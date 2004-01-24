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Интернет курсы



Ссылка на сообщение Шквалов Андрей
24/01/2004

Спасибо за мнения, да вот только я сейчас и не понял открывать такой сайт или нет, по поводу класных писателей на эту тему так есть желающие, и можно попробовать даже на шару отдавать народу такую инфу, а вот пригонит на сайт посетителей чуток, это и не известно, халявы то полным полно в инете. А по поводу платных курсов так тут и не знаю, купи себе в магазине книгу и читай скоко заблагоразумиться, правда с народом (реальными маркетологами)пообщаться не где, может форум реальный подскажите?



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
25/01/2004

=Андрей

Не торопитесь открывать свой сайт (тем более не обладая для этого ни глубокими познаниями в маркетинге ни громадной известностью там же). Лучше поищите такие сайты по тематике, возможно там есть форумы, на которых Вы сможете пообщаться и расширить свой потенциал.

Не все так просто и легко, как вы предлагаете - я сейчас открою свой сайт и буду статьи писать по маркетингу. И продавать их буду всем желающим за деньги.

Вот в качестве примера 2 адреса для получения информации и общения по маркетингу:

1. www.sostav.ru

2. www.e-xecutive.ru

Мой вам совет - не торопитесь. Лучше остановитесь и подумайте "а туда ли я иду".


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