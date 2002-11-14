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Легальность.
14/11/2002
Alex, найдите контрагента в Европе, которому вы будете слать все как _одному_ юрлицу с которым вы заключите договор, а он уже будет рассылать дальше за небольшую долю. Если не найдете - пишите на cbfi at pisem dot net, я попробую вам помочь.
Alex, найдите контрагента в Европе, которому вы будете слать все как _одному_ юрлицу с которым вы заключите договор, а он уже будет рассылать дальше за небольшую долю. Если не найдете - пишите на cbfi at pisem dot net, я попробую вам помочь.
18/11/2002
Спасибо за отзывы. Я уже нашел контрагентов в двух странах, но предложение прохожего буду иметь в виду. Кто-то здесь писал о том, что его бесит. Так вот я скажу, что это будет Вас бесить еще больше и больше, поскольку к сожалению (очень большому сожалению) в нашей стране практически невозможно найти информации по данному вопросу. Вас не бесит, то, что человек, который захотел заняться мелким частным бизнесом в интернете не может получить открыто информации о том, как ему правильно и абсолютно легально поступать? Ведь абсолютно нетрудно на том же самом сайте налог.ру открыть линию консультации - это ведь огромная польза государству. Вас не бесит то, что информация о том, как сделать нелегально абсолютно доступна, а не наоборот? И по всей видимости нашему государству проще штрафовать и наказывать, чем дать возможность действовать легально и честно. Уважаемый Кто-то, Вы возможно скажете, что мне никто не мешает, изучить соотвтствующие нормативные акты, законы, и указы, и действовать согласно этим документам, или нанять на работу специалиста, который мне все объяснит. Наверное это правильно. Но как Вы наверное догадались, я отношусь к тому классу интернет-коммерсантов, чей доход не позволяет кого-то нанимать. Но в тоже время я хочу действовать честно и по закону. А сотня таких мелких частников сделают оборот больший, чем крупный российский интернет магазин. Так вот пренебрежение этой группой не есть гуд. Вот например я - студент третьего курса (кстати студенты - очень активная часть общества вообще и в плане бизнеса в частности). Вот я сейчас забью на учебу, и начну искать решение для своего конкретного случая, вместо того, чтобы пойти в налоговый орган, или в местную администрацию, и получить готовое решение, или хотя бы намеки на то в каком направлении мне двигаться. Просто когда я пошел туда два года назад, объяснил чем собираюсь заниматься, и попросил консультации - на меня посмотрели, как на идиота, и не смогли сказать ничего вразумительного. Но ведь то, чем я занимаюсь - это развивающаяся отрасль Российской экономики, и должны быть готовые решения (в плане алгоритма действий). Вас не бесит то, что если Вы обратитесь на англоязычный форум с советом, аналогичным моему (поверьте мне часто приходится это делать), то Вы в большинстве случаев получите вразумительный, детальный, и подробный совет, от абсолютно посторонних людей безвозмездно (то есть даром), а у нас вам не скажут ничего, и не потому, что не знают, а из принципа "а почему это я должен, и что я за это получу?" Вас не бесит то, что вместо того, чтобы оказать реальную помощь, меня начинают пугать УК, сроками, штрафами? Это кстати не касается одного из Ваших ответов - он самый мягкий из того, что мне приходилось читать или слышать. Вас не бесит то, что иногда легче, дешевле и проше все это сделать за границей, чем у себя дома?
Извините, просто накипело.
