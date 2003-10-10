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Курьерская служба доставки для магазина
10/10/2003
to Константин
Так ККМ, если память не отшибло, по району города регистрируется - и чеки выбиваться должны в районе регистрации... Или я путаю чего?
to Константин
Так ККМ, если память не отшибло, по району города регистрируется - и чеки выбиваться должны в районе регистрации... Или я путаю чего?
10/10/2003
Константин, а кто будет работать курьерами в этой службе доставки, вопрос актуальный. Если это будут временные студенты или люди не нашедшие себя в этой жизни, такой вариант не покатит, текучка кадров, соответственное отношение к работе при низкой зарплате и все такое прочее. Гарант-пост, например тем и хорош что там работают люди, которые получают хорошую зарплату и держаться за свое место. Каким образом вы собираетесь это реализовать.
А по-поводу приема денег у клиентов ИМ, как я вас понял, курьер СД будет оснащен переносной ККМ ? Как в этом случае СД будет возвращать деньги ИМ ?
По-поводу цифр согласен. Скажем 6 поездок в день по 110 руб x 3 ИМ x 23 рабочих дня = 45540 руб. Хватит на зарплату 2-3 курьерам и накладные расходы (о прибыли пока забудем), но отсюда следует вывод что если один ИМ имеет ежедневную потребность развозить 18 заказов ему становится выгодно организовать собственную службу доставки. Получается открытие СД актуально только для ИМ имеющих 6-18 ежедневных заказов, что ограничивает сферу деятельности СД
Константин, а кто будет работать курьерами в этой службе доставки, вопрос актуальный. Если это будут временные студенты или люди не нашедшие себя в этой жизни, такой вариант не покатит, текучка кадров, соответственное отношение к работе при низкой зарплате и все такое прочее. Гарант-пост, например тем и хорош что там работают люди, которые получают хорошую зарплату и держаться за свое место. Каким образом вы собираетесь это реализовать.
А по-поводу приема денег у клиентов ИМ, как я вас понял, курьер СД будет оснащен переносной ККМ ? Как в этом случае СД будет возвращать деньги ИМ ?
По-поводу цифр согласен. Скажем 6 поездок в день по 110 руб x 3 ИМ x 23 рабочих дня = 45540 руб. Хватит на зарплату 2-3 курьерам и накладные расходы (о прибыли пока забудем), но отсюда следует вывод что если один ИМ имеет ежедневную потребность развозить 18 заказов ему становится выгодно организовать собственную службу доставки. Получается открытие СД актуально только для ИМ имеющих 6-18 ежедневных заказов, что ограничивает сферу деятельности СД
13/10/2003
А какие сложности с кассой?
Курьер приезжает вечером, забирает товар разложенный по пакетам. К каждому пакету прикреплено - адрес и все информация о доставке + товарно-кассовый чек. Зачем на месте пробивать? Зачем курьеру ККМ?
Насчет презентации от Оксаны Сакович службы доставки. Это шутка? Они устраивают презентацию, за участие в которой я должен заплатить? Давайте я тоже устрою свою презентацию! У меня очень красивый товар! Участие всего 500 рублей!
А какие сложности с кассой?
Курьер приезжает вечером, забирает товар разложенный по пакетам. К каждому пакету прикреплено - адрес и все информация о доставке + товарно-кассовый чек. Зачем на месте пробивать? Зачем курьеру ККМ?
Насчет презентации от Оксаны Сакович службы доставки. Это шутка? Они устраивают презентацию, за участие в которой я должен заплатить? Давайте я тоже устрою свою презентацию! У меня очень красивый товар! Участие всего 500 рублей!
13/10/2003
Стоимость своей службы доставки - курьер 6000р.+ проездной 500р. + тел.карта. + маршрутки. итого в среднем 7000 рублей. Итого день работы курьера стоит примерно 300 рублей. Т.е. если у вас есть 3-4 доставки ежедневно для пешего курьера - это по 100 рублей за доставку. Это еще нормально. Но вот у меня например всего 2-3 доставки для пешего курьера в день - это по 150 рублей за доставку + у меня еще автодоставка - а это уже дорого. это уже з.п. от 400-500 у.е. да еще пробки. В общем на машине заказы развожу я сам. + у меня есть постояный пеший курьер + пара студентов на подхвате для праздников, когда количество заказов увеличивается.
