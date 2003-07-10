/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Как оценить стоимость интернет магазина?



Ссылка на сообщение Эксперт
10/07/2003

Насчет того, что "все гораздо сложнее... есть методики оценки". Про это еще Эйнштейн сказал, что ученый, который не может объяснить теорию относительности 5-класснику, не ученый, а шарлатан.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
10/07/2003

:) Вот именно. Не надо усложнять. Любой товар (и ИМ в том числе) стоят столько, сколько за них готовы заплатить. А не столько, сколько вы на них потратили - вложили. Неумные растраты первосоздателя никого не волнуют. За свои ошибки он будет платить сам.



Ссылка на сообщение rus
10/07/2003

Хотели мы прикупить домен flirt.ru Пишу создателю: нам ваш проект не нужен, переезжайте, мы готовы годик размещать на первой странице баннер, мол старый проект переехал... Спрашиваю: за сколько отдашь... Отвечает: Вложили $40000... Так что менее чем за $200000 не интересно... а имя без проекта не продам.

Ну я понимаю, пусть будет 3 нолика в сумме... Странные люди. По проекту отнюдь не видно, что лопатой деньги гребут. Флаг им...



Ссылка на сообщение Nik
10/07/2003

rus:

А вам заняться больше нечем, как домены скупать? Всё равно все не скупите, только деньги на ветер выбрасываете. В соседнем топике прочитал, что вы кое-какие похожие домены для себя прикупили. Возникает законный вопрос: нафига? Редиректов наставить? Так клиенты ваши запарятся разбираться, где же ваш сайт находится на самом деле. Вот и будет у вас десять мелких магазинов с одинаковым дизайном и десятком вывесок (они же домены).



Ссылка на сообщение Олег
11/07/2003

Эксперту. Я могу объяснить, но только за деньги. За "спасибо" пусть некие "эксперты" работают.

Согласен с Константином. За товар можно заплатить столько, сколько он реально стоит для того, кто хочет купить. А в этом топике речь идет о том, сколько он примерно может стоить, если вдруг его захотят купить. Т.е. если вдруг, да кабы...

А это простите очень размытая область определения и точно сказать, что вот прибыль такая, отсюда стоимость такая - нельзя. Сам владелец может сделать расчет: вложил столько - хочу столько. И весь вопрос. Так нет, его потянуло на халяву. А халява закончилась. Именно это ему и объясняют. Хочешь: плати - сделаем. А чего я буду рассказывать то, чем деньги зарабатываю. И куда мне после этого идти...



Ссылка на сообщение rus
11/07/2003

Nik: Почему бы нужную вещь не купить по сходной цене? Пригодится... а может, и нет.



Ссылка на сообщение Nik
11/07/2003

rus:

Что же в ней такого нужного? Будете всем рассказывать, что ваш сайт можно найти по 25 адресам?


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены