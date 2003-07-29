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Как автоматически выписать квитанцию, на оплату денег через СебрБанк
29/07/2003
Господа Тимошенко и Каратаев. Давайте не переходить на личности и национальности. Все наезды просьба мылом, в частном порядке.
Господа Тимошенко и Каратаев. Давайте не переходить на личности и национальности. Все наезды просьба мылом, в частном порядке.
29/07/2003
Вопрос для Kamy:
"Насколько я поняла, Геннадию так и не был дан нужный ответ на его вопрос.
Я проблему Гены решила так: на сайте разместила платежку для юр.лиц и извещение для физ.лиц http://morereferatov.ru/pay/izvesenie.html"
Вопрос заключается в следующем: Насколько высоки требования сбербанка к тому как оформлена квитанция?
Форма должна быть абсолютно такой как на Вашей странице, или допустимы отклонения?
вопрос чисто технический, так как связан с разработкой модуля автогенерации данной квитанции для заказчика, а ближайший от меня сбербанк, где можно выяснить детали, находится за 2000 км :(
Вопрос для Kamy:
"Насколько я поняла, Геннадию так и не был дан нужный ответ на его вопрос.
Я проблему Гены решила так: на сайте разместила платежку для юр.лиц и извещение для физ.лиц http://morereferatov.ru/pay/izvesenie.html"
Вопрос заключается в следующем: Насколько высоки требования сбербанка к тому как оформлена квитанция?
Форма должна быть абсолютно такой как на Вашей странице, или допустимы отклонения?
вопрос чисто технический, так как связан с разработкой модуля автогенерации данной квитанции для заказчика, а ближайший от меня сбербанк, где можно выяснить детали, находится за 2000 км :(
30/07/2003
Отвечаю на вопрос FFR:
1) Вопрос заключается в следующем: Насколько высоки требования сбербанка к тому как оформлена квитанция?
ответ: квитанции должны соответствовать разработанным формам. Чтобы Вам не мучиться, закажите разработку своей квитанции у компании *******, которая делала это для меня - http://**********.ru/ [<i>Модератор: Вся реклама - по электронной почте</i>]. Это недорого и быстро.
2) Форма должна быть абсолютно такой как на Вашей странице, или допустимы отклонения?
ответ: на моей странице я использую утвержденную банком форму. В целях избежания недоразумений Ваших клиентов с банками лучше сделать точную банковскую форму.
Отвечаю на вопрос FFR:
1) Вопрос заключается в следующем: Насколько высоки требования сбербанка к тому как оформлена квитанция?
ответ: квитанции должны соответствовать разработанным формам. Чтобы Вам не мучиться, закажите разработку своей квитанции у компании *******, которая делала это для меня - http://**********.ru/ [<i>Модератор: Вся реклама - по электронной почте</i>]. Это недорого и быстро.
2) Форма должна быть абсолютно такой как на Вашей странице, или допустимы отклонения?
ответ: на моей странице я использую утвержденную банком форму. В целях избежания недоразумений Ваших клиентов с банками лучше сделать точную банковскую форму.
30/07/2003
2kwit
>И это товарищ 2 года с интернет банкингом "работает". У вас Костя случаем не урюпинско-мухосранский банк, что приложения к выписке только в банке видите?
Для информации: Московский СБ РФ никогда не делает платежный документ на конкретную квитанцию частного лица, т.к. у него слишком большой оборот этих квитанций.
Все платежи консолидируются в течение 3 рабочих дней, и одной суммой переводится на счет продавца, в выписке Вы максимум увидите "Платежи населения".
И для того чтобы идентифицировать покупателя с его платежом, Вам придется дождаться прихода квитанций из СБ РФ и сходить за ними в банк, время от 4 до 8 банковских дней.
Побольше практике, поменьше слов не подтвержденных фактами.
2kwit
>И это товарищ 2 года с интернет банкингом "работает". У вас Костя случаем не урюпинско-мухосранский банк, что приложения к выписке только в банке видите?
Для информации: Московский СБ РФ никогда не делает платежный документ на конкретную квитанцию частного лица, т.к. у него слишком большой оборот этих квитанций.
Все платежи консолидируются в течение 3 рабочих дней, и одной суммой переводится на счет продавца, в выписке Вы максимум увидите "Платежи населения".
И для того чтобы идентифицировать покупателя с его платежом, Вам придется дождаться прихода квитанций из СБ РФ и сходить за ними в банк, время от 4 до 8 банковских дней.
Побольше практике, поменьше слов не подтвержденных фактами.
