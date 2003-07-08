Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Как грамотно собрать статистику на конкурентов
08/07/2003
Могу рассказать, на что лично я обращаю главное внимание.
1. Ссылающиеся страницы.
Тут понятно - интересно откуда ходит посетитель к конкуренту.
2. Индекс цитирования.
Какие сайты ссылаются на конкурента, и почему они еще не ссылаются на нас. :)
3. Поисковые фразы
Можно какие-то новые фразы найти, под которые имеет смысл оптимизировать сайт
4. Соотношение хиты/хосты.
Показывает чей сайт интереснее. Хотя для интернет-магазина это не так интересно, как для контентного проекта.
5. Процент старых посетителей.
>Угу... Посмотрит конкурент, что народ к тебе поисковики ходит и
>сделает страничку граббер с гейвеем на свой сайт.
>И народ вместо твоего сайта прямым ходом к нему...
Эдак, конкуренту придется весь сайт граббить, причем вместе с ИЦ и прочим-прочим, что собственно сграббить и невозможно.
Могу рассказать, на что лично я обращаю главное внимание.
1. Ссылающиеся страницы.
Тут понятно - интересно откуда ходит посетитель к конкуренту.
2. Индекс цитирования.
Какие сайты ссылаются на конкурента, и почему они еще не ссылаются на нас. :)
3. Поисковые фразы
Можно какие-то новые фразы найти, под которые имеет смысл оптимизировать сайт
4. Соотношение хиты/хосты.
Показывает чей сайт интереснее. Хотя для интернет-магазина это не так интересно, как для контентного проекта.
5. Процент старых посетителей.
>Угу... Посмотрит конкурент, что народ к тебе поисковики ходит и
>сделает страничку граббер с гейвеем на свой сайт.
>И народ вместо твоего сайта прямым ходом к нему...
Эдак, конкуренту придется весь сайт граббить, причем вместе с ИЦ и прочим-прочим, что собственно сграббить и невозможно.
08/07/2003
Предположим, мы все имеем доступ к общедоступной статистике конкурента -- что нам даст простой счетчик и даже график посещения его сайта -- он с большой вероятностью совпадает кривой с нашим -- отличаясь в большую или в меньшую сторону. Толку от этих цифирь? Стали больше посещать конкурента - надо поработать над своей рекламой и сделать сайт поприветливей? Ответы, пожалуйста. :)
Предположим, мы все имеем доступ к общедоступной статистике конкурента -- что нам даст простой счетчик и даже график посещения его сайта -- он с большой вероятностью совпадает кривой с нашим -- отличаясь в большую или в меньшую сторону. Толку от этих цифирь? Стали больше посещать конкурента - надо поработать над своей рекламой и сделать сайт поприветливей? Ответы, пожалуйста. :)
09/07/2003
Резкий рост посещаемости конкурента заставит вас задуматься "а все ли ладно в королевстве датском". Может там не только рекламная компания, но и новые товары, новые услуги, новая статья или что-то еще. Даже просто сравнение себя с конкурентами по посещаемости может многое дать. Надо только уметь этим пользоваться.
Резкий рост посещаемости конкурента заставит вас задуматься "а все ли ладно в королевстве датском". Может там не только рекламная компания, но и новые товары, новые услуги, новая статья или что-то еще. Даже просто сравнение себя с конкурентами по посещаемости может многое дать. Надо только уметь этим пользоваться.
09/07/2003
>>Например, резкий рост посещаемости конкурента может сказать о том, что у него идет рекламная кампания.
Или накрутка - надо вообще меньше доверять сторонней статистике. Все мы люди :)
To: Олег
Очень дельное замечание - но многие магазины имеют рассылки и там, если не лень, они анонсируют все эти изменения - статистика не нужна.
>>Например, резкий рост посещаемости конкурента может сказать о том, что у него идет рекламная кампания.
Или накрутка - надо вообще меньше доверять сторонней статистике. Все мы люди :)
To: Олег
Очень дельное замечание - но многие магазины имеют рассылки и там, если не лень, они анонсируют все эти изменения - статистика не нужна.
09/07/2003
Рекомендую использовать статистику на сайтах SpyLog, Rambler, Mail.ru, и.т.д. В зависимости от того, какой счетчик использует конкурент. Дело в том, что тот же SpyLog предоставляет краткую статистику по _всем_ своим счетчикам. Этого вполнедостаточно для определения кол-ва посещения любого сайта.
С уважением...
Рекомендую использовать статистику на сайтах SpyLog, Rambler, Mail.ru, и.т.д. В зависимости от того, какой счетчик использует конкурент. Дело в том, что тот же SpyLog предоставляет краткую статистику по _всем_ своим счетчикам. Этого вполнедостаточно для определения кол-ва посещения любого сайта.
С уважением...
16/09/2003
Пару слов о своей статистике: мой сайт создан на базе CMS (какой - уточнять не буду, чтоб в рекламе не заподозрили). Так вот, в моей статистике, кроме всего прочего можно посмотреть путь клиента по страницам сайта и примерное время, на которое он там задерживался. Очень интересные для анализа данные.
Особенно после какой-либо рекламной акции.
Не подскажете, можно ли найти где-нить такое про конкурентов?!
Пару слов о своей статистике: мой сайт создан на базе CMS (какой - уточнять не буду, чтоб в рекламе не заподозрили). Так вот, в моей статистике, кроме всего прочего можно посмотреть путь клиента по страницам сайта и примерное время, на которое он там задерживался. Очень интересные для анализа данные.
Особенно после какой-либо рекламной акции.
Не подскажете, можно ли найти где-нить такое про конкурентов?!
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено