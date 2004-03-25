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Ищу интернет-маркетолога
25/03/2004
Петр все уже так классно рассказал...
Разве что в очередной раз наступлю на мозоль тех, кто упирает на "средства коммуникации" - на хрен не уперлись эти средства, в отрыве от остальных маркетинговых процессов, в числе которых есть и стратегическое управление произвоством и управление сбытом и кординация усилий всех подразделений и много чего еще.
А тут раз "маркетинг", значит коммуникации, и все!
Раз исследование, значит фокус-группы, и все!
Какой-то кастрированный /некогда синонимы искать/ маркетинг у вас получается.
Петр все уже так классно рассказал...
Разве что в очередной раз наступлю на мозоль тех, кто упирает на "средства коммуникации" - на хрен не уперлись эти средства, в отрыве от остальных маркетинговых процессов, в числе которых есть и стратегическое управление произвоством и управление сбытом и кординация усилий всех подразделений и много чего еще.
А тут раз "маркетинг", значит коммуникации, и все!
Раз исследование, значит фокус-группы, и все!
Какой-то кастрированный /некогда синонимы искать/ маркетинг у вас получается.
25/03/2004
Поддержу мысль, что нужно пробовать, ошибаться и учиться на своих ошибках. Реальная жизнь со всеми своими издержками - она немного другая, чем то, как ее излагают в классических учебниках. Я не призываю выдумывать велосипед,
но часто догмы мешают думать.
Если кто не читал Лебедева:
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo2/sections/96/
Так что маркетологи тоже могут быть оторваны от жизни ;)
Поддержу мысль, что нужно пробовать, ошибаться и учиться на своих ошибках. Реальная жизнь со всеми своими издержками - она немного другая, чем то, как ее излагают в классических учебниках. Я не призываю выдумывать велосипед,
но часто догмы мешают думать.
Если кто не читал Лебедева:
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo2/sections/96/
Так что маркетологи тоже могут быть оторваны от жизни ;)
26/03/2004
=Константин
я не спорю, что маркетолог не должен быть "всем на свете". Он действительно должен заниматься только маркетингом. Но вот проектами упраывлять он точно не должен. И стратегию определять - тоже. Это прерогатива руководителя (менеджера). Маркетолог - это в основном исследования и изучение. А менеджер - это активные действия, т.е. проведение чего-то в жизнь. Естественно, что он должен учитывать все мнения окружающих его специалистов, в том числе и маркетолога. Почему? Потому что каждый должен заниматься своим делом.
=Петр
примеры не по теме. Тем более что в последнем идет речь именно о маркетологах, а не просто каких-то там "дядечках". Кстати именно таким примером Вы доказали не просто нужность маркетинга, а его жестокую необходимость. И я считаю, что любая фирма прежде чем начать свою деятельность должна иметь маркетолога в штате или на крайний случай - человека с маркетинговым мышлением. Б.Гейтс как раз именно такой человек.
А жизнь вообще похожа на марксизм... в смысле постоянного развития.
=Роман
Сайт - это средство коммуникации и ничего больше. Приписывать ему что-то сверх того - глупо.
Тем более Вы в своем сообщении как раз и говорите про менеджмент: стратегической управление производством, управление сбытом и пр.
=Эдвард
Я в начале 90-х узнал небольшую тайну маститых профессоров и специалистов. Они говорят, что "классический учебники" читать не надо, но сами досконально знают их. И именно в этом и есть их преимущество перед нами, простыми смертными. Так что читайте классические учебники - они стоят того. Не будете каждый раз изобретать велосипед заново. И обязательно думайте. Это помогает соотнести прочитанное с реальной ситуацией.
=Константин
я не спорю, что маркетолог не должен быть "всем на свете". Он действительно должен заниматься только маркетингом. Но вот проектами упраывлять он точно не должен. И стратегию определять - тоже. Это прерогатива руководителя (менеджера). Маркетолог - это в основном исследования и изучение. А менеджер - это активные действия, т.е. проведение чего-то в жизнь. Естественно, что он должен учитывать все мнения окружающих его специалистов, в том числе и маркетолога. Почему? Потому что каждый должен заниматься своим делом.
=Петр
примеры не по теме. Тем более что в последнем идет речь именно о маркетологах, а не просто каких-то там "дядечках". Кстати именно таким примером Вы доказали не просто нужность маркетинга, а его жестокую необходимость. И я считаю, что любая фирма прежде чем начать свою деятельность должна иметь маркетолога в штате или на крайний случай - человека с маркетинговым мышлением. Б.Гейтс как раз именно такой человек.
А жизнь вообще похожа на марксизм... в смысле постоянного развития.
