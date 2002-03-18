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Конкурс на лучший дизайн для сайта. Приз-$300.



Ссылка на сообщение Alexander
18/03/2002

http://www.1001meloch.com/ - отстой полнейший :) - даже на ламеров не тянет, а ...



Ссылка на сообщение Анна
01/03/2003

Господа! В догонку конкурса, как раз год прошел!

Ищу студентов журналистов, для написания контента по столь скандальному сайту 1001 аукцион!

Писать на 1001meloch@mail.ru



Да, еще, правдалюбцам! У меня уже год работает человек, который участвовал в этом конкурсе, и...не выиграл!



Ссылка на сообщение FFR
01/03/2003

Я надеюсь, Фттф и ее российский филиал, будут иметь неплохой успех. В России сказки любят, и страны равной по объемам радостной и добровольной сдачи денег во всевозможные структуры, сулящие, что "и будет тебе счастье", нет равных в мире!

Вы на правильном пути девочки :) Если используете все отработанные ба-арец методики, все будет О кей :)



Уважаемые господа, не сердитесь на них так громко, те кто хотят сдать деньги в кассу join2day, все равно их сдадут. Учитель агрессивному маркетингу коллеги :)



Ссылка на сообщение Профи
11/11/2003

Мне неизвестны причины вражды, которую проявляют к г-же Левинсон на этом любительском форуме, но могу сказать что как профессиональный оптимизатор я снимаю шляпу перед join2day. Они профи в лучшем смысле этого слова. Вот маленький пример: если вы наберете в Яндексе слово "Россия", то их их сайт №2 среди 22+ млн. результатов. На "Израиль" вообще №1, а на "электронная коммерция" №4. Советую пойти к ним поучиться, если конечно вас еще можно чему-то научить. По вашему грязному языку я предполагаю, что высшее ваше достижение - поругать тех, кто выше вас.



Ссылка на сообщение Модератор
12/11/2003

"Профи", все последующие реплики в подобном тоне будут удаляться.



Для потенциальных участников дискуссии: вовсе не обязательно раздувать флейм полугодовой давности.


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