Спасибо за отзывы. Я уже нашел контрагентов в двух странах, но предложение прохожего буду иметь в виду. Кто-то здесь писал о том, что его бесит. Так вот я скажу, что это будет Вас бесить еще больше и больше, поскольку к сожалению (очень большому сожалению) в нашей стране практически невозможно найти информации по данному вопросу. Вас не бесит, то, что человек, который захотел заняться мелким частным бизнесом в интернете не может получить открыто информации о том, как ему правильно и абсолютно легально поступать? Ведь абсолютно нетрудно на том же самом сайте налог.ру открыть линию консультации - это ведь огромная польза государству. Вас не бесит то, что информация о том, как сделать нелегально абсолютно доступна, а не наоборот? И по всей видимости нашему государству проще штрафовать и наказывать, чем дать возможность действовать легально и честно. Уважаемый Кто-то, Вы возможно скажете, что мне никто не мешает, изучить соотвтствующие нормативные акты, законы, и указы, и действовать согласно этим документам, или нанять на работу специалиста, который мне все объяснит. Наверное это правильно. Но как Вы наверное догадались, я отношусь к тому классу интернет-коммерсантов, чей доход не позволяет кого-то нанимать. Но в тоже время я хочу действовать честно и по закону. А сотня таких мелких частников сделают оборот больший, чем крупный российский интернет магазин. Так вот пренебрежение этой группой не есть гуд. Вот например я - студент третьего курса (кстати студенты - очень активная часть общества вообще и в плане бизнеса в частности). Вот я сейчас забью на учебу, и начну искать решение для своего конкретного случая, вместо того, чтобы пойти в налоговый орган, или в местную администрацию, и получить готовое решение, или хотя бы намеки на то в каком направлении мне двигаться. Просто когда я пошел туда два года назад, объяснил чем собираюсь заниматься, и попросил консультации - на меня посмотрели, как на идиота, и не смогли сказать ничего вразумительного. Но ведь то, чем я занимаюсь - это развивающаяся отрасль Российской экономики, и должны быть готовые решения (в плане алгоритма действий). Вас не бесит то, что если Вы обратитесь на англоязычный форум с советом, аналогичным моему (поверьте мне часто приходится это делать), то Вы в большинстве случаев получите вразумительный, детальный, и подробный совет, от абсолютно посторонних людей безвозмездно (то есть даром), а у нас вам не скажут ничего, и не потому, что не знают, а из принципа "а почему это я должен, и что я за это получу?" Вас не бесит то, что вместо того, чтобы оказать реальную помощь, меня начинают пугать УК, сроками, штрафами? Это кстати не касается одного из Ваших ответов - он самый мягкий из того, что мне приходилось читать или слышать. Вас не бесит то, что иногда легче, дешевле и проше все это сделать за границей, чем у себя дома?
Извините, просто накипело.
18/11/2002
Бесило - много лет назад - теперь уже не бесит
И давно откипело - можете на это все смело наплевать и забыть - никто и нигде ничем и никогда - тем более в государственных органах - не поможет
НАОБОРОТ
И могу добавить что еще есть что бесило
Например то что мы (как и Вы) делаете исключительно полезное дело
- привлекаете валюту
- продаете российский товар
- создаете рабочие места
- вы экспортер (пусть и маленький но это так)
Но на нас (и на вас) плевали плюют и плевать будут
Грабили грабят и грабить будут
Мешали мешают и мешать будут
Так что не надо бешенства - это не поможет а наоборот
Насчет зарубежных форумов - вы сильно заблуждаетесь
У вас это еще впереди я так понимаю
Вы просто не задавали еще там тех вопросов что важны
Там тоже никто не поможет
Особенно человеку из россии
А насчет готовых решений - не пытайтесь надевать розовые очки
Вы хотели бесплатного совета - вот вам они
- в какой бы государственный орган вы не обратились - вам предоставят алгоритм - как сдерут с вас побольше денег
их не волнует ничего кроме этого
И @#$% им на молодую поросль Российской экономики как и на Россию в общем то
Так что лучше не пытайтесь
