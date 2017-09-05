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Интернет магазин + розничная точка (касса) автоматизация
Семен Выхухоль,
Директор по маркетингу ООО Рога и копыта
Директор по маркетингу ООО Рога и копыта
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05/09/2017
Используйте Класс365 (они сейчас на домене business ru), кассовую программу доработали под работу с программами лояльности, есть возможность бить чеки из интренет магазина автоматически на кассе для розницы, решение хорошее и не дорогое: есть тариф который позвляет использовать одну кассу для розницы и для интрнет магазина за 1500 рублей (или близко к этому)
mira_R:
Приветствую! Скажите, а вы нашли в итоге какое-то подходящее решение? У нас во многом схожая ситуация, только по системе лояльности еще не до конца определились. Вы искали какой-то простой вариант со скидками по карте покупателя или сложную с накоплением баллов/бонусов и их тратой на другие покупки? Хотелось бы недорогое и не слишком навороченное решение для магазина.
Roman Rus:
1) Единый склад, синхронизация и учет остатков
2) Единая система приема и обработки заказов
3) Общая система лояльности (система скидок и бонусов)
4) Общая простая CRM - система, для работы с клиентской базой и для управления Email и SMS рассылками
1) Единый склад, синхронизация и учет остатков
2) Единая система приема и обработки заказов
3) Общая система лояльности (система скидок и бонусов)
4) Общая простая CRM - система, для работы с клиентской базой и для управления Email и SMS рассылками
Приветствую! Скажите, а вы нашли в итоге какое-то подходящее решение? У нас во многом схожая ситуация, только по системе лояльности еще не до конца определились. Вы искали какой-то простой вариант со скидками по карте покупателя или сложную с накоплением баллов/бонусов и их тратой на другие покупки? Хотелось бы недорогое и не слишком навороченное решение для магазина.
Используйте Класс365 (они сейчас на домене business ru), кассовую программу доработали под работу с программами лояльности, есть возможность бить чеки из интренет магазина автоматически на кассе для розницы, решение хорошее и не дорогое: есть тариф который позвляет использовать одну кассу для розницы и для интрнет магазина за 1500 рублей (или близко к этому)
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