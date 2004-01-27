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Интересное наблюдение
27/01/2004
=Максим
Да Вас собственно никто никуда не гонит. Пришли общаться - давайте общаться. А не так - закинул крючок с удочкой (хитрый пространный вопрос с подтекстом) и знай тягай не напрягаясь. Нет не получится. Здесь либо ты общаешься либо сиди молчи и не лезь с вопросами.
А общаться это знаете как двустороннее движение: ты - ему, он - тебе.
А Ваши потуги выглядят как настоящий скрытый ПР, только при этом "молотить под дурачка" не следует. Это сразу говорит - что за человек и зачем он это делает.
Вот Светлана говорит о выуживании нужной информации. А чего выуживать, когда можно просто прямо спросить (или прочитать в книге). Если сочтут нужным ответят, если нет, значит нет. Тогда либо ищи другого, либо плати за совет(консультацию). В этом я полностью согласен с Константином.
А если "чуть-чуть подразнить" или еще что в этом роде, то... приготовься к тому что доведенная до тебя информация будет ложной. Просто потому что ты сам виноват в этом - хотел обмануть собеседника. А он разгадал твой план и перехитрил тебя. Ты остался с носом, а он приобрел ценную информацию о тебе.
Поэтому общаться на равных - согласен. В противном случае о многом буду недоговаривать.
=Максим
Да Вас собственно никто никуда не гонит. Пришли общаться - давайте общаться. А не так - закинул крючок с удочкой (хитрый пространный вопрос с подтекстом) и знай тягай не напрягаясь. Нет не получится. Здесь либо ты общаешься либо сиди молчи и не лезь с вопросами.
А общаться это знаете как двустороннее движение: ты - ему, он - тебе.
А Ваши потуги выглядят как настоящий скрытый ПР, только при этом "молотить под дурачка" не следует. Это сразу говорит - что за человек и зачем он это делает.
Вот Светлана говорит о выуживании нужной информации. А чего выуживать, когда можно просто прямо спросить (или прочитать в книге). Если сочтут нужным ответят, если нет, значит нет. Тогда либо ищи другого, либо плати за совет(консультацию). В этом я полностью согласен с Константином.
А если "чуть-чуть подразнить" или еще что в этом роде, то... приготовься к тому что доведенная до тебя информация будет ложной. Просто потому что ты сам виноват в этом - хотел обмануть собеседника. А он разгадал твой план и перехитрил тебя. Ты остался с носом, а он приобрел ценную информацию о тебе.
Поэтому общаться на равных - согласен. В противном случае о многом буду недоговаривать.
28/01/2004
П.С. для Светы
в качестве примера посмотри сюда http://www.oborot.ru/forum/read/1572/1
И подумай, много ли ценной информации получил автор.
П.С. для Светы
в качестве примера посмотри сюда http://www.oborot.ru/forum/read/1572/1
И подумай, много ли ценной информации получил автор.
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