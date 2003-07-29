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Как автоматически выписать квитанцию, на оплату денег через СебрБанк



Ссылка на сообщение Модератор
29/07/2003

Господа Тимошенко и Каратаев. Давайте не переходить на личности и национальности. Все наезды просьба мылом, в частном порядке.



Ссылка на сообщение Solid
29/07/2003

>> Оборот был 4-х значный в месяц с перевалом в 5-ти значный.



Что-то не верится, что так раз и бросил с таким оборотом. Гонишь ты, товарищ.



Ссылка на сообщение AlexeyZ
29/07/2003

Подскажите, чем плох такой вариант:



http://www.webmoney.ru/wmintrans5.shtml



Ссылка на сообщение FFR
29/07/2003

Вопрос для Kamy:



"Насколько я поняла, Геннадию так и не был дан нужный ответ на его вопрос.

Я проблему Гены решила так: на сайте разместила платежку для юр.лиц и извещение для физ.лиц http://morereferatov.ru/pay/izvesenie.html"



Вопрос заключается в следующем: Насколько высоки требования сбербанка к тому как оформлена квитанция?

Форма должна быть абсолютно такой как на Вашей странице, или допустимы отклонения?



вопрос чисто технический, так как связан с разработкой модуля автогенерации данной квитанции для заказчика, а ближайший от меня сбербанк, где можно выяснить детали, находится за 2000 км :(



Ссылка на сообщение Kamy
30/07/2003

Отвечаю на вопрос FFR:



1) Вопрос заключается в следующем: Насколько высоки требования сбербанка к тому как оформлена квитанция?



ответ: квитанции должны соответствовать разработанным формам. Чтобы Вам не мучиться, закажите разработку своей квитанции у компании *******, которая делала это для меня - http://**********.ru/ [<i>Модератор: Вся реклама - по электронной почте</i>]. Это недорого и быстро.



2) Форма должна быть абсолютно такой как на Вашей странице, или допустимы отклонения?



ответ: на моей странице я использую утвержденную банком форму. В целях избежания недоразумений Ваших клиентов с банками лучше сделать точную банковскую форму.



Ссылка на сообщение dr
30/07/2003

2kwit



>И это товарищ 2 года с интернет банкингом "работает". У вас Костя случаем не урюпинско-мухосранский банк, что приложения к выписке только в банке видите?



Для информации: Московский СБ РФ никогда не делает платежный документ на конкретную квитанцию частного лица, т.к. у него слишком большой оборот этих квитанций.



Все платежи консолидируются в течение 3 рабочих дней, и одной суммой переводится на счет продавца, в выписке Вы максимум увидите "Платежи населения".



И для того чтобы идентифицировать покупателя с его платежом, Вам придется дождаться прихода квитанций из СБ РФ и сходить за ними в банк, время от 4 до 8 банковских дней.



Побольше практике, поменьше слов не подтвержденных фактами.



Ссылка на сообщение Геннадий Павленко
30/07/2003

Попытался на Яндрексе найти эту услугу. С первого раза не получилось:-). Подскажете, где это находится? (квитанцию на сайте у Вас видел)

И уточнение: я правильно понял, что когда Клиент выписывает эту квитанцию и оплачивает через СберБанк, то его деньги падают к Вам на счет в Яндекс Деньгах? С них при этом снимается около 1%. А затем, если Вы хотите перевести ЯндексДеньги в реальные деньги, то платите еще 1% за перевод с ЯндексДеньги в банк. А когда вы хотите свои деньги снять с банковского счета (например карточкой или прямо в банке), то за это с Вас берут еще 1%. Итого, принимая деньги с Клиента и переводя их в реальные наличные Вы платите около 3%.

В принципе система нормальная, % не такие уж и больше, вроде бы даже меньще чем на ВебМанях получается.

Вопрос: а Вы можете проверить от кого Вам деньги пришли (ФИО), когда они упали на ЯндекДеньги?

И еще вопрос на понимание: квитанция, которую распечатывает Клиент общая для всех. А Вы каждому Клиенту сообщаете сколько ему платить? А как Вы потом отслеживаете платежи: от кого пришел, от кого нет? И как Вы ведете учет платежей и отправленной продукции.

Объясняю, почему спрашиваю: я собираюсь продавать нечто подобное рефератом (свой интелектуальный продукт) и предполагаю, что у вас объемы так же небольшие (ну, не 40 рефератов в день). И мне было бы интересно понять, как у Вас организованна своя система учета поступления денег и отправки продукции. Может быть подскажете какой программой пользуетесь?

Если вопрос не корректный, не ответ я пойму.

с Уважением,

Геннадий Павленко



Ссылка на сообщение Oleg
30/07/2003

Добрый день всем!



Интересная дискуссия завязалась. Позвольте задать вот такой вопрос.

А какой счет в сбербанке лучше всего открыть, чтобы беспроблемно переводить на него деньги с кошелька яндекс.денег и снимать их в наличном виде без проблем с налоговой инспекцией и т.д., если деньги будут посткпать на него с определенной периодичностью и сниматься они тоже будут тоже с определенной периодичностью.



