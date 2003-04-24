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ГКЛ
24/04/2003
:) Ты что считаешь, что "увеличение тиражей" - это два пальца об асфальт? Это и есть УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ ГАЗЕТЫ, привлечение новых ее покупателей. Как следствие - повышение расценок на рекламу и пр. и др. Принципиальной разницы нет, что продавать, фуры или газету. Более того - газету сложнее.
Кстати, если ты в качестве приза набор инструментов предлагаешь - это бред. А если - прицеп к этой фуре или погрузчик - это не бред. Это уже не ерунда. Это совсем не ерунда, дружище Битнер! Это уже будет как-то "работать".
Демпинг - дело гнилое. Речь идет о реальной конкурентоспособности. Ты должен очевидно показать, почему покупать у тебя реально удобнее и комплексно выгоднее, чем к конкурентов. На "менее интересных" условиях можно только лохов ловить. Ты придумай "более интересные", но так что б самому не терять. Когда покупают такие вещи - всегда думают. В большинстве своем, по крайней мере. Если тебе надо продать 1 фуру - это одно. А если ты ими постоянно торгуешь - это другое.
С каких это пор конкретное именное деловое предложение приравнивается к спаму? :) Я на себе испытал, написал в один журнал, что де мол на сайте www.statya.ru много интересных авторов есть. Сначала ответила какая то "менеджер-секретутка" - Вы нас своим спамом запарили, мы пожалуемся... А еще через месяц написал главред оттуда - как насчет републикации. И теперь и я и еще с десяток авторов регулярно публикуемся в этом журнале. "Магия ПК", называется, в Питере издается.
Т.ч. не надо огульно всех под одну гребенку.
:) Ты что считаешь, что "увеличение тиражей" - это два пальца об асфальт? Это и есть УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ ГАЗЕТЫ, привлечение новых ее покупателей. Как следствие - повышение расценок на рекламу и пр. и др. Принципиальной разницы нет, что продавать, фуры или газету. Более того - газету сложнее.
Кстати, если ты в качестве приза набор инструментов предлагаешь - это бред. А если - прицеп к этой фуре или погрузчик - это не бред. Это уже не ерунда. Это совсем не ерунда, дружище Битнер! Это уже будет как-то "работать".
Демпинг - дело гнилое. Речь идет о реальной конкурентоспособности. Ты должен очевидно показать, почему покупать у тебя реально удобнее и комплексно выгоднее, чем к конкурентов. На "менее интересных" условиях можно только лохов ловить. Ты придумай "более интересные", но так что б самому не терять. Когда покупают такие вещи - всегда думают. В большинстве своем, по крайней мере. Если тебе надо продать 1 фуру - это одно. А если ты ими постоянно торгуешь - это другое.
С каких это пор конкретное именное деловое предложение приравнивается к спаму? :) Я на себе испытал, написал в один журнал, что де мол на сайте www.statya.ru много интересных авторов есть. Сначала ответила какая то "менеджер-секретутка" - Вы нас своим спамом запарили, мы пожалуемся... А еще через месяц написал главред оттуда - как насчет републикации. И теперь и я и еще с десяток авторов регулярно публикуемся в этом журнале. "Магия ПК", называется, в Питере издается.
Т.ч. не надо огульно всех под одну гребенку.
28/04/2003
Костя, я не настаиваю на 100% своей правоте и не претендую на истину в последней инстанции... посмотрим... попробуем... результат покажет кто прав. Возможно ты, возможно я, возможно никто:) А по поводу отличия спама от коммерческого предложения... черт его знает... тут важно как текст составить.
Костя, я не настаиваю на 100% своей правоте и не претендую на истину в последней инстанции... посмотрим... попробуем... результат покажет кто прав. Возможно ты, возможно я, возможно никто:) А по поводу отличия спама от коммерческого предложения... черт его знает... тут важно как текст составить.
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