Я в принципе готов платить за пешую доставку 100-150р. За авто-доставку 200-400 рублей.
Но что делать с заказами стоимостью меньше 1000 рублей? У меня много заказов со стоимостью - 700 рублей. И 150 рублей за доставку - это дорого! Вот в чем главный вопрос.
Пока все равно остается надеяться на свои силы и хоть и хотелось бы поработать с СД, но мне кажется, что возникнет слишком много сложностей и не факт что это будет дешевле, удобней и выгодней.
В общем - ищите студентов, развозите сами и все будет хорошо.
А когда у вас будет 10-15 заказов в день, тогда все равно лучше иметь свою службу доставки.
Стоимость своей службы доставки - курьер 6000р.+ проездной 500р. + тел.карта. + маршрутки. итого в среднем 7000 рублей. Итого день работы курьера стоит примерно 300 рублей. Т.е. если у вас есть 3-4 доставки ежедневно для пешего курьера - это по 100 рублей за доставку. Это еще нормально. Но вот у меня например всего 2-3 доставки для пешего курьера в день - это по 150 рублей за доставку + у меня еще автодоставка - а это уже дорого. это уже з.п. от 400-500 у.е. да еще пробки. В общем на машине заказы развожу я сам. + у меня есть постояный пеший курьер + пара студентов на подхвате для праздников, когда количество заказов увеличивается.
Я в принципе готов платить за пешую доставку 100-150р. За авто-доставку 200-400 рублей.
Но что делать с заказами стоимостью меньше 1000 рублей? У меня много заказов со стоимостью - 700 рублей. И 150 рублей за доставку - это дорого! Вот в чем главный вопрос.
Пока все равно остается надеяться на свои силы и хоть и хотелось бы поработать с СД, но мне кажется, что возникнет слишком много сложностей и не факт что это будет дешевле, удобней и выгодней.
В общем - ищите студентов, развозите сами и все будет хорошо.
А когда у вас будет 10-15 заказов в день, тогда все равно лучше иметь свою службу доставки.
13/10/2003
"Константин, а кто будет работать курьерами в этой службе доставки, вопрос актуальный".
Кто бы спорил! Оттого и мин. стоимость доставки "упирается" в 120 рябчиков (4$), что бы обеспечить бол-менее приличную зарплату курьеру (хотя бы 200-250$) + мобил.связь + инфраструктура.
Тогда на работу не бомжей можно звать, а отбирать претендентов.
"6-18 ежедневных заказов, что ограничивает сферу деятельности СД ".
Абсолютно с вами согласен! Но подавляющее большинство ИМ, которые имеют 1-2 заказа в день теряют и их из-за того, что с доставкой у них - швах полный. А создавать Кооперативную СД они не очень хотят (это ж, блин, надо будет деньги платить...).
Свойство "русского" бизнеса - это тотальное жлобство (лучше пропью, но вкладывать в развитие не буду).
2 к73!
"Насчет презентации" - отлично! :))) А вы что хотели? :)
"Константин, а кто будет работать курьерами в этой службе доставки, вопрос актуальный".
Кто бы спорил! Оттого и мин. стоимость доставки "упирается" в 120 рябчиков (4$), что бы обеспечить бол-менее приличную зарплату курьеру (хотя бы 200-250$) + мобил.связь + инфраструктура.
Тогда на работу не бомжей можно звать, а отбирать претендентов.
"6-18 ежедневных заказов, что ограничивает сферу деятельности СД ".
Абсолютно с вами согласен! Но подавляющее большинство ИМ, которые имеют 1-2 заказа в день теряют и их из-за того, что с доставкой у них - швах полный. А создавать Кооперативную СД они не очень хотят (это ж, блин, надо будет деньги платить...).
Свойство "русского" бизнеса - это тотальное жлобство (лучше пропью, но вкладывать в развитие не буду).
2 к73!
"Насчет презентации" - отлично! :))) А вы что хотели? :)
13/10/2003
"Я в принципе готов платить за пешую доставку 100-150р"
Вот! вот когда наберется ИМ (хоть теоретически, желание) хотя бы 10-15 заказов день - уже можно и начинать!
