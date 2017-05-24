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Импорт грузовых шин из Китая (новость от мая 2017)



Ссылка на сообщение Николай Семенов,
Менеджер ВЭД Callocals.com
1
24/05/2017

Здравствуйте! Интересно мнение присутствующих по поводу этой новости:

_______

Незаконный ввоз грузовых шин с применением очередной «серой» схемы наносит ущерб федеральному бюджету.

Китайские грузовые шины уже давно и прочно обосновались на российском рынке. Китайские бренды как бюджетного, так и премиум ценового класса уже хорошо знакомы отечественным потребителям. Огромный поток шин из Китая, зачастую сомнительного качества, поставил под угрозу развитие отечественной шинной отрасли. Крупнейшие российские производители грузовых шин забили тревогу, и уже в 2015 году добились принятия антидемпинговой пошлины на китайские грузовые шины (от 14,79% до 35,35% в дополнение к 10% таможенного сбора). Импортеры, в свою очередь, стали ввозить шины используя схему занижения таможенной стоимости. По оценкам экспертов, потери федерального бюджета только в 2016 году составили около $22 млн. (порядка 1,3 млрд. рублей, газета "Известия" от 13 мая 2016).

И вот новая схема, по которой, по всей видимости, теперь вполне успешно работают импортеры.

В Китае грузовая шина монтируется на колесный диск и ввозится в Россию по другому таможенному коду: не как грузовая шина, а как запчасть транспортного средства.
В этом случае таможенная пошлина будет составлять не 10%, а всего лишь 5%. Антидемпинговая пошлина в этом случае не платится вовсе.

«Экономия» импортера при таком варианте составляет до 40%, а федеральному бюджету вновь наносится огромный ущерб.

- Как правило, это происходит из-за отсутствия специальных знаний по шинной продукции — отмечают многие производители. - Импортируют подобный товар в основном фирмы-однодневки, что значительно снижает успех судебных разбирательств.

Основным-же риском для конечного потребителя выступает не столько покупка "серых" шин, сколько покупка контрафактных автомобильных покрышек. По оценкам экспертов, в России доля аварийности из-за некачественных шин составляет в среднем 27,1% от общих неисправностей транспортных средств: общая управляемость автомобилем заметно снижается.

Производители уверены, что «серый» импорт шинной продукции можно значительно сократить за счет усиления контроля за ввозом со стороны ФТС.



Ссылка на сообщение Димон Гармон,
Менеджер garmondimon
Москва, Россия
1
17:14

новость...) этому приему лет 8 уже


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