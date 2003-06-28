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Есть ли смысл открывать интернет-магазин одежды?
28/06/2003
Согласен с Ником в части модемов. Анна, знаете сколько проблем решает всего лишь простое зеркало. Но это хорошо когда оно перед вами. А как, простите, вы сделаете это зеркало в удаленном режиме? Никак. Вот и вся проблема.
Мерки снимать. Это кто побежит снимать мерки у себя дома. Те, кто хочет купить "от кутюр"? Там не только от мерок все зависит, но и от зеркала тоже. И просто фотографией здесь дело не решить. Да и мерки тоже уметь снимать надо - не каждый это может.
Вот поэтому я и сказал, что сложно весьма сложно технически реализовать такой проект. Витрину сделать недолго, да толку от нее?
А стоимость пересылки нескольких вариантов платья + страховка +... это вы еще не считали? Вот поэтому я и написал ранее, что надо все считать, все затраты. А кроме затрат, есть и технические проблемы, которые надо решить в первую очередь: виртуальное зеркало и т.д.
Согласен с Ником в части модемов. Анна, знаете сколько проблем решает всего лишь простое зеркало. Но это хорошо когда оно перед вами. А как, простите, вы сделаете это зеркало в удаленном режиме? Никак. Вот и вся проблема.
Мерки снимать. Это кто побежит снимать мерки у себя дома. Те, кто хочет купить "от кутюр"? Там не только от мерок все зависит, но и от зеркала тоже. И просто фотографией здесь дело не решить. Да и мерки тоже уметь снимать надо - не каждый это может.
Вот поэтому я и сказал, что сложно весьма сложно технически реализовать такой проект. Витрину сделать недолго, да толку от нее?
А стоимость пересылки нескольких вариантов платья + страховка +... это вы еще не считали? Вот поэтому я и написал ранее, что надо все считать, все затраты. А кроме затрат, есть и технические проблемы, которые надо решить в первую очередь: виртуальное зеркало и т.д.
29/06/2003
Дима, да ладно. Ну, допустим, у Боско и есть страница.
Но такая...А остальные полный АЦТОЙ.
А вопрос о шопе вообще 3-копеечный. Уже проехали пять раз.
Будет тока промо, но не продажи. Кто финансировать их будет, опять муж Оли Коротковой? У самих же дизайнеров наив полный. "Мое платье стоит как весь твой дом?". Спасибо, таких насмотрелись, но надеть что-т не тынет. Лучше б еще пояснили, из каких стоковых тканей они свои ох...тельые вещи лабают, на кого они сшиты ( в смысле размеров и прочих технологических нюансов).
Ань, ты сначала погляди, много ли народа в off-line одевается в вещи русских модельеров.
Пустая затея. Но, распальцевать идею можно. На весь инет. А еще форум туда прикрутить, чтоб кажный модный юзер высказался.
Респект.
Дима, да ладно. Ну, допустим, у Боско и есть страница.
Но такая...А остальные полный АЦТОЙ.
А вопрос о шопе вообще 3-копеечный. Уже проехали пять раз.
Будет тока промо, но не продажи. Кто финансировать их будет, опять муж Оли Коротковой? У самих же дизайнеров наив полный. "Мое платье стоит как весь твой дом?". Спасибо, таких насмотрелись, но надеть что-т не тынет. Лучше б еще пояснили, из каких стоковых тканей они свои ох...тельые вещи лабают, на кого они сшиты ( в смысле размеров и прочих технологических нюансов).
Ань, ты сначала погляди, много ли народа в off-line одевается в вещи русских модельеров.
Пустая затея. Но, распальцевать идею можно. На весь инет. А еще форум туда прикрутить, чтоб кажный модный юзер высказался.
Респект.
29/06/2003
Все можно продать, только как это сделать - вопрос тактики и стратегии. Полно ритейловой одежды без размеров или со стандартным набором свойств, есть расходная одежда, спец.одежда и т.д. - покупать будут и еще как. Просто сложно каталог вести, я знаю, что на склады завозят массмаркет по сезону за три мес.. например, сейчас купальники оптом не купить в Москве. А про дизайнерские шмотки вообще - они штучные. Если эти проблемы решаете, то продажи будут невероятные.
И лично Анне: вы хамка, не знаю кто вы по национальности, но так засирать ругательствами форум - это позор.
