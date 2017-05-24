Импорт грузовых шин из Китая (новость от мая 2017)

Незаконный ввоз грузовых шин с применением очередной «серой» схемы наносит ущерб федеральному бюджету.



Китайские грузовые шины уже давно и прочно обосновались на российском рынке. Китайские бренды как бюджетного, так и премиум ценового класса уже хорошо знакомы отечественным потребителям. Огромный поток шин из Китая, зачастую сомнительного качества, поставил под угрозу развитие отечественной шинной отрасли. Крупнейшие российские производители грузовых шин забили тревогу, и уже в 2015 году добились принятия антидемпинговой пошлины на китайские грузовые шины (от 14,79% до 35,35% в дополнение к 10% таможенного сбора). Импортеры, в свою очередь, стали ввозить шины используя схему занижения таможенной стоимости. По оценкам экспертов, потери федерального бюджета только в 2016 году составили около $22 млн. (порядка 1,3 млрд. рублей, газета "Известия" от 13 мая 2016).



И вот новая схема, по которой, по всей видимости, теперь вполне успешно работают импортеры.



В Китае грузовая шина монтируется на колесный диск и ввозится в Россию по другому таможенному коду: не как грузовая шина, а как запчасть транспортного средства.

В этом случае таможенная пошлина будет составлять не 10%, а всего лишь 5%. Антидемпинговая пошлина в этом случае не платится вовсе.



«Экономия» импортера при таком варианте составляет до 40%, а федеральному бюджету вновь наносится огромный ущерб.



- Как правило, это происходит из-за отсутствия специальных знаний по шинной продукции — отмечают многие производители. - Импортируют подобный товар в основном фирмы-однодневки, что значительно снижает успех судебных разбирательств.



Основным-же риском для конечного потребителя выступает не столько покупка "серых" шин, сколько покупка контрафактных автомобильных покрышек. По оценкам экспертов, в России доля аварийности из-за некачественных шин составляет в среднем 27,1% от общих неисправностей транспортных средств: общая управляемость автомобилем заметно снижается.



Производители уверены, что «серый» импорт шинной продукции можно значительно сократить за счет усиления контроля за ввозом со стороны ФТС.

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