30/07/2003
Попытался на Яндрексе найти эту услугу. С первого раза не получилось:-). Подскажете, где это находится? (квитанцию на сайте у Вас видел)
И уточнение: я правильно понял, что когда Клиент выписывает эту квитанцию и оплачивает через СберБанк, то его деньги падают к Вам на счет в Яндекс Деньгах? С них при этом снимается около 1%. А затем, если Вы хотите перевести ЯндексДеньги в реальные деньги, то платите еще 1% за перевод с ЯндексДеньги в банк. А когда вы хотите свои деньги снять с банковского счета (например карточкой или прямо в банке), то за это с Вас берут еще 1%. Итого, принимая деньги с Клиента и переводя их в реальные наличные Вы платите около 3%.
В принципе система нормальная, % не такие уж и больше, вроде бы даже меньще чем на ВебМанях получается.
Вопрос: а Вы можете проверить от кого Вам деньги пришли (ФИО), когда они упали на ЯндекДеньги?
И еще вопрос на понимание: квитанция, которую распечатывает Клиент общая для всех. А Вы каждому Клиенту сообщаете сколько ему платить? А как Вы потом отслеживаете платежи: от кого пришел, от кого нет? И как Вы ведете учет платежей и отправленной продукции.
Объясняю, почему спрашиваю: я собираюсь продавать нечто подобное рефератом (свой интелектуальный продукт) и предполагаю, что у вас объемы так же небольшие (ну, не 40 рефератов в день). И мне было бы интересно понять, как у Вас организованна своя система учета поступления денег и отправки продукции. Может быть подскажете какой программой пользуетесь?
Если вопрос не корректный, не ответ я пойму.
с Уважением,
Геннадий Павленко
Попытался на Яндрексе найти эту услугу. С первого раза не получилось:-). Подскажете, где это находится? (квитанцию на сайте у Вас видел)
И уточнение: я правильно понял, что когда Клиент выписывает эту квитанцию и оплачивает через СберБанк, то его деньги падают к Вам на счет в Яндекс Деньгах? С них при этом снимается около 1%. А затем, если Вы хотите перевести ЯндексДеньги в реальные деньги, то платите еще 1% за перевод с ЯндексДеньги в банк. А когда вы хотите свои деньги снять с банковского счета (например карточкой или прямо в банке), то за это с Вас берут еще 1%. Итого, принимая деньги с Клиента и переводя их в реальные наличные Вы платите около 3%.
В принципе система нормальная, % не такие уж и больше, вроде бы даже меньще чем на ВебМанях получается.
Вопрос: а Вы можете проверить от кого Вам деньги пришли (ФИО), когда они упали на ЯндекДеньги?
И еще вопрос на понимание: квитанция, которую распечатывает Клиент общая для всех. А Вы каждому Клиенту сообщаете сколько ему платить? А как Вы потом отслеживаете платежи: от кого пришел, от кого нет? И как Вы ведете учет платежей и отправленной продукции.
Объясняю, почему спрашиваю: я собираюсь продавать нечто подобное рефератом (свой интелектуальный продукт) и предполагаю, что у вас объемы так же небольшие (ну, не 40 рефератов в день). И мне было бы интересно понять, как у Вас организованна своя система учета поступления денег и отправки продукции. Может быть подскажете какой программой пользуетесь?
Если вопрос не корректный, не ответ я пойму.
с Уважением,
Геннадий Павленко
30/07/2003
Добрый день всем!
Интересная дискуссия завязалась. Позвольте задать вот такой вопрос.
А какой счет в сбербанке лучше всего открыть, чтобы беспроблемно переводить на него деньги с кошелька яндекс.денег и снимать их в наличном виде без проблем с налоговой инспекцией и т.д., если деньги будут посткпать на него с определенной периодичностью и сниматься они тоже будут тоже с определенной периодичностью.
Добрый день всем!
Интересная дискуссия завязалась. Позвольте задать вот такой вопрос.
А какой счет в сбербанке лучше всего открыть, чтобы беспроблемно переводить на него деньги с кошелька яндекс.денег и снимать их в наличном виде без проблем с налоговой инспекцией и т.д., если деньги будут посткпать на него с определенной периодичностью и сниматься они тоже будут тоже с определенной периодичностью.
31/07/2003
для Геннадия Павленко:
1)что когда Клиент выписывает эту квитанцию и оплачивает через СберБанк, то его деньги падают к Вам на счет в Яндекс Деньгах?
отв: деньги падают на счет в банке плюс их "видно" в Вашем эл.кошельке.
2)С них при этом снимается около 1%.