А как на идиота на Вас именно поэтому и посмотрели
- не заблуждайтесь насчет добрых западных дяденек
Это именно те дяденьки которые сначала обдерут Вас подчистую а потом еще и заложат добрым дяденькам здесь - тем у кого вы совета просили
Вы с ними просто не делили деньги еще - видимо нечего было - так я понимаю
Когда вопрос встанет о деньгах они вас опустят и не моргнут бровью
Для справки - почитайте внимательно что написано о разных там paypal и valis
Их цель - снять с Вас то что не смогут российские товарищи
Ну и наконец - если вы хотите этим заниматься то учебу Вам придется сконее всего бросить
Так что Вы хотели бесплатную консультацию - вот Вам она
Бесило - много лет назад - теперь уже не бесит
И давно откипело - можете на это все смело наплевать и забыть - никто и нигде ничем и никогда - тем более в государственных органах - не поможет
НАОБОРОТ
И могу добавить что еще есть что бесило
Например то что мы (как и Вы) делаете исключительно полезное дело
- привлекаете валюту
- продаете российский товар
- создаете рабочие места
- вы экспортер (пусть и маленький но это так)
Но на нас (и на вас) плевали плюют и плевать будут
Грабили грабят и грабить будут
Мешали мешают и мешать будут
Так что не надо бешенства - это не поможет а наоборот
Насчет зарубежных форумов - вы сильно заблуждаетесь
У вас это еще впереди я так понимаю
Вы просто не задавали еще там тех вопросов что важны
Там тоже никто не поможет
Особенно человеку из россии
А насчет готовых решений - не пытайтесь надевать розовые очки
Вы хотели бесплатного совета - вот вам они
- в какой бы государственный орган вы не обратились - вам предоставят алгоритм - как сдерут с вас побольше денег
их не волнует ничего кроме этого
И @#$% им на молодую поросль Российской экономики как и на Россию в общем то
Так что лучше не пытайтесь
А как на идиота на Вас именно поэтому и посмотрели
- не заблуждайтесь насчет добрых западных дяденек
Это именно те дяденьки которые сначала обдерут Вас подчистую а потом еще и заложат добрым дяденькам здесь - тем у кого вы совета просили
Вы с ними просто не делили деньги еще - видимо нечего было - так я понимаю
Когда вопрос встанет о деньгах они вас опустят и не моргнут бровью
Для справки - почитайте внимательно что написано о разных там paypal и valis
Их цель - снять с Вас то что не смогут российские товарищи
Ну и наконец - если вы хотите этим заниматься то учебу Вам придется сконее всего бросить
Так что Вы хотели бесплатную консультацию - вот Вам она
19/11/2002
Ерунда!
Работайте, как работаете и не обращайте не на что внимания.
Легальность только создает кучу проблем!
При нашей бюрократии только так работать и можно, вы же не сможете нанять 3 высокооплачиваемых бухгалтеров?
Один самолет в Турцию вывозит наличкой с челноками $1000000 долларов, и все работают и не жужжат и никого это не волнует.
Если регистрировать то только ИПБОЮЛ, с ним всегда проще и можно договориться. Но светить деятельность не надо! Хорошо при этом работать где-нибудь постоянно - к таким вообще нет вопросов. Раз в году написал что деятельность не вел и баста.
Насчет почты - наша почта не может даже доставить корреспонденцию, не то что проконтролировать кто и сколько отправил. Отправляйте от имени бомжа, кто вам запрещает?
Если боитесь - не храните никаких документов и не держите имущества, в любом случае дешевле нанять хорошего адвоката , чем платить всем подряд.
Вами заинтересуются если вы кому-то насолите, а при вашей деятельности это вряд ли, вы же не Березовский, в обычной же ситуации вы никому не нужны в тч и государству при любых кампаниях!!
Как и оно вам!
Легализоваться надо только когда станет ВЫГОДНО это сделать.
А насчет советов – вам их никто не даст не потому что жадные, а по тому что все работают также и вообще нет никаких простых решений для предпринимателя.
Ему советы, таможни, налоги – не по карману!!!
Ерунда!
Работайте, как работаете и не обращайте не на что внимания.
Легальность только создает кучу проблем!
При нашей бюрократии только так работать и можно, вы же не сможете нанять 3 высокооплачиваемых бухгалтеров?
