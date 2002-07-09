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Как найти спонсора для портала
09/07/2002
Дело в том, что предприятие, которое я представляю занимается консалтингом различных направлений. Кроме того мы работаем с органихзациями, стремящимся сделать свой бизнес независимым от географии (и по средствам интернет в том числе)и со студенческими образованиями (для них, у нас болшая часть услуг бесплатна, а остальная с огромными скидками). Вот мы и думаем обьеденить организации, которые работают в сети в некую финансовую группу, которая бы решала глобальные вопросы с законодательством, организацией общих серверов и т.п.
П.С. Между прочим, господин E_M, очень не серьёзно отнёсся к предложенному проекту невнимательно. Как я понял не увидев смету даже не вник в суть проекта. Вот так-то.
Дело в том, что предприятие, которое я представляю занимается консалтингом различных направлений. Кроме того мы работаем с органихзациями, стремящимся сделать свой бизнес независимым от географии (и по средствам интернет в том числе)и со студенческими образованиями (для них, у нас болшая часть услуг бесплатна, а остальная с огромными скидками). Вот мы и думаем обьеденить организации, которые работают в сети в некую финансовую группу, которая бы решала глобальные вопросы с законодательством, организацией общих серверов и т.п.
П.С. Между прочим, господин E_M, очень не серьёзно отнёсся к предложенному проекту невнимательно. Как я понял не увидев смету даже не вник в суть проекта. Вот так-то.
10/07/2002
Богдан. Мне, конечно,стало смешно, когдя я увидел Ваш "наезд".
Поэтому я решил опубликовать нашу, так сказать, переписку.
Пусть и другие почитают. Может кто-то и отнесется серьезно к этому Вашему.....
Богдан пишет-
Добрый день.
Я высылаю вам обоснования. Прошу не соглашаться сразу, а немного подумать а потом уже соглашаться.
Спасибо.
Суть проекта заключена в следующем:
Наиболее платежеспособное население мира сосредоточено на территории С.Ш.А. по проведённым исследованиям более 60% населения обладают несколькими (более пяти) миллионами долларов, в качестве постоянных сбережений. Также к рассмотрению берётся высокий уровень патриотических чувств в Соединенных Штатах. Возврат инвестиционных сумм планируется, путём добровольных пожертвований в специально созданный (обеспечена полная юридическая и аудиторская поддержка) фонд. Опыт подобных проектов очень удачен. Пример: ”U.S.A. leave”, при изначальных вложениях $700 000, с марта 2001 года вернул $1 670 000, и продолжает работать сейчас (в данном проекте жители С.Ш.А. отправляют финансы в Бельгию).
Со своей стороны предлагаем организацию псевдо «Штатовских» компьютерных центров на Украине. легально, т.к. жителям С.Ш.А. , профинансировавшим проект, будут оказываться различные виртуальные услуги (интернет разработки, хостинг и доменная регистрация, e-mail, виртуальные консультации и т.д.) + возможна организация конференций на территории Украины, что привлёчёт дополнительные средства.
Цели проекта:
ћ Наладить финансирование отрасли компьютерных разработок на Украине.
ћ Продолжать получать материальные средства после закрытия инвестиционных обязательств.
ћ Внедрить услуги виртуального Украинского банка для жителей С.Ш.А. (Возможно введение платёжной пластиковой Украинской карты для не резидентов Украины)
ћ Привлечение иностранных научных проектов и разработок к отечественным разработчикам.
ћ Трудоустройство более чем 1000 студентов (или просто специалистов) на постоянной основе.
ћ Параллельно с получением средств из С.Ш.А. развивать виртуальные услуги для граждан Украины ( + доступ к сети, обучение пользованию и т.д.)
Требуемый объем инвестиций:
$700 000 – $1000 000
Планируемый результат от реализации:
Первые три месяца бесприбыльной работы.
$1 800 000 - $ 3 000 000 соответственно. (в течении первого года)
$1 500 000 в течении каждого, из пяти последующих лет.
Бизнес-план, смета и расчёты высылаются по требованию.
ecozahist@ukr.net
Информация о компании:
Екозахист (ecozahist ltd.) - бизнес центр.
