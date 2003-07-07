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Фрэймы и поисковики



Ссылка на сообщение Олег
07/07/2003

Андрей, спасибо за полезную информацию. Я хоть и не великий специалист про программированию, но понимаю что проблемы решить можно. А фреймы - достаточно удобная технология. Поэтому я за фреймы.



Ссылка на сообщение Алексей К.
07/07/2003

Фреймы удобны для дизайнера, но неудобны для пользователя. А для кого, если не для пользователя, делать сайт?



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
07/07/2003

"А для кого, если не для пользователя, делать сайт?"



этот сайт для поисковиков (типа дорвей), отсюда и название темы.



Ссылка на сообщение Avatar
07/07/2003

Ну что за бред?

Как сказал один из авторов данной ветки - дело в художнике!

Алексей - они ЛИЧНО ДЛЯ ВАС неудобны, или для какого такого абстрактного пользователя. Я в 100й раз повторюсь - я равнодушен к фреймам, но весь этот тред напоминает мне высказывание типа "я сам книгу не читал, но гневно осуждаю"



Ссылка на сообщение Олег
08/07/2003

Светик, тогда вообще не вижу в чем проблема. Делай на фреймах и вперед.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
08/07/2003

Резюме:

Фрэймы поисковикам фиолетовы. Т.е. есть фрэймы, нет фрэймов - на индексацию не повлияет?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
08/07/2003

На индексацию не повлияет, но кажется будет просматриваться только сама основная страница. Внутренности фреймов - отдыхают. Но адрес откуда вызывается содержимое фрейма засчитываются в индекс цитирования.

Например, многие баннерные сети показывают свои баннеры через iframe. Так индекс цитирования самих бан. сетей, как правило 3-х значный.

Но внутрь фрейма поисковики, кажется не лезут. Там и URL может дугой. Или они внутренности отдельно индексируют.

Если есть несколько сайтов, то полезно кусочки их друг у друга размещать для поднятия ИЦ.

Например



Ссылка на сообщение Avatar
08/07/2003

Нет, Константин - в поисковиках как раз потроха фреймов будут отображаться :) а вот закладку только на главн. фрейм можно будет сделать :)



Ссылка на сообщение Avatar
08/07/2003

Собственно всё как всегда - всё зависит от задач (конкретных) и от реализации. У нивея.ру кстати фреймы кривовато сделаны например ;)

там по моему впоооолне и без них можно было - таблицами :)



Ссылка на сообщение Stepan
09/07/2003

Ну да ... если мы посчитаем соотношение гениальных произведений в карандаше и в масел как рас и получится доля случаев применения фреймов, когда это действительно оправдано ...



Да я не спорю, что есть художники создающие шедевры в карандаше, но их очень мало ... в основном карандашами рисуют дети ...



а если в этом сравнении карандаши заментить на фломастеры, то более правильно будет .. 8-)



Ссылка на сообщение Андрей
13/07/2003

Да никаких проблем с поисковиками нет.

Проходит как по обычным ссылкам и все страницы нормально индексирует.

У меня во всяком случае все везде проиндексировалось нормально, хотя на индексацию я подавал только страницу с фреймами.


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