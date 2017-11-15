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Кто-нибудь пользовался услугами сервиса METRO покупок?
15/11/2017
Добрый день! Хочу отдать свой ИМ на аутсорс. Нашла компанию "Метро покупок", в принципе все устраивает по услугам и по стоимости. Хотелось бы узнать отзывы о компании: хорошо ли работают менеджеры, склад, доставка и т.д.?
Добрый день! Хочу отдать свой ИМ на аутсорс. Нашла компанию "Метро покупок", в принципе все устраивает по услугам и по стоимости. Хотелось бы узнать отзывы о компании: хорошо ли работают менеджеры, склад, доставка и т.д.?
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