Один самолет в Турцию вывозит наличкой с челноками $1000000 долларов, и все работают и не жужжат и никого это не волнует.
Если регистрировать то только ИПБОЮЛ, с ним всегда проще и можно договориться. Но светить деятельность не надо! Хорошо при этом работать где-нибудь постоянно - к таким вообще нет вопросов. Раз в году написал что деятельность не вел и баста.
Насчет почты - наша почта не может даже доставить корреспонденцию, не то что проконтролировать кто и сколько отправил. Отправляйте от имени бомжа, кто вам запрещает?
Если боитесь - не храните никаких документов и не держите имущества, в любом случае дешевле нанять хорошего адвоката , чем платить всем подряд.
Вами заинтересуются если вы кому-то насолите, а при вашей деятельности это вряд ли, вы же не Березовский, в обычной же ситуации вы никому не нужны в тч и государству при любых кампаниях!!
Как и оно вам!
Легализоваться надо только когда станет ВЫГОДНО это сделать.
А насчет советов – вам их никто не даст не потому что жадные, а по тому что все работают также и вообще нет никаких простых решений для предпринимателя.
Ему советы, таможни, налоги – не по карману!!!
19/11/2002
Хотел бы прокомментировать комментарий Noone.
Очень легко сказать, что все, кто работает гос. секторе с зарплатой 100-200$ взяточники.
Отчасти это правда. Но только отчасти. Общество саморегуриуется. Вы можете воспользоваться слабым законодательством, которое не доспевает за развитием IT, кстати даже в США, что уж говорить о России. А затем на другом углу с вас попросят взятку, как надбавку к зарплате. Есть честные люди как на той стороне, так и на этой. Печально в России то, что такие честные люди подчас делают больше проблем, чем нечестрные. Как там говорят...что в Р. сидел каждый 2-й. Что же, каждый второй бандит?
Естественно, западные компании не будут заниматься благотворительностью. Цель каждой компании - получение прибыли. Если у вас был неудачный опыт с одной или несколькими американскими, например, компаниями, это не о чем не говорит. Если у вас есть прибыль, то почему бы не зарегистрировать свою американскую или английскую компанию? (обращение к Noone и Alex) Я уж молчу об офф-шорной.
Вообще, это скорее не совет я тут даю, я просто Замечание, что не бывает все так мрачно. Россия в 30 раз беднее, чем Зап. Европа. В 40 раз, чем США и Япония. (по ВВП).
Поэтому надо быть осторожным.
Прибавьте сюда то, что там светлая экономика крупнее, чем теневая и деньги распределены более равномерно по классам. А тут из в 30 раз меньше. И те крохи принадлежат 2% населения. Что же остается работникам гос. сектора и мелким предпринимателям?
Лично я выход для себя нашел. Я уезжаю получать серьезное бизнес-образование и работать в масштабах мульнициональных рынков, а не локальных.
(извините, сообщение в стиле потока сознания, так что кому не понятно или не понравилось - ну обессудьте)
Хотел бы прокомментировать комментарий Noone.
Очень легко сказать, что все, кто работает гос. секторе с зарплатой 100-200$ взяточники.
Отчасти это правда. Но только отчасти. Общество саморегуриуется. Вы можете воспользоваться слабым законодательством, которое не доспевает за развитием IT, кстати даже в США, что уж говорить о России. А затем на другом углу с вас попросят взятку, как надбавку к зарплате. Есть честные люди как на той стороне, так и на этой. Печально в России то, что такие честные люди подчас делают больше проблем, чем нечестрные. Как там говорят...что в Р. сидел каждый 2-й. Что же, каждый второй бандит?
Естественно, западные компании не будут заниматься благотворительностью. Цель каждой компании - получение прибыли. Если у вас был неудачный опыт с одной или несколькими американскими, например, компаниями, это не о чем не говорит. Если у вас есть прибыль, то почему бы не зарегистрировать свою американскую или английскую компанию? (обращение к Noone и Alex) Я уж молчу об офф-шорной.
