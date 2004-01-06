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Ищется помещение недорого.
06/01/2004
Ну проект www.europoster.ru мне не пренадлежит. Я б дал, но поиздержался знаете ли - не потяну я сейчас вложения в 2-3 штуки. А меньше - ето мертвому припарка, просто позволит потянуть чуть дольше. Проще собрать денег и начать все через полгодика по новой на остатках компании. Насчет не лезть в управление никто не говорил, инвестору готовы предложить до 49% участия в ООО. Вопрос реально в том, что денег на содержание наемного менегера нет. Если инвестор готов предоставить полноценное руководство в качестве дополнительной инвестиции - думаю никто не будет против.
Потеря 2-х клиентов - не смертельна, но если клиенты теряются на стадии оплаты, когда по ним пару месяцев отработали - это практически уже потеря денег и очень серьезная...
Ну проект www.europoster.ru мне не пренадлежит. Я б дал, но поиздержался знаете ли - не потяну я сейчас вложения в 2-3 штуки. А меньше - ето мертвому припарка, просто позволит потянуть чуть дольше. Проще собрать денег и начать все через полгодика по новой на остатках компании. Насчет не лезть в управление никто не говорил, инвестору готовы предложить до 49% участия в ООО. Вопрос реально в том, что денег на содержание наемного менегера нет. Если инвестор готов предоставить полноценное руководство в качестве дополнительной инвестиции - думаю никто не будет против.
Потеря 2-х клиентов - не смертельна, но если клиенты теряются на стадии оплаты, когда по ним пару месяцев отработали - это практически уже потеря денег и очень серьезная...
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