=Роман
Сайт - это средство коммуникации и ничего больше. Приписывать ему что-то сверх того - глупо.
Тем более Вы в своем сообщении как раз и говорите про менеджмент: стратегической управление производством, управление сбытом и пр.
=Эдвард
Я в начале 90-х узнал небольшую тайну маститых профессоров и специалистов. Они говорят, что "классический учебники" читать не надо, но сами досконально знают их. И именно в этом и есть их преимущество перед нами, простыми смертными. Так что читайте классические учебники - они стоят того. Не будете каждый раз изобретать велосипед заново. И обязательно думайте. Это помогает соотнести прочитанное с реальной ситуацией.
26/03/2004
Олег, из этого спора не выбраться. пока мы не распишем, что есть "менеджер", и что есть "маркетолог". И те и другие могут быть разных уровней. От "топ" до "бригадира продавцов". Кто кому подчиняется - надо смотреть в каждом конкретном случае.
Маркетолог - это "законодательная" власть, он отслеживает течения и веяния по курируемому направлению и формирует продажную политику конторы. Менеджер - это исполнительная власть - она осуществляет, реализует эту политику.
Непосредственно с сайтом возятся контент-менеджеры и веб-мастера. Которыми управляет топ-менеджер интернет-подразделения, которым в свою очередь управляет маркетолог данной группы товаров, которым управляет топ-менеджер конторы, которым управляет ген.директор, который ворует пшеницу. которая в темном чулане хранится. А есть налоговая, которая пугает и ловит генерального, который ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится...
Олег, из этого спора не выбраться. пока мы не распишем, что есть "менеджер", и что есть "маркетолог". И те и другие могут быть разных уровней. От "топ" до "бригадира продавцов". Кто кому подчиняется - надо смотреть в каждом конкретном случае.
Маркетолог - это "законодательная" власть, он отслеживает течения и веяния по курируемому направлению и формирует продажную политику конторы. Менеджер - это исполнительная власть - она осуществляет, реализует эту политику.
Непосредственно с сайтом возятся контент-менеджеры и веб-мастера. Которыми управляет топ-менеджер интернет-подразделения, которым в свою очередь управляет маркетолог данной группы товаров, которым управляет топ-менеджер конторы, которым управляет ген.директор, который ворует пшеницу. которая в темном чулане хранится. А есть налоговая, которая пугает и ловит генерального, который ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится...
26/03/2004
Олег, ничего не понимаю...
Т.е. Ваш маркетолог просто исследователь? Скрещивает пестики с тычинкми и конечный результат ему глубоко по барабану?
Наверное поэтому маркетолов тут и не надо - советы давать и не отвечать за них умеет каждый.
А вот собрать всю информацию воедино, проанализировать ее, выдать план действий(маркетинговый план, слышшали наверное) и потом остлеживать выполнение и корректировать план - это уже "топ-менеджер", не иначе как :)
В общем-то правильно сказал Константин - надо бы определиться, кто кого и как называет /м.б. Вы имеете в виду девочек с блокнотами, пристающих на выставках :) /.
Олег, ничего не понимаю...
Т.е. Ваш маркетолог просто исследователь? Скрещивает пестики с тычинкми и конечный результат ему глубоко по барабану?
Наверное поэтому маркетолов тут и не надо - советы давать и не отвечать за них умеет каждый.
А вот собрать всю информацию воедино, проанализировать ее, выдать план действий(маркетинговый план, слышшали наверное) и потом остлеживать выполнение и корректировать план - это уже "топ-менеджер", не иначе как :)
В общем-то правильно сказал Константин - надо бы определиться, кто кого и как называет /м.б. Вы имеете в виду девочек с блокнотами, пристающих на выставках :) /.
26/03/2004
Олегу Краюшкину Ваши рассуждения о менеджере и маркетологе напоминают мне
анекдот о двух врачах, которые пошли ставить пациенту клизму. Один знает как, а
второй куда...
Что касается дядек, про которых я в прошлый раз рассказывал, так это реальные
люди, которые трудятся в sw-soft. Позвольте представить James Marraccini и Tim
O Rourke. Почитать про них можно здесь:
http://www.sw-soft.com/en/company/team/#jamesmarracini
Так вот этих дядек (old good boys) никто никогда маркетингу не учил, они по
жизни другими делами занимались...
Маркетинг неотъемлимая часть любого реального бизнеса, на всех циках развития
предприятия. В теории маркетинга ничего непостижимого нет - пара десятков идей и
два вагона примеров их применения. Практика маркетинга намного сложнее - тут
думать надо, это Вам не шахматы. Конкуренты тоже читают учебники по маркетингу.
Менеджер с маркетинговым мышленим это не крайний случай - это реальный бизнес.
