через WEB, я его отговаривал ,но он повелся на то что - дай мол попробую а там если пойдет прикуплю себе.
Стоила подобная услуга ~$100 в месяц. Поначалу все нормально было(ну если не считать цены аренды) заполнил товаром инфы напихал немеренно, картинок и тд. В течении полугода проработал, не имея ни возможности доработать ни дописать чего нового(ко мне обращался но я только руками развел, предупреждал что ничего дописать не смогу). Арендодатели конечно говарили что доработки можно сделать, но это только разговор - неделали. Через год терпение кончилось и он захотел свой, заплатив уже за аренду $1200, а... опаньки опять облом, арендодатели наотрез отказались предоставить ftp чтобы скачать картинки и сбекапить базу в файл на локальную машину.
Год работы и штука бакенов пропало в пустую, после чего заниматься ИМ у него пропало и он ушел в Offline, ВОТ ВАМ И ПОПРОБОВАЛ.
27/05/2003
А что значит ПОПРОБОВАТЬ? Хочу попробовать, получится ли, не получится ли. ИМ это ж сало, а сало как сало, что ж его пробовать... Надо или окунаться с головой или так и ходить вокруг да около. Как Вам уважаемый Бабаськин еще раз объяснить, что каждый интернет проект работает на популяризацию СЕБЯ любимого.
А что значит ПОПРОБОВАТЬ? Хочу попробовать, получится ли, не получится ли. ИМ это ж сало, а сало как сало, что ж его пробовать... Надо или окунаться с головой или так и ходить вокруг да около. Как Вам уважаемый Бабаськин еще раз объяснить, что каждый интернет проект работает на популяризацию СЕБЯ любимого.
27/05/2003
А я как раз и не хочу себя популяризировать.
Я вообще хочу работать в теневом секторе.
Я ж не Аль Капона какая-то, чтобы платить налоги!
И товар у меня специфический: гранатометы "Пчелка Мая" и участок 6 соток в Подмосковье, уже засеянный марихуаной.
Вот тут как раз и пригодится временный анонимный магазин в аренду.
А я как раз и не хочу себя популяризировать.
Я вообще хочу работать в теневом секторе.
Я ж не Аль Капона какая-то, чтобы платить налоги!
И товар у меня специфический: гранатометы "Пчелка Мая" и участок 6 соток в Подмосковье, уже засеянный марихуаной.
Вот тут как раз и пригодится временный анонимный магазин в аренду.
29/05/2003
Я если и буду что-то делать, то создавать сами. Писать свое. А платформу брать лучше на виндах. А то с этими юниксами/линуксами одни проблемы. И дырок там не меньше, и знать их никто не знает нормально. И дорого очень получается. Конкретный пример - цена за единицу хранения, например за 1 кб. Виндах намного лучше. Но почему линукс такой плохой никто мне объяснить не может. А переплачивать за очередную плохо сделанную ОС не собираюсь.
Я если и буду что-то делать, то создавать сами. Писать свое. А платформу брать лучше на виндах. А то с этими юниксами/линуксами одни проблемы. И дырок там не меньше, и знать их никто не знает нормально. И дорого очень получается. Конкретный пример - цена за единицу хранения, например за 1 кб. Виндах намного лучше. Но почему линукс такой плохой никто мне объяснить не может. А переплачивать за очередную плохо сделанную ОС не собираюсь.
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