"..700 рублей. И 150 рублей за доставку - это дорого"
А CD? а книжки? - вообще гроши! Что с ними делать. А по ним, как раз, заказов много.
Удешевить доставку может ее "сотовость" (курьер за р/день может не 4-5 концов сделать, а 10-15, поскольку они оч. короткие, в его районе. Также минус проездной, ему не нужен).
Но сотовая служба потребует и более сложной организации, и сразу хоть какой то загрузки (платить курьеру прилично за то, что он ни-фига не делает - не оч. хочется).
Поэтому этот клубок еще распутывать и распутывать...
"Я в принципе готов платить за пешую доставку 100-150р"
Вот! вот когда наберется ИМ (хоть теоретически, желание) хотя бы 10-15 заказов день - уже можно и начинать!
"..700 рублей. И 150 рублей за доставку - это дорого"
А CD? а книжки? - вообще гроши! Что с ними делать. А по ним, как раз, заказов много.
Удешевить доставку может ее "сотовость" (курьер за р/день может не 4-5 концов сделать, а 10-15, поскольку они оч. короткие, в его районе. Также минус проездной, ему не нужен).
Но сотовая служба потребует и более сложной организации, и сразу хоть какой то загрузки (платить курьеру прилично за то, что он ни-фига не делает - не оч. хочется).
Поэтому этот клубок еще распутывать и распутывать...
13/10/2003
Значит идея с "сотовой" доставкой - живая.
Только надо пойти дальше, что б метро исключить. В идеале - исключить любой транспорт (кроме своего, ес-но). Если у курьера будет своя машина - пусть крутится по своему району. Ни те пробок, ни заторов. От "опорного пункта" самый дальний конец ему - туда-сюда - 30 мин. Еще лучше - несколько заказов в 1 "сторону".
На "опорный пункт" заказы (упакованные, с чеками и бумажками) подвозит Газель-шаттл, 2 раза в сутки.
:) Но - загрузка! загрузка!
Значит идея с "сотовой" доставкой - живая.
Только надо пойти дальше, что б метро исключить. В идеале - исключить любой транспорт (кроме своего, ес-но). Если у курьера будет своя машина - пусть крутится по своему району. Ни те пробок, ни заторов. От "опорного пункта" самый дальний конец ему - туда-сюда - 30 мин. Еще лучше - несколько заказов в 1 "сторону".
На "опорный пункт" заказы (упакованные, с чеками и бумажками) подвозит Газель-шаттл, 2 раза в сутки.
:) Но - загрузка! загрузка!
13/10/2003
Да - главное слово здесь - загрузка. Опять-таки - расходы на организацию опорного пункта. Если я правильно понял Константина, это должен быть некий промежуточный офис?
Озон обходится без этого. Каждый курьер подъезжает с утра на озоновский склад на Наметкина, цепляет рюкзак книг и дует на маршрут, причем привязки к одному району нет - могут бросить на другую "соту", если там заказов много или постоянный чел заболел.
Да - главное слово здесь - загрузка. Опять-таки - расходы на организацию опорного пункта. Если я правильно понял Константина, это должен быть некий промежуточный офис?
Озон обходится без этого. Каждый курьер подъезжает с утра на озоновский склад на Наметкина, цепляет рюкзак книг и дует на маршрут, причем привязки к одному району нет - могут бросить на другую "соту", если там заказов много или постоянный чел заболел.
13/10/2003
Совершенно верно поняли, Piper. "это должен быть некий промежуточный офис?"
Но это не так страшно, как кажется. Идеально, кончно иметь некое отдельное помещеньище на каждом Оп.Пункте (ОП). Но ведь в качестве него может выступать:
1) склад какого-то ИМ, участвующего в "кольце".
2) помещение принадлежащее самому курьеру (курьерам), вплоть до квартиры.
3) курьер "встречается с шатлом в условленном месте и время и сразу начинает растаскивать заказы.
Крупногабаритные заказы доставляются непосредственно шаттлом клиенту.
По мере развития системы вопрос с ОП решится автоматически за счет большого числа участников, поскольку каждый участник (ИМ) и каждый курьер практически представляет собой и ОП.
У Озона конечно проще - у него товар "однородный" и в принципе малогабаритный.