Ваши мысли о отдельном специальном маркетологе из тех самых "буржуйских"
учебников и на нашу действительность не проецируются. У "них" над топ
-менеджерами нависают злые акционеры, которых приходится всячески ублажать иначе
уволят без выходного пособия. Так вот, для того чтобы акционеры поняли что
руководство компании заботится о котировках их акций те и нанимают теоретика
-маркетолога. И по вполне понятным причинам близко его не подпускают к реальным
проектам. Если интересуют реальные отношения в США между менеджерами среднего
звена - топ-менеджерами и акционерами, они чудо как хорошо и без прикрас описаны
в "Учебном курсе MCSD" от Microsoft. Для буржуйских бизнес-пособий отношения с
акционерами - серая зона. Они об этом в слух не говорят.
У нас по другому, топ-менеджер - он и собственник и бог и царь и герой.
Нашему бизнесу теоретики не нужны. Нужны лютые менеджеры-практики, в
которых по умолчанию подразумевается качественное маркетинговое мышление.
Вспомните у Пелевина в Generation"П" - " ...творцы нам тут на ... не нужны, нам
нужен криэйтор". Так что мало размахивать пыльными учебниками, надо думать и
работать.
Олегу Краюшкину Ваши рассуждения о менеджере и маркетологе напоминают мне
анекдот о двух врачах, которые пошли ставить пациенту клизму. Один знает как, а
второй куда...
Что касается дядек, про которых я в прошлый раз рассказывал, так это реальные
люди, которые трудятся в sw-soft. Позвольте представить James Marraccini и Tim
O Rourke. Почитать про них можно здесь:
http://www.sw-soft.com/en/company/team/#jamesmarracini
Так вот этих дядек (old good boys) никто никогда маркетингу не учил, они по
жизни другими делами занимались...
Маркетинг неотъемлимая часть любого реального бизнеса, на всех циках развития
предприятия. В теории маркетинга ничего непостижимого нет - пара десятков идей и
два вагона примеров их применения. Практика маркетинга намного сложнее - тут
думать надо, это Вам не шахматы. Конкуренты тоже читают учебники по маркетингу.
Менеджер с маркетинговым мышленим это не крайний случай - это реальный бизнес.
Ваши мысли о отдельном специальном маркетологе из тех самых "буржуйских"
учебников и на нашу действительность не проецируются. У "них" над топ
-менеджерами нависают злые акционеры, которых приходится всячески ублажать иначе
уволят без выходного пособия. Так вот, для того чтобы акционеры поняли что
руководство компании заботится о котировках их акций те и нанимают теоретика
-маркетолога. И по вполне понятным причинам близко его не подпускают к реальным
проектам. Если интересуют реальные отношения в США между менеджерами среднего
звена - топ-менеджерами и акционерами, они чудо как хорошо и без прикрас описаны
в "Учебном курсе MCSD" от Microsoft. Для буржуйских бизнес-пособий отношения с
акционерами - серая зона. Они об этом в слух не говорят.
У нас по другому, топ-менеджер - он и собственник и бог и царь и герой.
Нашему бизнесу теоретики не нужны. Нужны лютые менеджеры-практики, в
которых по умолчанию подразумевается качественное маркетинговое мышление.
Вспомните у Пелевина в Generation"П" - " ...творцы нам тут на ... не нужны, нам
нужен криэйтор". Так что мало размахивать пыльными учебниками, надо думать и
работать.
26/03/2004
Решпект, Петр.
Только что на Составе один парень быль из своей конторы рассказал. Торговали себе они кондишинами и неплохо. Да с жиру возьми себе "маркетолога", из МВА. Это ... за 3 летних (!) месяца обвалил им продажи на 40% своими выкрутасами по учебникам. Еле успели выгнать, и стали работать по старому. :) И опять успешно.:)
Решпект, Петр.
Только что на Составе один парень быль из своей конторы рассказал. Торговали себе они кондишинами и неплохо. Да с жиру возьми себе "маркетолога", из МВА. Это ... за 3 летних (!) месяца обвалил им продажи на 40% своими выкрутасами по учебникам. Еле успели выгнать, и стали работать по старому. :) И опять успешно.:)
27/03/2004
=Роману и Константину
Поддерживаю Вас в желании определиться в терминологии. Говорят это позволяет избежать 80% неясностей. Готов к этому обсуждению.
Мое мнение. МЕНЕДЖЕР - тот, кто управляет. МАРКЕТОЛОГ - тот кто исследует.
=Петр
Вы мне в этом случае тоже напоминаете анекдот. Про механика и водителя. Там где за 1 удар молотком надо был заплатить 100 долларов. Вы в данном случае водитель.