ООО «Екозахист» г.Одесса Суворовский район.
Свидетельство о гос. Регистрации субъекта
предпринимательской деятельности #30391006
Номер регистрации в журнале учёта №05515944100010137
Действующее на основании устава регистр. №0288
Основатели:
Гнатюк Богдан Юрьевич – 98%
Гнатюк Юрий Юрьевич – 02%
Генеральный директор: Гнатюк Богдан Юрьевич
Исполнительный директор: Левицкая Кристина Станиславовна
Сотрудники: (12.06.02)
Девятнадцать человек: специалисты по техническому обеспечению, программисты, дизайнеры, юристы. Все – обучающиеся студенты.
История:
Предприятие существует с 1996 года. Изначально создавалось как предприятие сети екозащитных организаций г. Одессы. Филиалы: Украина (Киев, Николаев, Южный, Херсон, Львов, Тернополь), Россия (Москва, Екатеринбург), Молдова (Кишинёв). С 2000 года предприятие в качестве новых разработок, занялась компьютерами и сетями. В 2001 году, отделивши от себя предприятие «Спецхимзащита», которое взяло всю екозащитную деятельность, ООО «Екозахист» начала развивать исключительно компьютерные технологии. Предпочтение отдавалось работе со студентами компьютерных вузов (Одесса, Киев, Львов). Теперь у предприятия наработан огромный опыт по техническому сопровождению интернет-проектов, ведению рекламной компании в интернет, разработке виртуальных и сетевых ресурсов. Есть собственные технологии по работе с виртуальными серверами и поддержанию интернет-ресурсов. Есть опыт работы как с Украинскими, так и с Англоязычными партнёрами и клиентами.
МОЙ ОТВЕТ БОГДАНУ
Здравствуйте, Богдан.
Следуя Вашему совету, я не соглашаюсь сразу, а хотел бы посмотреть
бизнес-план с расчетами
ОТВЕТ БОГДАНА
Добрый вечер
Тогда, к сожалению вам придётся подождать. Завтра на соьрании совета
директоров я поставлю вопрос (прорамму уже как-бы хотели приктыть) я
думаю
к вечеру я его вам доставлю.....
Досвидания
ПОСЛЕ ЭТОГО БОГДАН ИСЧЕЗ......
ЕСТЬ КТО-НИБУДЬ, КТО МОЖЕТ ОТНЕСТИСЬ К ТАКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЕРЬЕЗНО?:)
Богдан! Вы видите какая реклама Вашей фирме?:)
Богдан. Мне, конечно,стало смешно, когдя я увидел Ваш "наезд".
Поэтому я решил опубликовать нашу, так сказать, переписку.
Пусть и другие почитают. Может кто-то и отнесется серьезно к этому Вашему.....
Богдан пишет-
Добрый день.
Я высылаю вам обоснования. Прошу не соглашаться сразу, а немного подумать а потом уже соглашаться.
Спасибо.
Суть проекта заключена в следующем:
Наиболее платежеспособное население мира сосредоточено на территории С.Ш.А. по проведённым исследованиям более 60% населения обладают несколькими (более пяти) миллионами долларов, в качестве постоянных сбережений. Также к рассмотрению берётся высокий уровень патриотических чувств в Соединенных Штатах. Возврат инвестиционных сумм планируется, путём добровольных пожертвований в специально созданный (обеспечена полная юридическая и аудиторская поддержка) фонд. Опыт подобных проектов очень удачен. Пример: ”U.S.A. leave”, при изначальных вложениях $700 000, с марта 2001 года вернул $1 670 000, и продолжает работать сейчас (в данном проекте жители С.Ш.А. отправляют финансы в Бельгию).
Со своей стороны предлагаем организацию псевдо «Штатовских» компьютерных центров на Украине. легально, т.к. жителям С.Ш.А. , профинансировавшим проект, будут оказываться различные виртуальные услуги (интернет разработки, хостинг и доменная регистрация, e-mail, виртуальные консультации и т.д.) + возможна организация конференций на территории Украины, что привлёчёт дополнительные средства.
Цели проекта:
ћ Наладить финансирование отрасли компьютерных разработок на Украине.
