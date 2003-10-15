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Курьерская служба доставки для магазина



Ссылка на сообщение Andrew
15/10/2003

По поводу заранее выбитых чеков.

Если ИМ приносит достаточно хорошую прибыль + кол-во заказов велико, можно создать небольшой автопарк и зарегестрировать кассовые аппараты непосредственно на машину, тогда проблема аннулирования чека отпадает.



Ссылка на сообщение Freech
15/10/2003

Мысль правильная, но такая схема сработает когда количество заказов как минимум 20 в день



Ссылка на сообщение bornholio
17/10/2003

теперь и я озадачился курьерами и мерчендайзерами по совместительству....

видимо будет набрана групка студентов на сдельную оплату. Поскольку студентам денег много не бывает - видимо сможем обслуживать чужие доставки. Заинтересованные лица - следите за темой.



Ссылка на сообщение Ольга
24/12/2003

Люди, а у нас фонарики (средняя цена-400р). Мы только запускаемся и вопрос с доставкой очень даже насущный. Так что у Вас, Господа, с СД получилось? Уже декабрь, есть сдвиги или все только в теории?



Ссылка на сообщение Ольга
24/12/2003

Буду рада любой конструктивной информации о СД для интернет-магазина (кто, как и по чем).



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
06/10/2004

Когда начинаем создавать кооператив по доставке?



Ссылка на сообщение Oxana S.
06/10/2004

Да вроде уж создан уже...:)))) Давно:)) Уж вот в октябре годовщину деятельности отмечать будем, а ты всё - "когда начнем, когда начнем"...



:) :) :)


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