Вообще, это скорее не совет я тут даю, я просто Замечание, что не бывает все так мрачно. Россия в 30 раз беднее, чем Зап. Европа. В 40 раз, чем США и Япония. (по ВВП).
Поэтому надо быть осторожным.
Прибавьте сюда то, что там светлая экономика крупнее, чем теневая и деньги распределены более равномерно по классам. А тут из в 30 раз меньше. И те крохи принадлежат 2% населения. Что же остается работникам гос. сектора и мелким предпринимателям?
Лично я выход для себя нашел. Я уезжаю получать серьезное бизнес-образование и работать в масштабах мульнициональных рынков, а не локальных.
(извините, сообщение в стиле потока сознания, так что кому не понятно или не понравилось - ну обессудьте)
27/11/2002
4 ALEX:
Желаете жить законно? Ну, прежде всего, вы уже пошли не по тому пути. С иностранным
биллингом и тем более, счетом в инбанке у вас этого никогда не получится, хоть вы из
кожи вон выпрыгните. Есть правда один выход - пролоббировать в Думе тотальную
переработку всего валютного законодательства РФ, какое складывалось еще в развеселые
времена конца 80х и к которому наши ленивые парламентарии не особо хотят подступаться.
Потому и решите для себя - как вы хотите.
Если все-таки честно, то мой совет вам такой: бросьте все, чем вы сейчас занимаетесь,
заметите следы и начинайте по-новому. Регистрируйте ИП (или как любят выражаться в
Москве - ПБОЮЛ). С начала года им дышаться все-таки получше будет и с бухгалтерией не
такие заморочки, в связи с вступлением в силу новых глав НК.
Экспорт - все-таки не импорт, и поддерживается в целом худо-бедно государственной
политикой. Скажите спасибо, что пошлин экспортных нет почти ни на что. Какие могут быть
еще проблемы? - только с возвратом НДС, но это головная боль только крупных экспортеров
и мошенников, а не нас с вами. Ну придется немного побегать с оформлением карточки ВЭД
(хотя это и не обязательное требование, но я знаю наших бюрократов, так что лучше
сделайте).
И не зацикливайтесь вы так на интернет-торговле и биллинге. Лучше используйте всемирную
сеть для поиска и оперативной связи с иностранными партнерами, а не сайты красивые
лепите. Отношения оформляйте по старинке: договоры на бумаге на 2 языках (если
потребуется) и почта или факс, для особо продвинутых -ЭЦП, и наши банки вас лушче
поймут и больше любить будут, осуществляя возложенную на них функцию валютного
контроля. Да, еще не поленитесь - купите книжку с образцами международных договоров.
А за консультацией ходите не в органы, а лучше - в коммерческий банк, где у вас
валютный счет открыт, они больше в вашем существовании заинтересованы, а если
специалист по валютному контролю посмеет от вас отмахиваться - смело жалуйтесь его
начальнику. Придется еще с таможней знакомства завести, а лучше сразу иметь (хоть
небольшие). Отправляйте небольшими партиями - до 500 евро и жизнь ваша станет легче
(см. Приказ ГТК от 25 июня 2002г №661 "О декларировании товаров"). Опять же с
непоступлением валютной выручки сильно не залетите, если иностранец гнилой окажется.
Ищите лучше оптовиков за границей. А хотите торговать в розницу - пожалуйста:
заключайте договор комиссии с зарубежным партнером с обязательством по доставке товара
с вашей стороны. Можно даже с площадкой какой-нибудь, типа CCNow, но чтоб денюжки она
вам сюда в Расею слала, а не на нелегальный счет осаживала. С банком расчетным своим
при этом обязательно перетереть надо будет по этому поводу... Но это головная боль
страшная, лучше ищите оптовиков, пожалейте себя.