Все можно продать, только как это сделать - вопрос тактики и стратегии. Полно ритейловой одежды без размеров или со стандартным набором свойств, есть расходная одежда, спец.одежда и т.д. - покупать будут и еще как. Просто сложно каталог вести, я знаю, что на склады завозят массмаркет по сезону за три мес.. например, сейчас купальники оптом не купить в Москве. А про дизайнерские шмотки вообще - они штучные. Если эти проблемы решаете, то продажи будут невероятные.
И лично Анне: вы хамка, не знаю кто вы по национальности, но так засирать ругательствами форум - это позор.
30/06/2003
"...К тому же мы не уверены, что публика оценит - поиграться разве что. На самом деле мы хотели предоставлять модельерам что-то типа витрины..."
Тю! Я то думал что то серьезное, а тут опять что-то типа В2В :(
Единственная здравая мысль - это плясать от обратного. Не "есть модель - ищем человека", А "есть человек - делаем для него модель". Это будет работать железно. Я лично знаю 10 человек, которые этим бы пользовались и не только в Москве (провинциалу это особенно полезно. Доступ платежеспособного провинциала к откутюр (да и к качественному предапорте) через инет это, я бы сказал, рынок.
С другой стороны. Где гарантия у клиента, что к его пинджачку руку Юдашкин приложил?
А Анна опять хочет сделать "витрину" для модельеров. Дохлая идея, хотя некоторых из них и удасться развести на "витрину". Будет так, виртуальная галерея картинок, с неопределенным будущим.
"...К тому же мы не уверены, что публика оценит - поиграться разве что. На самом деле мы хотели предоставлять модельерам что-то типа витрины..."
Тю! Я то думал что то серьезное, а тут опять что-то типа В2В :(
Единственная здравая мысль - это плясать от обратного. Не "есть модель - ищем человека", А "есть человек - делаем для него модель". Это будет работать железно. Я лично знаю 10 человек, которые этим бы пользовались и не только в Москве (провинциалу это особенно полезно. Доступ платежеспособного провинциала к откутюр (да и к качественному предапорте) через инет это, я бы сказал, рынок.
С другой стороны. Где гарантия у клиента, что к его пинджачку руку Юдашкин приложил?
А Анна опять хочет сделать "витрину" для модельеров. Дохлая идея, хотя некоторых из них и удасться развести на "витрину". Будет так, виртуальная галерея картинок, с неопределенным будущим.
08/07/2003
Большое спасибо - особенно ценно мнение коллег-конкурентов. На самом деле мы попробуем в любом случае - в простом варианте. Хорошо, что вам уже известны наши намерения попробовать. Часто бывает в России так, что никто ничего не делает, боится, а потом - ба-бах - оказывается первым.
ЗЫ: у боско есть сайт, весьма навороченный и нефунцкиональный. Писался, по видимому, для выделенных линий.
Большое спасибо - особенно ценно мнение коллег-конкурентов. На самом деле мы попробуем в любом случае - в простом варианте. Хорошо, что вам уже известны наши намерения попробовать. Часто бывает в России так, что никто ничего не делает, боится, а потом - ба-бах - оказывается первым.
ЗЫ: у боско есть сайт, весьма навороченный и нефунцкиональный. Писался, по видимому, для выделенных линий.
08/07/2003
Не дочитала все послания и ответила только Intermode. Никакой это не пост рекламной конторки - мы реально существуем всего три месяца, у нас стабильная посещаемость, и поверьте, этот форум дал нам посетителей 9 человек. Так что не волнуйтесь, никто PR не занимается. Сделан был пост только в надежде получить советы реальных профессионалов интернет-торговли из России, потому что мы находимся в Канаде и не очень хорошо представляем себе состояние дел в российском оффлайне. В самом ли деле мы замыслили что-то мелкое и незначительное, так сказать, "тю"? По-моему, все интернет-магазины модной одежды в мире существуют по такой же схеме: каталог, размерная сетка, доставка, оплата. Ни Neiman Marcus, Net-a-porter ни делают подгонки по фигуре и виртуальных моделей. Мне интересно, в России другие правила игры?
