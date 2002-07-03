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Как найти спонсора для портала



Ссылка на сообщение Николай
03/07/2002

То Bogdan & Rosida.


Какой-то унылый форум получается. Во-первых большого количества посетителей на сайте, посвященном казалось-бы весьма актуальному вопросу не густо. Богдан правильно сделал,что сразу миллион просил. Такую сумму получить легче, чем пару-тройку тысяч -


знаю по собственному опыту. Rosida, учтите пожалуйста, что все проблемы у Вас начнутся тогда, когда деньги кончатся, а сумму, которую Вам выделят на раскрутку вы останетесь должны.А вообще - посмотрел я на нашу географию:Греция, Чехия, США,


в России и Польше я тоже частенько бываю. Пора интернет-пролетариям всех стран объединяться - интересненький портальчик может выйти - ведь беда узконациональных порталов в том, что все сводится к контактом внутри страны в которой мы живем или этой страны с Россией, а есть еще и интернациональный бизнес.


Так что пишите в оргкомитет


общества спасения в интернете


(интересная аббревиатура получается ОСВИН) адрес krasholm@post.cz может быть чего-нибудь вместе придумаем.



Ссылка на сообщение Bogdan
03/07/2002

Ну привет, Николай.


А интернациональные компании не принадлежащие не одной стране, а фактически работающие в сети уже существуют и такими компаниями занимаеться моя компания (ecozahist называется) - это всмысле экономическая защита......





Вот но нет пока интузазистов, которые бы хотели так работать... вот Если есть вопросы, то пиши мне в


Общество Спасения Рати Атомана Коли Абдулхомедова (О.СРАКА)


ecozahisr@ukr.net


Вот так-то...



Ссылка на сообщение Модератор
03/07/2002

А без грубости вообще никак?



Ссылка на сообщение Bogdan
04/07/2002

Я коне извеняюсть, если кого обидел, я вам похоже вообще тут насолил, я смнова извеняюсь и обезуюсь в предь не повторять такого ОК?



Ссылка на сообщение Николай
04/07/2002

Шановний пане Богдане.


Не треба перекладати "захист"


з мови на мову. Пишить, будь


ласка, i на рiдной. Чiсти вмiемо. У мережi потребна культура. Всього найкращего.



Ссылка на сообщение E_M
04/07/2002

Bogdan


"900 000 долларов - проект куда нельзя уникальный и гуманитарный - куча пользы для граждан и юзеров"





A skolko na nem smozet zarabotat investor?



Ссылка на сообщение Bogdan
04/07/2002

Вот цитата из предложения инвестору:


Планируемый результат от реализации:





Первые три месяца бесприбыльной работы.





$1 800 000 - $ 3 000 000 соответственно. (в течении первого года)





$1 500 000 в течении каждого, из пяти последующих лет.





вот, сами и думайте...



Ссылка на сообщение Andy
04/07/2002

B2B-площадка для торговли наркотиками? Оружием?



Ссылка на сообщение Е_М
04/07/2002

Богдан!


Я готов на таких условиях выступить инвестором.


Присылайте обоснование - посмотрю можно ли сказку сделать былью.



Ссылка на сообщение Bogdan
04/07/2002

Высылаю метериалы. Проект интересен хотябы тем, что центральный офис организации - город герой Одесса. Но пусть вас это не смущает. Я не хочу ронять честь моей организации. И темболее (ув. Andy) не собираюсь делать чего-то незаконного, просто вспомнилось. Вот у Б.Гийтся столько делен, что если разделить на всех граждан С.Ш.А. получится ровнол по 136 долларов на человека. Или наоборот: если все граждане С.Ш.А. вышлют мне по 136 долларов, то я смогу конкурировать с Б.Гейтсом, а из-за возросшей конкуренции, компания этого дяди начнёт выпускать лучшего качества продукцию, соответственно и покупать её станут больше, а значит и налогов больше платить будут и С.Ш.А. поднимуться...... Вы в это верите?





А вот среднестатистический гражданин С.Ш.А поверит. Ну не страну я такой как Гейтс, а вот несколько миллионов заработать можно. Так, теперь вспомним старую поговорку: (уже нашу) Сказка лож, да в ней намёк......





Спасибо



Ссылка на сообщение Николай
05/07/2002

Привет всем.


To E_M. Не собираюсь составлять Богдану конкуренцию,но м.б. у Вас еще


тысяч 300 имеется. Уровень отдачи приблизительно такой же. Куда материалы слать?



Ссылка на сообщение Bogdan
05/07/2002

Привет, не конкурентам....


Ина твою сумму я то могу в дело вложиться... Если хочеш присылай, и не забуди описать предприятие которое инвестиции то получить хочет



Ссылка на сообщение Е_М
05/07/2002

Николай! То, что прислал Богдан пока не позволяет даже пронять, что есть какой-то проект. Правда, он обещал завтра дослать еще документы.


E-mail для связи я указал.



Ссылка на сообщение Rosida
09/07/2002

Что-то я не очень поняла, сразу что-ли проект забросить?.. Или подумать и забросить?... Нельзя так к вопросу подходить. Все Вы по-своему правы... Но ведь существуют же русские порталы в других странах и не новые они - года по 2-3.



Ссылка на сообщение Rosida
09/07/2002

Что-то я не очень поняла, сразу что-ли проект забросить?.. Или подумать и забросить?... Нельзя так к вопросу подходить. Все Вы по-своему правы... Но ведь существуют же русские порталы в других странах и не новые они - года по 2-3. To Bogdan: что Вы подразумеваете под объединением?


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