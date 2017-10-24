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КС Карго Экспресс на Краснобогатырской - если есть контакты, не пройдите мимо!!!!



Ссылка на сообщение Ольга Ланн,
Менеджер Интернет магазин
24/10/2017

Дорогие коллеги! Может кто с ними работал и не так давно? Что с ними: переименовались, сменили телефоны, переехали? Мне главное до персон добраться, до Максима, а как они сейчас называются - не суть...



Ссылка на сообщение Ольга Никифорова,
Генеральный директор ООО "Галерея Нрав"
07/11/2017

Ольга Ланн:

Дорогие коллеги! Может кто с ними работал и не так давно? Что с ними: переименовались, сменили телефоны, переехали? Мне главное до персон добраться, до Максима, а как они сейчас называются - не суть...


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Ссылка на сообщение Ольга Никифорова,
Генеральный директор ООО "Галерея Нрав"
07/11/2017

Ольга Ланн:

Дорогие коллеги! Может кто с ними работал и не так давно? Что с ними: переименовались, сменили телефоны, переехали? Мне главное до персон добраться, до Максима, а как они сейчас называются - не суть...


Должны нам 60тр с зимы 2017, но исчезли бесследно. Елагин Максим Валерьевич - с этим человеком просто нельзя работать. Проверяйте менеджеров и директоров курьерских, если встретите такого - бегите. Сначала скрывался как мог, не отвечал на телефоны и почту, потом вообще след простыл.



Ссылка на сообщение Ольга Ланн,
Менеджер Интернет магазин
07/11/2017

Спасибо за ФИО. Он же нигде не фигурировал по документам...Максим и Максим.



Ссылка на сообщение Ольга Никифорова,
Генеральный директор ООО "Галерея Нрав"
07/11/2017

Ольга Ланн:

Спасибо за ФИО. Он же нигде не фигурировал по документам...Максим и Максим.
скрывался грамотно, и ген дир там просто номинальный, вроде.


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