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Как Вы относитесь к сайберквотерству?



Ссылка на сообщение Кирилл
21/11/2002

Лично мое мнение по этому вопросу такое:

киберсквоттеров надо давить, как тараканов. В судебном порядке. Америкосы (как бы мы их не хаили) уже приняли закон о доменных именах, прижав тем самым хвост спекулянтам. Точно! Спекулянтам. Было в советские времена такое слово.

В моей практике есть случай возврата доменного имени (ПОЛНОСТЬЮ повторяющего торговую марку) через суд. При надлежащей напористости и запугивании этих уродов (сквоттеров) возврат нужного домена возможен!



Ссылка на сообщение Александр
21/11/2002

Проблема в том, что домены возникли уже после марок, а не наоборот. Если бы они были всегда, то кока-кола не стала бы судиться, а зарегистрировала в порядке регистрации марки. Позже эти проблемы исчезнут. С отраслевыми дело сложнее, плюс в том, что, например, домен Pupki.ru будет раскручивать весь рынок пупок, но также выступит и концентратом трафика. Надо бы запретить к продаже отраслевые домены и запретить заниматься любым бизнесом, кроме информационного - нельзя же зарегистрировать торговую марку "Москва". А бороться с этим можно! Вот напр, пусть домен pupki.ru стоит 10-20 тыс. Реклама в 10-20 тыс. для домена bestpupki.ru принесет больше пользы, чем сам домен. А еще: чем плохи зоны .ur, .tz, .tr, .nz, .rr и т.д.?



Ссылка на сообщение shoponline
21/11/2002

Вот, вот правильно Кирилл.

И я еще могу обьяснить чем шакалющие спекулянты при совке отличаются от торговцев на рынке сегодня. Спекулянты пользуясь тем что при совке почти ВСЕ было эксклюзивом скупали "пачками" и продавали в тридорого(что и делают скупщики доменов). Торговцы на рынках, покупают товар по оптовым ценам, а продают по разничным, которые в среднем одинаковы по региону.

Если бы сайберквотеры продавали домены по ценам РОСНИИРОС, то и вопросов ни каких не возникло, но такое ясное дело не возможно.


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