отв: процент за перевод берет банк, через который платит клиент (с клиента). Так что Ваш платеж зачисляется на счет полностью и недоразумений с суммами нет.
3)А затем, если Вы хотите перевести ЯндексДеньги в реальные деньги, то платите еще 1% за перевод с ЯндексДеньги в банк. А когда вы хотите свои деньги снять с банковского счета (например карточкой или прямо в банке), то за это с Вас берут еще 1%. Итого, принимая деньги с Клиента и переводя их в реальные наличные Вы платите около 3%.
отв: Яндекс берет за перевод на ЛЮБЫЕ РЕКВИЗИТЫ (почта, банковский счет, эл.кошельки - http://money.yandex.ru/?id=157131) всего 1%.
Причем за ввод денег в кошелек Яндекс не берет НИЧЕГО! Остальные проценты учреждения либо берут, либо нет. Некоторые мои клиенты с карточки снимают полную сумму перевода, ничего не теряя на %.
4)Вопрос: а Вы можете проверить от кого Вам деньги пришли (ФИО), когда они упали на ЯндекДеньги?
отв: обязательно! Как я писала ранее, я заказала услугу по предоставлению мне информации о клиенте и сумме перевода у Яндекса и получаю ее регулярно на свой e-mail. Просто позвоните оператору Яндекса и он Вам объяснит, как заказать эту услугу.
5) И еще вопрос на понимание: квитанция, которую распечатывает Клиент общая для всех. А Вы каждому Клиенту сообщаете сколько ему платить? А как Вы потом отслеживаете платежи: от кого пришел, от кого нет? И как Вы ведете учет платежей и отправленной продукции.
отв: с Яндекса мне сообщают, от кого (ФИО) поступил платеж и на какую сумму. Т.к. клиент мне делал предварительный заказа через систему, то по его ФИО я его идентифицирую и отсылаю именно ту работу, которая ему нужна.
PS: на разработку этой четкой системы я потратила уйму времени, но не зря. Затраты себя окупили однозначно.
для Геннадия Павленко:
1)что когда Клиент выписывает эту квитанцию и оплачивает через СберБанк, то его деньги падают к Вам на счет в Яндекс Деньгах?
отв: деньги падают на счет в банке плюс их "видно" в Вашем эл.кошельке.
2)С них при этом снимается около 1%.
отв: процент за перевод берет банк, через который платит клиент (с клиента). Так что Ваш платеж зачисляется на счет полностью и недоразумений с суммами нет.
3)А затем, если Вы хотите перевести ЯндексДеньги в реальные деньги, то платите еще 1% за перевод с ЯндексДеньги в банк. А когда вы хотите свои деньги снять с банковского счета (например карточкой или прямо в банке), то за это с Вас берут еще 1%. Итого, принимая деньги с Клиента и переводя их в реальные наличные Вы платите около 3%.
отв: Яндекс берет за перевод на ЛЮБЫЕ РЕКВИЗИТЫ (почта, банковский счет, эл.кошельки - http://money.yandex.ru/?id=157131) всего 1%.
Причем за ввод денег в кошелек Яндекс не берет НИЧЕГО! Остальные проценты учреждения либо берут, либо нет. Некоторые мои клиенты с карточки снимают полную сумму перевода, ничего не теряя на %.
4)Вопрос: а Вы можете проверить от кого Вам деньги пришли (ФИО), когда они упали на ЯндекДеньги?
отв: обязательно! Как я писала ранее, я заказала услугу по предоставлению мне информации о клиенте и сумме перевода у Яндекса и получаю ее регулярно на свой e-mail. Просто позвоните оператору Яндекса и он Вам объяснит, как заказать эту услугу.
5) И еще вопрос на понимание: квитанция, которую распечатывает Клиент общая для всех. А Вы каждому Клиенту сообщаете сколько ему платить? А как Вы потом отслеживаете платежи: от кого пришел, от кого нет? И как Вы ведете учет платежей и отправленной продукции.
отв: с Яндекса мне сообщают, от кого (ФИО) поступил платеж и на какую сумму. Т.к. клиент мне делал предварительный заказа через систему, то по его ФИО я его идентифицирую и отсылаю именно ту работу, которая ему нужна.
PS: на разработку этой четкой системы я потратила уйму времени, но не зря. Затраты себя окупили однозначно.
31/07/2003
для Олега:
А какой счет в сбербанке лучше всего открыть, чтобы беспроблемно переводить на него деньги с кошелька яндекс.денег и снимать их в наличном виде без проблем с налоговой инспекцией и т.д., если деньги будут посткпать на него с определенной периодичностью и сниматься они тоже будут тоже с определенной периодичностью.
