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Имеет ли значение в какой зоне регистрировать домен, а так же как назвать сайт!
31/07/2010
Я согласен с stanislas. Сейчас уже нет разницы в отношение влияния домена на посещаемость сайта или магазина с позиции СНГ пространства.
ИМХО отличие наверное состоит только в том что, западный серфер, вряд ли придет на сайт с .РУ доменом.
Я согласен с stanislas. Сейчас уже нет разницы в отношение влияния домена на посещаемость сайта или магазина с позиции СНГ пространства.
ИМХО отличие наверное состоит только в том что, западный серфер, вряд ли придет на сайт с .РУ доменом.
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