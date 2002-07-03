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Как найти спонсора для портала
03/07/2002
То Bogdan & Rosida.
Какой-то унылый форум получается. Во-первых большого количества посетителей на сайте, посвященном казалось-бы весьма актуальному вопросу не густо. Богдан правильно сделал,что сразу миллион просил. Такую сумму получить легче, чем пару-тройку тысяч -
знаю по собственному опыту. Rosida, учтите пожалуйста, что все проблемы у Вас начнутся тогда, когда деньги кончатся, а сумму, которую Вам выделят на раскрутку вы останетесь должны.А вообще - посмотрел я на нашу географию:Греция, Чехия, США,
в России и Польше я тоже частенько бываю. Пора интернет-пролетариям всех стран объединяться - интересненький портальчик может выйти - ведь беда узконациональных порталов в том, что все сводится к контактом внутри страны в которой мы живем или этой страны с Россией, а есть еще и интернациональный бизнес.
Так что пишите в оргкомитет
общества спасения в интернете
(интересная аббревиатура получается ОСВИН) адрес krasholm@post.cz может быть чего-нибудь вместе придумаем.
То Bogdan & Rosida.
Какой-то унылый форум получается. Во-первых большого количества посетителей на сайте, посвященном казалось-бы весьма актуальному вопросу не густо. Богдан правильно сделал,что сразу миллион просил. Такую сумму получить легче, чем пару-тройку тысяч -
знаю по собственному опыту. Rosida, учтите пожалуйста, что все проблемы у Вас начнутся тогда, когда деньги кончатся, а сумму, которую Вам выделят на раскрутку вы останетесь должны.А вообще - посмотрел я на нашу географию:Греция, Чехия, США,
в России и Польше я тоже частенько бываю. Пора интернет-пролетариям всех стран объединяться - интересненький портальчик может выйти - ведь беда узконациональных порталов в том, что все сводится к контактом внутри страны в которой мы живем или этой страны с Россией, а есть еще и интернациональный бизнес.
Так что пишите в оргкомитет
общества спасения в интернете
(интересная аббревиатура получается ОСВИН) адрес krasholm@post.cz может быть чего-нибудь вместе придумаем.
03/07/2002
Ну привет, Николай.
А интернациональные компании не принадлежащие не одной стране, а фактически работающие в сети уже существуют и такими компаниями занимаеться моя компания (ecozahist называется) - это всмысле экономическая защита......
Вот но нет пока интузазистов, которые бы хотели так работать... вот Если есть вопросы, то пиши мне в
Общество Спасения Рати Атомана Коли Абдулхомедова (О.СРАКА)
ecozahisr@ukr.net
Вот так-то...
Ну привет, Николай.
А интернациональные компании не принадлежащие не одной стране, а фактически работающие в сети уже существуют и такими компаниями занимаеться моя компания (ecozahist называется) - это всмысле экономическая защита......
Вот но нет пока интузазистов, которые бы хотели так работать... вот Если есть вопросы, то пиши мне в
Общество Спасения Рати Атомана Коли Абдулхомедова (О.СРАКА)
ecozahisr@ukr.net
Вот так-то...
04/07/2002
Высылаю метериалы. Проект интересен хотябы тем, что центральный офис организации - город герой Одесса. Но пусть вас это не смущает. Я не хочу ронять честь моей организации. И темболее (ув. Andy) не собираюсь делать чего-то незаконного, просто вспомнилось. Вот у Б.Гийтся столько делен, что если разделить на всех граждан С.Ш.А. получится ровнол по 136 долларов на человека. Или наоборот: если все граждане С.Ш.А. вышлют мне по 136 долларов, то я смогу конкурировать с Б.Гейтсом, а из-за возросшей конкуренции, компания этого дяди начнёт выпускать лучшего качества продукцию, соответственно и покупать её станут больше, а значит и налогов больше платить будут и С.Ш.А. поднимуться...... Вы в это верите?
А вот среднестатистический гражданин С.Ш.А поверит. Ну не страну я такой как Гейтс, а вот несколько миллионов заработать можно. Так, теперь вспомним старую поговорку: (уже нашу) Сказка лож, да в ней намёк......
Спасибо
Высылаю метериалы. Проект интересен хотябы тем, что центральный офис организации - город герой Одесса. Но пусть вас это не смущает. Я не хочу ронять честь моей организации. И темболее (ув. Andy) не собираюсь делать чего-то незаконного, просто вспомнилось. Вот у Б.Гийтся столько делен, что если разделить на всех граждан С.Ш.А. получится ровнол по 136 долларов на человека. Или наоборот: если все граждане С.Ш.А. вышлют мне по 136 долларов, то я смогу конкурировать с Б.Гейтсом, а из-за возросшей конкуренции, компания этого дяди начнёт выпускать лучшего качества продукцию, соответственно и покупать её станут больше, а значит и налогов больше платить будут и С.Ш.А. поднимуться...... Вы в это верите?
А вот среднестатистический гражданин С.Ш.А поверит. Ну не страну я такой как Гейтс, а вот несколько миллионов заработать можно. Так, теперь вспомним старую поговорку: (уже нашу) Сказка лож, да в ней намёк......
Спасибо
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