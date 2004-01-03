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Как убедить клиента сделать предоплату при заказе через ИМ?
03/01/2004
Gimli, :) Проблемы не в России. Проблемы у ушлых ребятишек, у которых нет реального товара, но "наварить" - страсть как охота. А с предоплатой - супергут - за чужие деньги купил - привез. Навар получаешь ДО процедуры вручения товара. Вот у таких ребят - проблемы.
Gimli, :) Проблемы не в России. Проблемы у ушлых ребятишек, у которых нет реального товара, но "наварить" - страсть как охота. А с предоплатой - супергут - за чужие деньги купил - привез. Навар получаешь ДО процедуры вручения товара. Вот у таких ребят - проблемы.
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