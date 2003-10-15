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Курьерская служба доставки для магазина
15/10/2003
По поводу заранее выбитых чеков.
Если ИМ приносит достаточно хорошую прибыль + кол-во заказов велико, можно создать небольшой автопарк и зарегестрировать кассовые аппараты непосредственно на машину, тогда проблема аннулирования чека отпадает.
По поводу заранее выбитых чеков.
Если ИМ приносит достаточно хорошую прибыль + кол-во заказов велико, можно создать небольшой автопарк и зарегестрировать кассовые аппараты непосредственно на машину, тогда проблема аннулирования чека отпадает.
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