Кроме того, Рюкзак с книжками действительно можно и в метро таскать без проблем.
А "рюкзак видеомагнитофонов" не прицепишь :) И на склад за ним на Наметкина за 20 руб не поедешь.
Поэтому что бы иметь возможность доставлять товары хотя бы до 20-30 кг, нужны ОП. А от ОП курьер уж своими силами (машина, тележка, ручки-ножки). благо что недалеко. + абсолютное знание района. + возможность доставки в удобное клиенту время (например поздно вечером - рано утром). Большинство заказов делаются в середине дня и с рабочих мест. А вечером товар РЕАЛЬНО может быть уже у клиента.
Совершенно верно поняли, Piper. "это должен быть некий промежуточный офис?"
Но это не так страшно, как кажется. Идеально, кончно иметь некое отдельное помещеньище на каждом Оп.Пункте (ОП). Но ведь в качестве него может выступать:
1) склад какого-то ИМ, участвующего в "кольце".
2) помещение принадлежащее самому курьеру (курьерам), вплоть до квартиры.
3) курьер "встречается с шатлом в условленном месте и время и сразу начинает растаскивать заказы.
Крупногабаритные заказы доставляются непосредственно шаттлом клиенту.
По мере развития системы вопрос с ОП решится автоматически за счет большого числа участников, поскольку каждый участник (ИМ) и каждый курьер практически представляет собой и ОП.
У Озона конечно проще - у него товар "однородный" и в принципе малогабаритный.
Кроме того, Рюкзак с книжками действительно можно и в метро таскать без проблем.
А "рюкзак видеомагнитофонов" не прицепишь :) И на склад за ним на Наметкина за 20 руб не поедешь.
Поэтому что бы иметь возможность доставлять товары хотя бы до 20-30 кг, нужны ОП. А от ОП курьер уж своими силами (машина, тележка, ручки-ножки). благо что недалеко. + абсолютное знание района. + возможность доставки в удобное клиенту время (например поздно вечером - рано утром). Большинство заказов делаются в середине дня и с рабочих мест. А вечером товар РЕАЛЬНО может быть уже у клиента.
14/10/2003
Полностью поддерживаю позицию Константина по поводу создания кооперативной СД. Наш магазин торгует компьютерной техникой, заказов пока немного (мы работаем недавно) - 2-3 в неделю, поэтому держать на постоянной основе своего курьера на машине - не выгодно. Правда, сейчас мы нашли временный выход из положения - один мой знакомый целыми днями "бомбит" по Москве и мы с ним договорились, что я ему буду платить по 300 рублей за доставку (неважно чего и куда). Но это не выход. Он сегодня заболел, завтра запил :) и т.п., это, конечно же, погубно сказывается на нашей репутиции. Даже, если сейчас для нас содание кооперативной СД будет экономически менее выгодно, чем текущая ситуация, то со стратегической точки зрения это во всех отношениях выгодно. При увеличении наших заказов удельная стоимость доставки будет понижаться. А если учесть, что когда-нибудь это может приносить еще и денег, это хорошее вложение! :)
Поэтому, если все-таки найдутся ИМ, которые захотят таки организовать СД - я полносью за и морально и материально.
Полностью поддерживаю позицию Константина по поводу создания кооперативной СД. Наш магазин торгует компьютерной техникой, заказов пока немного (мы работаем недавно) - 2-3 в неделю, поэтому держать на постоянной основе своего курьера на машине - не выгодно. Правда, сейчас мы нашли временный выход из положения - один мой знакомый целыми днями "бомбит" по Москве и мы с ним договорились, что я ему буду платить по 300 рублей за доставку (неважно чего и куда). Но это не выход. Он сегодня заболел, завтра запил :) и т.п., это, конечно же, погубно сказывается на нашей репутиции. Даже, если сейчас для нас содание кооперативной СД будет экономически менее выгодно, чем текущая ситуация, то со стратегической точки зрения это во всех отношениях выгодно. При увеличении наших заказов удельная стоимость доставки будет понижаться. А если учесть, что когда-нибудь это может приносить еще и денег, это хорошее вложение! :)
Поэтому, если все-таки найдутся ИМ, которые захотят таки организовать СД - я полносью за и морально и материально.
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