Ссылка на сообщение Kamy
31/07/2003

для Геннадия Павленко:

1)что когда Клиент выписывает эту квитанцию и оплачивает через СберБанк, то его деньги падают к Вам на счет в Яндекс Деньгах?



отв: деньги падают на счет в банке плюс их "видно" в Вашем эл.кошельке.



2)С них при этом снимается около 1%.



отв: процент за перевод берет банк, через который платит клиент (с клиента). Так что Ваш платеж зачисляется на счет полностью и недоразумений с суммами нет.



3)А затем, если Вы хотите перевести ЯндексДеньги в реальные деньги, то платите еще 1% за перевод с ЯндексДеньги в банк. А когда вы хотите свои деньги снять с банковского счета (например карточкой или прямо в банке), то за это с Вас берут еще 1%. Итого, принимая деньги с Клиента и переводя их в реальные наличные Вы платите около 3%.



отв: Яндекс берет за перевод на ЛЮБЫЕ РЕКВИЗИТЫ (почта, банковский счет, эл.кошельки - http://money.yandex.ru/?id=157131) всего 1%.

Причем за ввод денег в кошелек Яндекс не берет НИЧЕГО! Остальные проценты учреждения либо берут, либо нет. Некоторые мои клиенты с карточки снимают полную сумму перевода, ничего не теряя на %.



4)Вопрос: а Вы можете проверить от кого Вам деньги пришли (ФИО), когда они упали на ЯндекДеньги?



отв: обязательно! Как я писала ранее, я заказала услугу по предоставлению мне информации о клиенте и сумме перевода у Яндекса и получаю ее регулярно на свой e-mail. Просто позвоните оператору Яндекса и он Вам объяснит, как заказать эту услугу.



5) И еще вопрос на понимание: квитанция, которую распечатывает Клиент общая для всех. А Вы каждому Клиенту сообщаете сколько ему платить? А как Вы потом отслеживаете платежи: от кого пришел, от кого нет? И как Вы ведете учет платежей и отправленной продукции.



отв: с Яндекса мне сообщают, от кого (ФИО) поступил платеж и на какую сумму. Т.к. клиент мне делал предварительный заказа через систему, то по его ФИО я его идентифицирую и отсылаю именно ту работу, которая ему нужна.

PS: на разработку этой четкой системы я потратила уйму времени, но не зря. Затраты себя окупили однозначно.



Ссылка на сообщение Kamy
31/07/2003

для Олега:



А какой счет в сбербанке лучше всего открыть, чтобы беспроблемно переводить на него деньги с кошелька яндекс.денег и снимать их в наличном виде без проблем с налоговой инспекцией и т.д., если деньги будут посткпать на него с определенной периодичностью и сниматься они тоже будут тоже с определенной периодичностью.



отв: да откройте обычный счет для физ.лица и переводите на него деньги. Чтобы не было проблем, зарегистрируйте ПБОЮЛ и отчитывайтесь в налоговой раз в год.

Еще один вариант: обналичивайте (когда подкопится нужная сумма) в спец.пунктах приема денег -http://shop.paycash.ru/scripts/imart.dll/atmcm/transfer



Ссылка на сообщение Геннадий Павленко
02/08/2003

Друзья,

спасибо за ответы.

Как замена возможностей Я-Д (отслеживание платежей, работы через инет со счетом, оплата всего через инет), я нашел банк, который обеспечивает полное управление счетом через Инет, и позволяет делать все то, что делают Эл. деньги, то есть принимать деньги на счет, оплачивать любые платежи и т.д.

Управление ВСЕ через Инет.

В сентябре я уже буду иметь счет в этом банке и пользоваться им через инет. Вывод денег через карточку, которую так же бесплатно оформляет банк.



На мой взгляд это оптимальная схема для работы с платежами, которые приходят ко мне со СберБанка, так как я убираю посредника Яндекс или ВебМани.



Банк называется Гута-Банк, и у него есть система ТелеБанкинг.



Вот такие результаты моих изысканий.



Есть одно НО, для открытия счета и установки системы ТелеБанкинг на свой компьютер, надо физически присутствовать в городе, где есть филиалы ГутаБанка. В моем городе филиалов нет, но я буду осенью в Новосибе, где филиал имеется.



Большое спасибо Камю за помощь и хорошие ответы.



Удачи Всем Дарю,

Геннадий Павленко



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
03/08/2003

2Солид.



">> Оборот был 4-х значный в месяц с перевалом в 5-ти значный.



Что-то не верится, что так раз и бросил с таким оборотом. Гонишь ты, товарищ."



А ты в школу походил бы сначала. Оборот - не доход.

6.000 - оборота, 3-5% навара (больше нельзя - операции не идут).

200-300$ в месяц. Ну и на фига мне такие "деньги"? Предприятия меньше чем с 50% годовых были вычекнуты из спмска. Лавочка закрылась.



Ссылка на сообщение Oleg
04/08/2003

Kamy

спасибо.

А еще такой вопрос.



Если мне юр.лицо перечисляет платежным поручением безнал из сбербанка за какие-то услуги, он пишет в платежном поручении: "Для уч-ка №..... системы яндекс. деньги. Авансовый платеж. Без НДС." как это трактуется в налоговой при выплате налогов?


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