отв: да откройте обычный счет для физ.лица и переводите на него деньги. Чтобы не было проблем, зарегистрируйте ПБОЮЛ и отчитывайтесь в налоговой раз в год.
Еще один вариант: обналичивайте (когда подкопится нужная сумма) в спец.пунктах приема денег -http://shop.paycash.ru/scripts/imart.dll/atmcm/transfer
для Олега:
А какой счет в сбербанке лучше всего открыть, чтобы беспроблемно переводить на него деньги с кошелька яндекс.денег и снимать их в наличном виде без проблем с налоговой инспекцией и т.д., если деньги будут посткпать на него с определенной периодичностью и сниматься они тоже будут тоже с определенной периодичностью.
отв: да откройте обычный счет для физ.лица и переводите на него деньги. Чтобы не было проблем, зарегистрируйте ПБОЮЛ и отчитывайтесь в налоговой раз в год.
Еще один вариант: обналичивайте (когда подкопится нужная сумма) в спец.пунктах приема денег -http://shop.paycash.ru/scripts/imart.dll/atmcm/transfer
02/08/2003
Друзья,
спасибо за ответы.
Как замена возможностей Я-Д (отслеживание платежей, работы через инет со счетом, оплата всего через инет), я нашел банк, который обеспечивает полное управление счетом через Инет, и позволяет делать все то, что делают Эл. деньги, то есть принимать деньги на счет, оплачивать любые платежи и т.д.
Управление ВСЕ через Инет.
В сентябре я уже буду иметь счет в этом банке и пользоваться им через инет. Вывод денег через карточку, которую так же бесплатно оформляет банк.
На мой взгляд это оптимальная схема для работы с платежами, которые приходят ко мне со СберБанка, так как я убираю посредника Яндекс или ВебМани.
Банк называется Гута-Банк, и у него есть система ТелеБанкинг.
Вот такие результаты моих изысканий.
Есть одно НО, для открытия счета и установки системы ТелеБанкинг на свой компьютер, надо физически присутствовать в городе, где есть филиалы ГутаБанка. В моем городе филиалов нет, но я буду осенью в Новосибе, где филиал имеется.
Большое спасибо Камю за помощь и хорошие ответы.
Удачи Всем Дарю,
Геннадий Павленко
Друзья,
спасибо за ответы.
Как замена возможностей Я-Д (отслеживание платежей, работы через инет со счетом, оплата всего через инет), я нашел банк, который обеспечивает полное управление счетом через Инет, и позволяет делать все то, что делают Эл. деньги, то есть принимать деньги на счет, оплачивать любые платежи и т.д.
Управление ВСЕ через Инет.
В сентябре я уже буду иметь счет в этом банке и пользоваться им через инет. Вывод денег через карточку, которую так же бесплатно оформляет банк.
На мой взгляд это оптимальная схема для работы с платежами, которые приходят ко мне со СберБанка, так как я убираю посредника Яндекс или ВебМани.
Банк называется Гута-Банк, и у него есть система ТелеБанкинг.
Вот такие результаты моих изысканий.
Есть одно НО, для открытия счета и установки системы ТелеБанкинг на свой компьютер, надо физически присутствовать в городе, где есть филиалы ГутаБанка. В моем городе филиалов нет, но я буду осенью в Новосибе, где филиал имеется.
Большое спасибо Камю за помощь и хорошие ответы.
Удачи Всем Дарю,
Геннадий Павленко
03/08/2003
2Солид.
">> Оборот был 4-х значный в месяц с перевалом в 5-ти значный.
Что-то не верится, что так раз и бросил с таким оборотом. Гонишь ты, товарищ."
А ты в школу походил бы сначала. Оборот - не доход.
6.000 - оборота, 3-5% навара (больше нельзя - операции не идут).
200-300$ в месяц. Ну и на фига мне такие "деньги"? Предприятия меньше чем с 50% годовых были вычекнуты из спмска. Лавочка закрылась.
2Солид.
">> Оборот был 4-х значный в месяц с перевалом в 5-ти значный.
Что-то не верится, что так раз и бросил с таким оборотом. Гонишь ты, товарищ."
А ты в школу походил бы сначала. Оборот - не доход.
6.000 - оборота, 3-5% навара (больше нельзя - операции не идут).
200-300$ в месяц. Ну и на фига мне такие "деньги"? Предприятия меньше чем с 50% годовых были вычекнуты из спмска. Лавочка закрылась.
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