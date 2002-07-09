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Как найти спонсора для портала



Ссылка на сообщение Bogdan
09/07/2002

Дело в том, что предприятие, которое я представляю занимается консалтингом различных направлений. Кроме того мы работаем с органихзациями, стремящимся сделать свой бизнес независимым от географии (и по средствам интернет в том числе)и со студенческими образованиями (для них, у нас болшая часть услуг бесплатна, а остальная с огромными скидками). Вот мы и думаем обьеденить организации, которые работают в сети в некую финансовую группу, которая бы решала глобальные вопросы с законодательством, организацией общих серверов и т.п.





П.С. Между прочим, господин E_M, очень не серьёзно отнёсся к предложенному проекту невнимательно. Как я понял не увидев смету даже не вник в суть проекта. Вот так-то.



Ссылка на сообщение Е_М
10/07/2002

Богдан. Мне, конечно,стало смешно, когдя я увидел Ваш "наезд".


Поэтому я решил опубликовать нашу, так сказать, переписку.


Пусть и другие почитают. Может кто-то и отнесется серьезно к этому Вашему.....





Богдан пишет-





Добрый день.


Я высылаю вам обоснования. Прошу не соглашаться сразу, а немного подумать а потом уже соглашаться.





Спасибо.


Суть проекта заключена в следующем:





Наиболее платежеспособное население мира сосредоточено на территории С.Ш.А. по проведённым исследованиям более 60% населения обладают несколькими (более пяти) миллионами долларов, в качестве постоянных сбережений. Также к рассмотрению берётся высокий уровень патриотических чувств в Соединенных Штатах. Возврат инвестиционных сумм планируется, путём добровольных пожертвований в специально созданный (обеспечена полная юридическая и аудиторская поддержка) фонд. Опыт подобных проектов очень удачен. Пример: ”U.S.A. leave”, при изначальных вложениях $700 000, с марта 2001 года вернул $1 670 000, и продолжает работать сейчас (в данном проекте жители С.Ш.А. отправляют финансы в Бельгию).





Со своей стороны предлагаем организацию псевдо «Штатовских» компьютерных центров на Украине. легально, т.к. жителям С.Ш.А. , профинансировавшим проект, будут оказываться различные виртуальные услуги (интернет разработки, хостинг и доменная регистрация, e-mail, виртуальные консультации и т.д.) + возможна организация конференций на территории Украины, что привлёчёт дополнительные средства.











Цели проекта:





ћ Наладить финансирование отрасли компьютерных разработок на Украине.





ћ Продолжать получать материальные средства после закрытия инвестиционных обязательств.





ћ Внедрить услуги виртуального Украинского банка для жителей С.Ш.А. (Возможно введение платёжной пластиковой Украинской карты для не резидентов Украины)





ћ Привлечение иностранных научных проектов и разработок к отечественным разработчикам.





ћ Трудоустройство более чем 1000 студентов (или просто специалистов) на постоянной основе.





ћ Параллельно с получением средств из С.Ш.А. развивать виртуальные услуги для граждан Украины ( + доступ к сети, обучение пользованию и т.д.)

















Требуемый объем инвестиций:





$700 000 – $1000 000











Планируемый результат от реализации:





Первые три месяца бесприбыльной работы.





$1 800 000 - $ 3 000 000 соответственно. (в течении первого года)





$1 500 000 в течении каждого, из пяти последующих лет.

















Бизнес-план, смета и расчёты высылаются по требованию.





ecozahist@ukr.net











Информация о компании:











Екозахист (ecozahist ltd.) - бизнес центр.





ООО «Екозахист» г.Одесса Суворовский район.





Свидетельство о гос. Регистрации субъекта





предпринимательской деятельности #30391006





Номер регистрации в журнале учёта №05515944100010137





Действующее на основании устава регистр. №0288











Основатели:





Гнатюк Богдан Юрьевич – 98%





Гнатюк Юрий Юрьевич – 02%











Генеральный директор: Гнатюк Богдан Юрьевич





Исполнительный директор: Левицкая Кристина Станиславовна











Сотрудники: (12.06.02)





Девятнадцать человек: специалисты по техническому обеспечению, программисты, дизайнеры, юристы. Все – обучающиеся студенты.











История:





Предприятие существует с 1996 года. Изначально создавалось как предприятие сети екозащитных организаций г. Одессы. Филиалы: Украина (Киев, Николаев, Южный, Херсон, Львов, Тернополь), Россия (Москва, Екатеринбург), Молдова (Кишинёв). С 2000 года предприятие в качестве новых разработок, занялась компьютерами и сетями. В 2001 году, отделивши от себя предприятие «Спецхимзащита», которое взяло всю екозащитную деятельность, ООО «Екозахист» начала развивать исключительно компьютерные технологии. Предпочтение отдавалось работе со студентами компьютерных вузов (Одесса, Киев, Львов). Теперь у предприятия наработан огромный опыт по техническому сопровождению интернет-проектов, ведению рекламной компании в интернет, разработке виртуальных и сетевых ресурсов. Есть собственные технологии по работе с виртуальными серверами и поддержанию интернет-ресурсов. Есть опыт работы как с Украинскими, так и с Англоязычными партнёрами и клиентами.