Но это все годится, если вы торжественно пообещали себе жить честно. А жить так можно,
скажу я вам. Да еще как жить! Если конечно товар заграницей нарасхват и ценность
бОльшую имееет чем тут. А еще если производители у вас надежные и готовы на гибкое
сотрудничество. Но и тут от неприятностей не застрахован. Но это уже другая история...
А если такая перспектива вас не устраивает, пожалуйста - go ahead, живите, как жили. Но
только не засоряйте себе мозги при этом честными схемами, а лучше ломайте голову над
тем как надежное прикрытие организовать вашим нынешним доходам. Тут тоже немало
любопытных схемочек имеется, о которых я публично толковать отказываюсь.
И еще - институт все-таки придется бросить. Учитывая то, что нанимать вы никого себе
позволить не можете. Кстати, можно же и не нанимать, а просто заинтересовать ценных
специалистов (желательно - хороших друзей) на условиях партнерства. И скажу вам, что
рулит в этом деле не экономист и не бухгалтер, а юрист хороший, желательно
международник, в крайнем разе - бывший работник таможни или банка.
Ну как вам мой бесплатный совет? Дарю. Все как от сердца отрываю. А если после этого
вам еще что-то нужно, то уж я и не знаю чего вы вообще хотите... В любом случе -
welcome, пишите на мыло. Поговорим.
А беда наша - не чиновники, не государство и не бюрократия, а лень русская и к халяве
рвение непреодолимое, как товарищ изволил выразиться...
Успехов в деле, коллега...
4 ALEX:
Желаете жить законно? Ну, прежде всего, вы уже пошли не по тому пути. С иностранным
биллингом и тем более, счетом в инбанке у вас этого никогда не получится, хоть вы из
кожи вон выпрыгните. Есть правда один выход - пролоббировать в Думе тотальную
переработку всего валютного законодательства РФ, какое складывалось еще в развеселые
времена конца 80х и к которому наши ленивые парламентарии не особо хотят подступаться.
Потому и решите для себя - как вы хотите.
Если все-таки честно, то мой совет вам такой: бросьте все, чем вы сейчас занимаетесь,
заметите следы и начинайте по-новому. Регистрируйте ИП (или как любят выражаться в
Москве - ПБОЮЛ). С начала года им дышаться все-таки получше будет и с бухгалтерией не
такие заморочки, в связи с вступлением в силу новых глав НК.
Экспорт - все-таки не импорт, и поддерживается в целом худо-бедно государственной
политикой. Скажите спасибо, что пошлин экспортных нет почти ни на что. Какие могут быть
еще проблемы? - только с возвратом НДС, но это головная боль только крупных экспортеров
и мошенников, а не нас с вами. Ну придется немного побегать с оформлением карточки ВЭД
(хотя это и не обязательное требование, но я знаю наших бюрократов, так что лучше
сделайте).
И не зацикливайтесь вы так на интернет-торговле и биллинге. Лучше используйте всемирную
сеть для поиска и оперативной связи с иностранными партнерами, а не сайты красивые
лепите. Отношения оформляйте по старинке: договоры на бумаге на 2 языках (если
потребуется) и почта или факс, для особо продвинутых -ЭЦП, и наши банки вас лушче
поймут и больше любить будут, осуществляя возложенную на них функцию валютного
контроля. Да, еще не поленитесь - купите книжку с образцами международных договоров.
А за консультацией ходите не в органы, а лучше - в коммерческий банк, где у вас
валютный счет открыт, они больше в вашем существовании заинтересованы, а если
специалист по валютному контролю посмеет от вас отмахиваться - смело жалуйтесь его
начальнику. Придется еще с таможней знакомства завести, а лучше сразу иметь (хоть
небольшие). Отправляйте небольшими партиями - до 500 евро и жизнь ваша станет легче
(см. Приказ ГТК от 25 июня 2002г №661 "О декларировании товаров"). Опять же с
непоступлением валютной выручки сильно не залетите, если иностранец гнилой окажется.
