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Фрэймы и поисковики
07/07/2003
Андрей, спасибо за полезную информацию. Я хоть и не великий специалист про программированию, но понимаю что проблемы решить можно. А фреймы - достаточно удобная технология. Поэтому я за фреймы.
Андрей, спасибо за полезную информацию. Я хоть и не великий специалист про программированию, но понимаю что проблемы решить можно. А фреймы - достаточно удобная технология. Поэтому я за фреймы.
07/07/2003
Ну что за бред?
Как сказал один из авторов данной ветки - дело в художнике!
Алексей - они ЛИЧНО ДЛЯ ВАС неудобны, или для какого такого абстрактного пользователя. Я в 100й раз повторюсь - я равнодушен к фреймам, но весь этот тред напоминает мне высказывание типа "я сам книгу не читал, но гневно осуждаю"
Ну что за бред?
Как сказал один из авторов данной ветки - дело в художнике!
Алексей - они ЛИЧНО ДЛЯ ВАС неудобны, или для какого такого абстрактного пользователя. Я в 100й раз повторюсь - я равнодушен к фреймам, но весь этот тред напоминает мне высказывание типа "я сам книгу не читал, но гневно осуждаю"
08/07/2003
На индексацию не повлияет, но кажется будет просматриваться только сама основная страница. Внутренности фреймов - отдыхают. Но адрес откуда вызывается содержимое фрейма засчитываются в индекс цитирования.
Например, многие баннерные сети показывают свои баннеры через iframe. Так индекс цитирования самих бан. сетей, как правило 3-х значный.
Но внутрь фрейма поисковики, кажется не лезут. Там и URL может дугой. Или они внутренности отдельно индексируют.
Если есть несколько сайтов, то полезно кусочки их друг у друга размещать для поднятия ИЦ.
Например
На индексацию не повлияет, но кажется будет просматриваться только сама основная страница. Внутренности фреймов - отдыхают. Но адрес откуда вызывается содержимое фрейма засчитываются в индекс цитирования.
Например, многие баннерные сети показывают свои баннеры через iframe. Так индекс цитирования самих бан. сетей, как правило 3-х значный.
Но внутрь фрейма поисковики, кажется не лезут. Там и URL может дугой. Или они внутренности отдельно индексируют.
Если есть несколько сайтов, то полезно кусочки их друг у друга размещать для поднятия ИЦ.
Например
09/07/2003
Ну да ... если мы посчитаем соотношение гениальных произведений в карандаше и в масел как рас и получится доля случаев применения фреймов, когда это действительно оправдано ...
Да я не спорю, что есть художники создающие шедевры в карандаше, но их очень мало ... в основном карандашами рисуют дети ...
а если в этом сравнении карандаши заментить на фломастеры, то более правильно будет .. 8-)
Ну да ... если мы посчитаем соотношение гениальных произведений в карандаше и в масел как рас и получится доля случаев применения фреймов, когда это действительно оправдано ...
Да я не спорю, что есть художники создающие шедевры в карандаше, но их очень мало ... в основном карандашами рисуют дети ...
а если в этом сравнении карандаши заментить на фломастеры, то более правильно будет .. 8-)
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