Не дочитала все послания и ответила только Intermode. Никакой это не пост рекламной конторки - мы реально существуем всего три месяца, у нас стабильная посещаемость, и поверьте, этот форум дал нам посетителей 9 человек. Так что не волнуйтесь, никто PR не занимается. Сделан был пост только в надежде получить советы реальных профессионалов интернет-торговли из России, потому что мы находимся в Канаде и не очень хорошо представляем себе состояние дел в российском оффлайне. В самом ли деле мы замыслили что-то мелкое и незначительное, так сказать, "тю"? По-моему, все интернет-магазины модной одежды в мире существуют по такой же схеме: каталог, размерная сетка, доставка, оплата. Ни Neiman Marcus, Net-a-porter ни делают подгонки по фигуре и виртуальных моделей. Мне интересно, в России другие правила игры?
09/07/2003
2:Анна
В России есть еще проблема не только размеров и менталитета, но и "особенности национального бизнеса". Марки, которые хорошо знают на нашем рынке лежат под крупными (иногда очень) компаниями. Вывод их на интернет витрину и стабильную работу - весьма затруднительно из-за внутренней неорганизованности (это очень мягкая форма). А повальная мода на "Аксапту" вообще подорвала деятельность многих фирм. Когда половина сотрудников поняли, что без них фирма прекрасно проживет - начался саботаж :)
Вывод же марок, которые плохо известны ("неотрекламиированы в офлайне") череват трудностями сбыта.
2:Анна
В России есть еще проблема не только размеров и менталитета, но и "особенности национального бизнеса". Марки, которые хорошо знают на нашем рынке лежат под крупными (иногда очень) компаниями. Вывод их на интернет витрину и стабильную работу - весьма затруднительно из-за внутренней неорганизованности (это очень мягкая форма). А повальная мода на "Аксапту" вообще подорвала деятельность многих фирм. Когда половина сотрудников поняли, что без них фирма прекрасно проживет - начался саботаж :)
Вывод же марок, которые плохо известны ("неотрекламиированы в офлайне") череват трудностями сбыта.
09/07/2003
" все интернет-магазины модной одежды в мире существуют по такой же схеме: каталог, размерная сетка, доставка, оплата."
Да и в России так же продают одежду из каталогов (в основном немецких и французских, квелле и пр.).
Но у них большие трудности именно с организацией. У вас (по отношении к России их будет еще больше).
Сроки, доставка, отказ, таможня. (при ввозе ваш контрагент обязан будет заплатить ввозную пошлину), А если отказ? Теоретически можно вернуть но это такой гемор...
Поэтому многие возят эту одежду по каталогам использую достаточно регулярные авторейсы. Фактически - контрабандой. Заказов не много, а автобусы с туристами гоняют в европу в день по 100 штук. 2-3 вещи не вызывают никакой реакции у таможни. Несерьезно - но работает. Из вашей же Канады - так не получится.
В принципе, я думал, что магазин будет в России. И тогда возможны были бы варианты. А еще одни Ле-Монти или Глобал-УСА - это пройденный этап.
Да и одеваются в России лучше, чем в Европе (в Канаде не был не знаю), придирчевее. Соответственно и требования к одежде. Россияне либо в чем попало (если денег нет), либо "по полной программе". Что то "полу-" тут не пойдет широко.
Но в любом случае, удачи!
" все интернет-магазины модной одежды в мире существуют по такой же схеме: каталог, размерная сетка, доставка, оплата."
Да и в России так же продают одежду из каталогов (в основном немецких и французских, квелле и пр.).
Но у них большие трудности именно с организацией. У вас (по отношении к России их будет еще больше).
Сроки, доставка, отказ, таможня. (при ввозе ваш контрагент обязан будет заплатить ввозную пошлину), А если отказ? Теоретически можно вернуть но это такой гемор...
Поэтому многие возят эту одежду по каталогам использую достаточно регулярные авторейсы. Фактически - контрабандой. Заказов не много, а автобусы с туристами гоняют в европу в день по 100 штук. 2-3 вещи не вызывают никакой реакции у таможни. Несерьезно - но работает. Из вашей же Канады - так не получится.
В принципе, я думал, что магазин будет в России. И тогда возможны были бы варианты. А еще одни Ле-Монти или Глобал-УСА - это пройденный этап.
Да и одеваются в России лучше, чем в Европе (в Канаде не был не знаю), придирчевее. Соответственно и требования к одежде. Россияне либо в чем попало (если денег нет), либо "по полной программе". Что то "полу-" тут не пойдет широко.
Но в любом случае, удачи!
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