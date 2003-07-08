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Как грамотно собрать статистику на конкурентов



Ссылка на сообщение Кыся
08/07/2003

Могу рассказать, на что лично я обращаю главное внимание.

1. Ссылающиеся страницы.

Тут понятно - интересно откуда ходит посетитель к конкуренту.

2. Индекс цитирования.

Какие сайты ссылаются на конкурента, и почему они еще не ссылаются на нас. :)

3. Поисковые фразы

Можно какие-то новые фразы найти, под которые имеет смысл оптимизировать сайт

4. Соотношение хиты/хосты.

Показывает чей сайт интереснее. Хотя для интернет-магазина это не так интересно, как для контентного проекта.

5. Процент старых посетителей.



>Угу... Посмотрит конкурент, что народ к тебе поисковики ходит и

>сделает страничку граббер с гейвеем на свой сайт.

>И народ вместо твоего сайта прямым ходом к нему...

Эдак, конкуренту придется весь сайт граббить, причем вместе с ИЦ и прочим-прочим, что собственно сграббить и невозможно.



Ссылка на сообщение wans
08/07/2003

Предположим, мы все имеем доступ к общедоступной статистике конкурента -- что нам даст простой счетчик и даже график посещения его сайта -- он с большой вероятностью совпадает кривой с нашим -- отличаясь в большую или в меньшую сторону. Толку от этих цифирь? Стали больше посещать конкурента - надо поработать над своей рекламой и сделать сайт поприветливей? Ответы, пожалуйста. :)



Ссылка на сообщение Кыся
08/07/2003

>Ответы, пожалуйста

Кое какие ответы в моем предыдущем сообщении



А цифры посещаемости сами по себе, конечно, мало о чем говорят. Хотя и они не бесполезны. Например, резкий рост посещаемости конкурента может сказать о том, что у него идет рекламная кампания.

Разве это бесполезная инфа?



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
08/07/2003

кто ж даст свои реферы и отдачу от поисковиков посмотреть??? покажите идиотов?



Ссылка на сообщение Олег
09/07/2003

Резкий рост посещаемости конкурента заставит вас задуматься "а все ли ладно в королевстве датском". Может там не только рекламная компания, но и новые товары, новые услуги, новая статья или что-то еще. Даже просто сравнение себя с конкурентами по посещаемости может многое дать. Надо только уметь этим пользоваться.



Ссылка на сообщение wans
09/07/2003

>>Например, резкий рост посещаемости конкурента может сказать о том, что у него идет рекламная кампания.



Или накрутка - надо вообще меньше доверять сторонней статистике. Все мы люди :)



To: Олег

Очень дельное замечание - но многие магазины имеют рассылки и там, если не лень, они анонсируют все эти изменения - статистика не нужна.



Ссылка на сообщение Николай Виноградов
09/07/2003

Рекомендую использовать статистику на сайтах SpyLog, Rambler, Mail.ru, и.т.д. В зависимости от того, какой счетчик использует конкурент. Дело в том, что тот же SpyLog предоставляет краткую статистику по _всем_ своим счетчикам. Этого вполнедостаточно для определения кол-ва посещения любого сайта.

С уважением...



Ссылка на сообщение Олег
10/07/2003

О, открытые рассылки - это вещь уникальная. А по поводу статистики и анализа конкурентов - вещь просто незаменимая. Я же говорю - все дело в умении всем этим богатством пользоваться.



Ссылка на сообщение kate
14/07/2003

Что касается открытой статистики, самое идеальное, если конкурент имеет таковую на top.mail.ru. К тому же очень удобно, что можно свой top сделать, где будете Вы и все Ваши конкуренты.



Ссылка на сообщение vrinda
16/09/2003

Пару слов о своей статистике: мой сайт создан на базе CMS (какой - уточнять не буду, чтоб в рекламе не заподозрили). Так вот, в моей статистике, кроме всего прочего можно посмотреть путь клиента по страницам сайта и примерное время, на которое он там задерживался. Очень интересные для анализа данные.

Особенно после какой-либо рекламной акции.

Не подскажете, можно ли найти где-нить такое про конкурентов?!


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