ћ Продолжать получать материальные средства после закрытия инвестиционных обязательств.
ћ Внедрить услуги виртуального Украинского банка для жителей С.Ш.А. (Возможно введение платёжной пластиковой Украинской карты для не резидентов Украины)
ћ Привлечение иностранных научных проектов и разработок к отечественным разработчикам.
ћ Трудоустройство более чем 1000 студентов (или просто специалистов) на постоянной основе.
ћ Параллельно с получением средств из С.Ш.А. развивать виртуальные услуги для граждан Украины ( + доступ к сети, обучение пользованию и т.д.)
Требуемый объем инвестиций:
$700 000 – $1000 000
Планируемый результат от реализации:
Первые три месяца бесприбыльной работы.
$1 800 000 - $ 3 000 000 соответственно. (в течении первого года)
$1 500 000 в течении каждого, из пяти последующих лет.
Бизнес-план, смета и расчёты высылаются по требованию.
ecozahist@ukr.net
Информация о компании:
Екозахист (ecozahist ltd.) - бизнес центр.
ООО «Екозахист» г.Одесса Суворовский район.
Свидетельство о гос. Регистрации субъекта
предпринимательской деятельности #30391006
Номер регистрации в журнале учёта №05515944100010137
Действующее на основании устава регистр. №0288
Основатели:
Гнатюк Богдан Юрьевич – 98%
Гнатюк Юрий Юрьевич – 02%
Генеральный директор: Гнатюк Богдан Юрьевич
Исполнительный директор: Левицкая Кристина Станиславовна
Сотрудники: (12.06.02)
Девятнадцать человек: специалисты по техническому обеспечению, программисты, дизайнеры, юристы. Все – обучающиеся студенты.
История:
Предприятие существует с 1996 года. Изначально создавалось как предприятие сети екозащитных организаций г. Одессы. Филиалы: Украина (Киев, Николаев, Южный, Херсон, Львов, Тернополь), Россия (Москва, Екатеринбург), Молдова (Кишинёв). С 2000 года предприятие в качестве новых разработок, занялась компьютерами и сетями. В 2001 году, отделивши от себя предприятие «Спецхимзащита», которое взяло всю екозащитную деятельность, ООО «Екозахист» начала развивать исключительно компьютерные технологии. Предпочтение отдавалось работе со студентами компьютерных вузов (Одесса, Киев, Львов). Теперь у предприятия наработан огромный опыт по техническому сопровождению интернет-проектов, ведению рекламной компании в интернет, разработке виртуальных и сетевых ресурсов. Есть собственные технологии по работе с виртуальными серверами и поддержанию интернет-ресурсов. Есть опыт работы как с Украинскими, так и с Англоязычными партнёрами и клиентами.
МОЙ ОТВЕТ БОГДАНУ
Здравствуйте, Богдан.
Следуя Вашему совету, я не соглашаюсь сразу, а хотел бы посмотреть
бизнес-план с расчетами
ОТВЕТ БОГДАНА
Добрый вечер
Тогда, к сожалению вам придётся подождать. Завтра на соьрании совета
директоров я поставлю вопрос (прорамму уже как-бы хотели приктыть) я
думаю
к вечеру я его вам доставлю.....
Досвидания
ПОСЛЕ ЭТОГО БОГДАН ИСЧЕЗ......
ЕСТЬ КТО-НИБУДЬ, КТО МОЖЕТ ОТНЕСТИСЬ К ТАКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЕРЬЕЗНО?:)
Богдан! Вы видите какая реклама Вашей фирме?:)
11/07/2002
Добрый день...
Я нелюблю такие отношения к делам. Учтём то, что изночально стоял вопрос о тайне переписки, а это уже рпеклама не мне, а вам... (об этом вы не упомянули). Кроме того, высланного мной бизнес-плана вы тоже не опубликовали... чудо , да и только??? (видимо пропал подороге, или украли на почтовом сервере, подумали, что там в конверте деньги, такое часто бывает :)
А вот говорить как вы говорите не следует, потому, что таких как вы я не считаю солидными деловыми партнёрами.
