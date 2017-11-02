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Какую программу для ТСД выбрать
02/11/2017
Мы оптовая компания. В прайсе около 300 позиций. Заказы не редко приходят на 50-60 позиций.
Счета и учет ведем в контур эльба. Но вот сбор заказов делаем в ручную. Перепроверка 2-3 раза. Теряется много времени. Хотим подключить Терминалы Сбора данных. И через него собирать заказы. От Контур Эльбы отказываться не хотим так как она нас устраивает.
КОнтур эльба делает счета только в Верде и ПДФ. Есть идея вручную копировать из счета в формате верд столбцы с названием товара и количеством в какую либо программу для работы с ТСД. и потом собирать ТСД заказ.
Вопрос знатокам: Какую программу выбрать для ТСД? Нужно только собрать заказ, т.е. проверить комплектацию заказа по наличию нужных позиций и их количеству.
Мы оптовая компания. В прайсе около 300 позиций. Заказы не редко приходят на 50-60 позиций.
Счета и учет ведем в контур эльба. Но вот сбор заказов делаем в ручную. Перепроверка 2-3 раза. Теряется много времени. Хотим подключить Терминалы Сбора данных. И через него собирать заказы. От Контур Эльбы отказываться не хотим так как она нас устраивает.
КОнтур эльба делает счета только в Верде и ПДФ. Есть идея вручную копировать из счета в формате верд столбцы с названием товара и количеством в какую либо программу для работы с ТСД. и потом собирать ТСД заказ.
Вопрос знатокам: Какую программу выбрать для ТСД? Нужно только собрать заказ, т.е. проверить комплектацию заказа по наличию нужных позиций и их количеству.
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