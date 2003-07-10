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Как оценить стоимость интернет магазина?
10/07/2003
Насчет того, что "все гораздо сложнее... есть методики оценки". Про это еще Эйнштейн сказал, что ученый, который не может объяснить теорию относительности 5-класснику, не ученый, а шарлатан.
Насчет того, что "все гораздо сложнее... есть методики оценки". Про это еще Эйнштейн сказал, что ученый, который не может объяснить теорию относительности 5-класснику, не ученый, а шарлатан.
10/07/2003
Хотели мы прикупить домен flirt.ru Пишу создателю: нам ваш проект не нужен, переезжайте, мы готовы годик размещать на первой странице баннер, мол старый проект переехал... Спрашиваю: за сколько отдашь... Отвечает: Вложили $40000... Так что менее чем за $200000 не интересно... а имя без проекта не продам.
Ну я понимаю, пусть будет 3 нолика в сумме... Странные люди. По проекту отнюдь не видно, что лопатой деньги гребут. Флаг им...
Хотели мы прикупить домен flirt.ru Пишу создателю: нам ваш проект не нужен, переезжайте, мы готовы годик размещать на первой странице баннер, мол старый проект переехал... Спрашиваю: за сколько отдашь... Отвечает: Вложили $40000... Так что менее чем за $200000 не интересно... а имя без проекта не продам.
Ну я понимаю, пусть будет 3 нолика в сумме... Странные люди. По проекту отнюдь не видно, что лопатой деньги гребут. Флаг им...
10/07/2003
rus:
А вам заняться больше нечем, как домены скупать? Всё равно все не скупите, только деньги на ветер выбрасываете. В соседнем топике прочитал, что вы кое-какие похожие домены для себя прикупили. Возникает законный вопрос: нафига? Редиректов наставить? Так клиенты ваши запарятся разбираться, где же ваш сайт находится на самом деле. Вот и будет у вас десять мелких магазинов с одинаковым дизайном и десятком вывесок (они же домены).
rus:
А вам заняться больше нечем, как домены скупать? Всё равно все не скупите, только деньги на ветер выбрасываете. В соседнем топике прочитал, что вы кое-какие похожие домены для себя прикупили. Возникает законный вопрос: нафига? Редиректов наставить? Так клиенты ваши запарятся разбираться, где же ваш сайт находится на самом деле. Вот и будет у вас десять мелких магазинов с одинаковым дизайном и десятком вывесок (они же домены).
11/07/2003
Эксперту. Я могу объяснить, но только за деньги. За "спасибо" пусть некие "эксперты" работают.
Согласен с Константином. За товар можно заплатить столько, сколько он реально стоит для того, кто хочет купить. А в этом топике речь идет о том, сколько он примерно может стоить, если вдруг его захотят купить. Т.е. если вдруг, да кабы...
А это простите очень размытая область определения и точно сказать, что вот прибыль такая, отсюда стоимость такая - нельзя. Сам владелец может сделать расчет: вложил столько - хочу столько. И весь вопрос. Так нет, его потянуло на халяву. А халява закончилась. Именно это ему и объясняют. Хочешь: плати - сделаем. А чего я буду рассказывать то, чем деньги зарабатываю. И куда мне после этого идти...
Эксперту. Я могу объяснить, но только за деньги. За "спасибо" пусть некие "эксперты" работают.
Согласен с Константином. За товар можно заплатить столько, сколько он реально стоит для того, кто хочет купить. А в этом топике речь идет о том, сколько он примерно может стоить, если вдруг его захотят купить. Т.е. если вдруг, да кабы...
А это простите очень размытая область определения и точно сказать, что вот прибыль такая, отсюда стоимость такая - нельзя. Сам владелец может сделать расчет: вложил столько - хочу столько. И весь вопрос. Так нет, его потянуло на халяву. А халява закончилась. Именно это ему и объясняют. Хочешь: плати - сделаем. А чего я буду рассказывать то, чем деньги зарабатываю. И куда мне после этого идти...
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