МОЙ ОТВЕТ БОГДАНУ


Здравствуйте, Богдан.


Следуя Вашему совету, я не соглашаюсь сразу, а хотел бы посмотреть


бизнес-план с расчетами





ОТВЕТ БОГДАНА


Добрый вечер





Тогда, к сожалению вам придётся подождать. Завтра на соьрании совета


директоров я поставлю вопрос (прорамму уже как-бы хотели приктыть) я


думаю


к вечеру я его вам доставлю.....





Досвидания





ПОСЛЕ ЭТОГО БОГДАН ИСЧЕЗ......


ЕСТЬ КТО-НИБУДЬ, КТО МОЖЕТ ОТНЕСТИСЬ К ТАКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЕРЬЕЗНО?:)





Богдан! Вы видите какая реклама Вашей фирме?:)



Ссылка на сообщение Andre
10/07/2002

Экий Вы, Е_М, привереда,





Просили же просто: денег дать, а Вы- расчет, да обосновать...





Проще надо быть :)



Ссылка на сообщение Bogdan
11/07/2002

Добрый день...


Я нелюблю такие отношения к делам. Учтём то, что изночально стоял вопрос о тайне переписки, а это уже рпеклама не мне, а вам... (об этом вы не упомянули). Кроме того, высланного мной бизнес-плана вы тоже не опубликовали... чудо , да и только??? (видимо пропал подороге, или украли на почтовом сервере, подумали, что там в конверте деньги, такое часто бывает :)


А вот говорить как вы говорите не следует, потому, что таких как вы я не считаю солидными деловыми партнёрами.


А к сведению остальных, я - не единственный в компании на сегодняшний день. Сегодня з анами стоят очень солидные люди, я лишь представитель совета директоров. И мне, простите ещё раз, не интересны эти детские шалости, вроде ваших.


Я думал, что на этом форуме серьёзные люди собираются, но уж простите, кого зря обидел...



Ссылка на сообщение Andy
12/07/2002

Bogdan не позорься! Что ты человек несерьезный видно сразу. Бреда надо меньше нести.



Ссылка на сообщение Николай
13/07/2002

Неплохая конференция получается. А остальные то граждане куда подевались? Rosida, Вас случайно в Греции не залило? А представляете, если бы у Вас уже был готовый портал, а все усилия - насмарку?



Ссылка на сообщение Фотиния
14/07/2002

Rosida!


Мне кажется идея перспективной. Я посещала подобные сайты, например, австралийских эммигрантов. Эдакий полезный клуб по интересам.


А разве не посещают русские греки рунет? Может для начала взять рунетовский хостинг?


Неужели в Греции хостинг намного дороже российского?


Или я чего-то опять не понимаю...



Ссылка на сообщение satiric.ru
15/07/2002

Популярный юмористический портал www.satiric.ru ищет спонсора. С предложениями обращаться на info@satiric.ru



Ссылка на сообщение Николай
15/07/2002

Сатирику. Сайт мне понравился. У нас есть для него много интересных материалов. Мой друг собирает


юмористические издания. У него


есть книги и журналы на многих


языках, изданные с 1700х гг до


наших дней. Я ему про Ваш сайт


написал. А вот как обстоит дело с копирайтом и как к этому относятся сами сатирики?



Ссылка на сообщение Rosida
17/07/2002

Это в Афинах всех залило, а мы в Салониках ничего так - жаримся потихоньку. А заглядываю я редко сюда, потому что началась пустая болтовня (да извинят меня господа). Один человек предложил помощь (кстати здесь же на форуме), вот я и работаю на полную мощь, а не по форумам гуляю.


Фотинии: а вы откуда такой греческий псевдоним взяли? К делу: вот и я тоже думаю, что портал перспективный, а денег своих мало. Хостинг в Греции жутко некачественный, да и весь сервис вообще... Вот уже неделю пытаюсь доменное имя зарегистрировать...



Ссылка на сообщение Bakhodir
19/07/2002

Rozida.


Напишите мне.


Я думаю я смогу Вам помочь с хостингом, доменом.


У меня свой хостинговый сервер во Флориде.



Ссылка на сообщение Dima
21/07/2002

Rosida, я могу помочь с хостингом и с доменом на быстром сервере в Америке.


Пишите на dima@digikay.com - договоримся.





Dima



Ссылка на сообщение Фотиния
21/07/2002

Rosida.


У меня не псевдоним, а имя, которое при крещении получила. Светлана=Фотиния.



Ссылка на сообщение Rosida
23/07/2002

Спасибо всем огромное за предложенную помощь! На настоящий момент хостинг найден, регистрация домена в полном разгаре (греки проснулись). Еще раз спасибо!





Фотинии: точный перевод Светланы - Фотини (с ударением на последнем слоге)


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