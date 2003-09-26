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Как вам тема с кражей дизайна
26/09/2003
Вообще, мне кажется, что это некрасивый пример поведения 003.ru. Будучи с первого момента в курсе происходящего, зная нас, они не соизволили сообщить нам о своем негативном отношении, а нанесли удар со спины. Так ли должен поступать Сильный?!
Вообще, мне кажется, что это некрасивый пример поведения 003.ru. Будучи с первого момента в курсе происходящего, зная нас, они не соизволили сообщить нам о своем негативном отношении, а нанесли удар со спины. Так ли должен поступать Сильный?!
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