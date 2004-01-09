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Лирическое отступление.
09/01/2004
Олег, сколько людей - столько мнений. И если кто-то свое субъективное мнение будет пропагандировать, он найдет своих слушателей. Те кто ведут бизнес на основе "продвигающих" статей - они ведомые, и будут попадать регулярно, потому, что найти своего Учителя, доброго и умного почти нереально. Учиться продажам нужно всегда, даже читая дилетантские статьи, можно познать истину. Так-что, если кто-то выразит себя в пресс-релизе, я не вижу ничего страшного.
Гибель одного Интернет-магазина - это трагедия, гибель сотен - статистика.
Олег, сколько людей - столько мнений. И если кто-то свое субъективное мнение будет пропагандировать, он найдет своих слушателей. Те кто ведут бизнес на основе "продвигающих" статей - они ведомые, и будут попадать регулярно, потому, что найти своего Учителя, доброго и умного почти нереально. Учиться продажам нужно всегда, даже читая дилетантские статьи, можно познать истину. Так-что, если кто-то выразит себя в пресс-релизе, я не вижу ничего страшного.
Гибель одного Интернет-магазина - это трагедия, гибель сотен - статистика.
09/01/2004
=б2
Согласен, что сколько людей - столько и мнений.
Но я вообще-то писал про то, что лучше если каждый будет заниматься своиим делом. Причем именно тем, которое у него хорошо получается. Например, Вы - продавать, я - писать пресс-релизы и продвигающие статьи. Разве это не есть хорошо?
Но философия бизнеса от этого не меняется.
=б2
Согласен, что сколько людей - столько и мнений.
Но я вообще-то писал про то, что лучше если каждый будет заниматься своиим делом. Причем именно тем, которое у него хорошо получается. Например, Вы - продавать, я - писать пресс-релизы и продвигающие статьи. Разве это не есть хорошо?
Но философия бизнеса от этого не меняется.
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