Ищите лучше оптовиков за границей. А хотите торговать в розницу - пожалуйста:
заключайте договор комиссии с зарубежным партнером с обязательством по доставке товара
с вашей стороны. Можно даже с площадкой какой-нибудь, типа CCNow, но чтоб денюжки она
вам сюда в Расею слала, а не на нелегальный счет осаживала. С банком расчетным своим
при этом обязательно перетереть надо будет по этому поводу... Но это головная боль
страшная, лучше ищите оптовиков, пожалейте себя.
Но это все годится, если вы торжественно пообещали себе жить честно. А жить так можно,
скажу я вам. Да еще как жить! Если конечно товар заграницей нарасхват и ценность
бОльшую имееет чем тут. А еще если производители у вас надежные и готовы на гибкое
сотрудничество. Но и тут от неприятностей не застрахован. Но это уже другая история...
А если такая перспектива вас не устраивает, пожалуйста - go ahead, живите, как жили. Но
только не засоряйте себе мозги при этом честными схемами, а лучше ломайте голову над
тем как надежное прикрытие организовать вашим нынешним доходам. Тут тоже немало
любопытных схемочек имеется, о которых я публично толковать отказываюсь.
И еще - институт все-таки придется бросить. Учитывая то, что нанимать вы никого себе
позволить не можете. Кстати, можно же и не нанимать, а просто заинтересовать ценных
специалистов (желательно - хороших друзей) на условиях партнерства. И скажу вам, что
рулит в этом деле не экономист и не бухгалтер, а юрист хороший, желательно
международник, в крайнем разе - бывший работник таможни или банка.
Ну как вам мой бесплатный совет? Дарю. Все как от сердца отрываю. А если после этого
вам еще что-то нужно, то уж я и не знаю чего вы вообще хотите... В любом случе -
welcome, пишите на мыло. Поговорим.
А беда наша - не чиновники, не государство и не бюрократия, а лень русская и к халяве
рвение непреодолимое, как товарищ изволил выразиться...
Успехов в деле, коллега...
07/08/2003
Я пытаюсь организовать интернет-бизнес легально. Конечно куча проблем с таможней поначалу. Но есть одна вещь, к-ю не могу перевести на легальность. Для таможенной очистки требуется "межбанковское сообщение, подтверждающее поступление денежных средств от нерезидента в оплату продаваемых товаров на счет экспортера в уполномоченном банке..." (Письмо ГТК РФ от 14.06.2001 № 13-15/23253). Но платежи приходят с карты VISA через Assist-Alfabank, соответсвенно в банк приходят деньги в рублях и никаких подтверждающих документов нет. Как решается этот вопрос?
Я пытаюсь организовать интернет-бизнес легально. Конечно куча проблем с таможней поначалу. Но есть одна вещь, к-ю не могу перевести на легальность. Для таможенной очистки требуется "межбанковское сообщение, подтверждающее поступление денежных средств от нерезидента в оплату продаваемых товаров на счет экспортера в уполномоченном банке..." (Письмо ГТК РФ от 14.06.2001 № 13-15/23253). Но платежи приходят с карты VISA через Assist-Alfabank, соответсвенно в банк приходят деньги в рублях и никаких подтверждающих документов нет. Как решается этот вопрос?
07/08/2003
Я вас умоляю...
Только не в АльфаБанке... :-(
Счет который у вас открыт - это не тот счет который имеется ввиду. Загляните в договор, деньги поступают на счет банка, а он уже потом со своего счета на ваш. Т.е. нерезидент здесь не причем. Имеется ввиду валютный счет в рамка участника ВЭД. Акак одно связать с другим... Узнаете - напишите всем польза будет...
Я вас умоляю...
Только не в АльфаБанке... :-(
Счет который у вас открыт - это не тот счет который имеется ввиду. Загляните в договор, деньги поступают на счет банка, а он уже потом со своего счета на ваш. Т.е. нерезидент здесь не причем. Имеется ввиду валютный счет в рамка участника ВЭД. Акак одно связать с другим... Узнаете - напишите всем польза будет...
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