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Интересное наблюдение



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
27/01/2004

=Максим

Да Вас собственно никто никуда не гонит. Пришли общаться - давайте общаться. А не так - закинул крючок с удочкой (хитрый пространный вопрос с подтекстом) и знай тягай не напрягаясь. Нет не получится. Здесь либо ты общаешься либо сиди молчи и не лезь с вопросами.

А общаться это знаете как двустороннее движение: ты - ему, он - тебе.

А Ваши потуги выглядят как настоящий скрытый ПР, только при этом "молотить под дурачка" не следует. Это сразу говорит - что за человек и зачем он это делает.

Вот Светлана говорит о выуживании нужной информации. А чего выуживать, когда можно просто прямо спросить (или прочитать в книге). Если сочтут нужным ответят, если нет, значит нет. Тогда либо ищи другого, либо плати за совет(консультацию). В этом я полностью согласен с Константином.

А если "чуть-чуть подразнить" или еще что в этом роде, то... приготовься к тому что доведенная до тебя информация будет ложной. Просто потому что ты сам виноват в этом - хотел обмануть собеседника. А он разгадал твой план и перехитрил тебя. Ты остался с носом, а он приобрел ценную информацию о тебе.

Поэтому общаться на равных - согласен. В противном случае о многом буду недоговаривать.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
27/01/2004

Олег!

Вот в том-то и разница, что ты всегда знаешь, что ищешь, а я - никогда не знаю, что найду -)))



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
28/01/2004

=Света

я не верю что ты такая глупая либо не понимаю - зачем ты хочешь меня обмануть (что ты хочешь выудить из меня на этот раз), потому что тот, кто не знает чего хочет найти - никогда ничего не найдет. Это аксиома.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
28/01/2004

П.С. для Светы

в качестве примера посмотри сюда http://www.oborot.ru/forum/read/1572/1

И подумай, много ли ценной информации получил автор.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
28/01/2004

"Кроме того, там хороший форум может приносить хорошую прибыль, так что в интересах владельцев форума отвечать самостоятельно на некоторые вопросы (я часто это наблюдаю)."



Максим, скажу по секрету: Вы сейчас как раз на таком форуме.



Ссылка на сообщение Денис
28/01/2004

=Максим

Я уже писал об этом. Так и есть, но бывают и исключения...


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