Далее. Про дядечек-американцев. А них есть есть маркетинговое образование (может управленческое). Об этом говорит вторая ученая степень бакалавра.
Никто не говорит, что маркетинг сложен... "пара десятков идей и ..." Тут думать надо. Согласен. Думать всегда надо. Но... табуретка тоже простая с виду. А вот сделай ее попробуй, да так чтобы не развалилась - ни сразу, ни через 3 года. А я посмотрю - какое это с виду несложное дело.
Кстати бизнес очень сильно напоминает шахматы. А шахматы - сложная и трудная игра.
Говорите вашему бизнесу теоретики не нужны. Старая песня. Так ведь и нам такой бизнес не нужен. Он мои устремления и чаяния как пользователя и рядового гражданина тоже не учитывает.
Кстати Ваша первая ошибка (с тех пор как я начал за вами наблюдать) уже произошла. Это менеджеры с маркетинговым мышлением по умолчанию. "По умолчанию" много чего предполагается, но всегда отсутствует. Об этом всегда знают теоретики, но практики никогда. Вы сами себе поставили оценку.
=Роману и Константину
Поддерживаю Вас в желании определиться в терминологии. Говорят это позволяет избежать 80% неясностей. Готов к этому обсуждению.
Мое мнение. МЕНЕДЖЕР - тот, кто управляет. МАРКЕТОЛОГ - тот кто исследует.
=Петр
Вы мне в этом случае тоже напоминаете анекдот. Про механика и водителя. Там где за 1 удар молотком надо был заплатить 100 долларов. Вы в данном случае водитель.
Далее. Про дядечек-американцев. А них есть есть маркетинговое образование (может управленческое). Об этом говорит вторая ученая степень бакалавра.
Никто не говорит, что маркетинг сложен... "пара десятков идей и ..." Тут думать надо. Согласен. Думать всегда надо. Но... табуретка тоже простая с виду. А вот сделай ее попробуй, да так чтобы не развалилась - ни сразу, ни через 3 года. А я посмотрю - какое это с виду несложное дело.
Кстати бизнес очень сильно напоминает шахматы. А шахматы - сложная и трудная игра.
Говорите вашему бизнесу теоретики не нужны. Старая песня. Так ведь и нам такой бизнес не нужен. Он мои устремления и чаяния как пользователя и рядового гражданина тоже не учитывает.
Кстати Ваша первая ошибка (с тех пор как я начал за вами наблюдать) уже произошла. Это менеджеры с маркетинговым мышлением по умолчанию. "По умолчанию" много чего предполагается, но всегда отсутствует. Об этом всегда знают теоретики, но практики никогда. Вы сами себе поставили оценку.
07/04/2004
Как задолбади эти маркетологи-теоретики (в том числе и на этом замечательном форуме).
Знают кучу красивых слов или умных концепций, но нет никаких навыков.
Ставишь простейшую задачу (direct marketing). Для первичной рассылке из 120 тыс. адресов предприятий выбрать 5 тыс., для "горячего списка". Вот тут все понты и заканчиваются. Потому что надо выдать результат, а не болтологию.
Работает два дня, а потом мы вместе с ним смеемся, уже над двадцатым адресом, который он выбрал. Я уже не говорю о подготовке всей рассылки или ведении компании. Там где много слов - нет дела.
Как задолбади эти маркетологи-теоретики (в том числе и на этом замечательном форуме).
Знают кучу красивых слов или умных концепций, но нет никаких навыков.
Ставишь простейшую задачу (direct marketing). Для первичной рассылке из 120 тыс. адресов предприятий выбрать 5 тыс., для "горячего списка". Вот тут все понты и заканчиваются. Потому что надо выдать результат, а не болтологию.
Работает два дня, а потом мы вместе с ним смеемся, уже над двадцатым адресом, который он выбрал. Я уже не говорю о подготовке всей рассылки или ведении компании. Там где много слов - нет дела.
07/04/2004
=Сергею
Полностью согласен. На этом форуме слов много, дела мало. =))
Вместо ожесточенных дискуссий, не имеющих никаких практических выводов и результатов, лучше бы сделали что-нибудь на практике. И потом рассказали об этом на форуме.
Но почему-то кажется (IMHO), что способности активных участников ограничиваются только умением много писать... Без обид...
=Сергею
Полностью согласен. На этом форуме слов много, дела мало. =))
Вместо ожесточенных дискуссий, не имеющих никаких практических выводов и результатов, лучше бы сделали что-нибудь на практике. И потом рассказали об этом на форуме.
Но почему-то кажется (IMHO), что способности активных участников ограничиваются только умением много писать... Без обид...
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