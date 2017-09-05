mira_R:

Roman Rus:



1) Единый склад, синхронизация и учет остатков

2) Единая система приема и обработки заказов

3) Общая система лояльности (система скидок и бонусов)

4) Общая простая CRM - система, для работы с клиентской базой и для управления Email и SMS рассылками

Приветствую! Скажите, а вы нашли в итоге какое-то подходящее решение? У нас во многом схожая ситуация, только по системе лояльности еще не до конца определились. Вы искали какой-то простой вариант со скидками по карте покупателя или сложную с накоплением баллов/бонусов и их тратой на другие покупки? Хотелось бы недорогое и не слишком навороченное решение для магазина.