А к сведению остальных, я - не единственный в компании на сегодняшний день. Сегодня з анами стоят очень солидные люди, я лишь представитель совета директоров. И мне, простите ещё раз, не интересны эти детские шалости, вроде ваших.
Я думал, что на этом форуме серьёзные люди собираются, но уж простите, кого зря обидел...
Добрый день...
Я нелюблю такие отношения к делам. Учтём то, что изночально стоял вопрос о тайне переписки, а это уже рпеклама не мне, а вам... (об этом вы не упомянули). Кроме того, высланного мной бизнес-плана вы тоже не опубликовали... чудо , да и только??? (видимо пропал подороге, или украли на почтовом сервере, подумали, что там в конверте деньги, такое часто бывает :)
А вот говорить как вы говорите не следует, потому, что таких как вы я не считаю солидными деловыми партнёрами.
А к сведению остальных, я - не единственный в компании на сегодняшний день. Сегодня з анами стоят очень солидные люди, я лишь представитель совета директоров. И мне, простите ещё раз, не интересны эти детские шалости, вроде ваших.
Я думал, что на этом форуме серьёзные люди собираются, но уж простите, кого зря обидел...
14/07/2002
Rosida!
Мне кажется идея перспективной. Я посещала подобные сайты, например, австралийских эммигрантов. Эдакий полезный клуб по интересам.
А разве не посещают русские греки рунет? Может для начала взять рунетовский хостинг?
Неужели в Греции хостинг намного дороже российского?
Или я чего-то опять не понимаю...
Rosida!
Мне кажется идея перспективной. Я посещала подобные сайты, например, австралийских эммигрантов. Эдакий полезный клуб по интересам.
А разве не посещают русские греки рунет? Может для начала взять рунетовский хостинг?
Неужели в Греции хостинг намного дороже российского?
Или я чего-то опять не понимаю...
15/07/2002
Популярный юмористический портал www.satiric.ru ищет спонсора. С предложениями обращаться на info@satiric.ru
Популярный юмористический портал www.satiric.ru ищет спонсора. С предложениями обращаться на info@satiric.ru
15/07/2002
Сатирику. Сайт мне понравился. У нас есть для него много интересных материалов. Мой друг собирает
юмористические издания. У него
есть книги и журналы на многих
языках, изданные с 1700х гг до
наших дней. Я ему про Ваш сайт
написал. А вот как обстоит дело с копирайтом и как к этому относятся сами сатирики?
Сатирику. Сайт мне понравился. У нас есть для него много интересных материалов. Мой друг собирает
юмористические издания. У него
есть книги и журналы на многих
языках, изданные с 1700х гг до
наших дней. Я ему про Ваш сайт
написал. А вот как обстоит дело с копирайтом и как к этому относятся сами сатирики?
17/07/2002
Это в Афинах всех залило, а мы в Салониках ничего так - жаримся потихоньку. А заглядываю я редко сюда, потому что началась пустая болтовня (да извинят меня господа). Один человек предложил помощь (кстати здесь же на форуме), вот я и работаю на полную мощь, а не по форумам гуляю.
Фотинии: а вы откуда такой греческий псевдоним взяли? К делу: вот и я тоже думаю, что портал перспективный, а денег своих мало. Хостинг в Греции жутко некачественный, да и весь сервис вообще... Вот уже неделю пытаюсь доменное имя зарегистрировать...
Это в Афинах всех залило, а мы в Салониках ничего так - жаримся потихоньку. А заглядываю я редко сюда, потому что началась пустая болтовня (да извинят меня господа). Один человек предложил помощь (кстати здесь же на форуме), вот я и работаю на полную мощь, а не по форумам гуляю.
Фотинии: а вы откуда такой греческий псевдоним взяли? К делу: вот и я тоже думаю, что портал перспективный, а денег своих мало. Хостинг в Греции жутко некачественный, да и весь сервис вообще... Вот уже неделю пытаюсь доменное имя зарегистрировать...
21/07/2002
Rosida, я могу помочь с хостингом и с доменом на быстром сервере в Америке.
Пишите на dima@digikay.com - договоримся.
Dima
Rosida, я могу помочь с хостингом и с доменом на быстром сервере в Америке.
Пишите на dima@digikay.com - договоримся.
Dima
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