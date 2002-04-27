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Если менеджеры бездарны...
27/04/2002
Я просто хотел спросить, сколь же можно, уже который месяц лить говно на оЗон, засоряя постами всевозможные форумы. Ну уволили тебя и уволили, согласен не правильно сделали, козлы, но время то прошло, увольняли не общим собранием, народу то здесь больше хорошего чем плохого, которые сами переживают видя как оЗон валится, благодаря сраной политике руководства и некоторым людям из компании, что руководила магазином XXL.
Я просто хотел спросить, сколь же можно, уже который месяц лить говно на оЗон, засоряя постами всевозможные форумы. Ну уволили тебя и уволили, согласен не правильно сделали, козлы, но время то прошло, увольняли не общим собранием, народу то здесь больше хорошего чем плохого, которые сами переживают видя как оЗон валится, благодаря сраной политике руководства и некоторым людям из компании, что руководила магазином XXL.
05/05/2002
Игорю - Да, в общем, Вы правы. Всегда есть подспудные мотивы, почему принимается то или иное решение. То, что в Озоне закончится все так, как закончилось, я почувствовал примерно за полгода до часа Х. Просто было такое ощущение, потому что новые хозяева после покупки Озона общались со старой командой весьма формально, не желая ни нормально знакомиться с нами, ни общаться, ни вникать в нашу стратегию и тактику. И людей в Москве они нанимали таких, которые, вообще ни хрена не понимая в процессе, с порога заявляли: а зачем нам этот Питер? Зачем нам эти лохи с питерской помойки? Мы тут вам все гораздо круче устроим, продажи как из пушки пойдут. (Это прямой текст, этого я в свое время немало наслушался.) А вот мы, питерцы, все же были наивными людьми, не верили, что все кончится так плохо, надеялись, что в большом бизнесе умеют принимать умные решения и не верить на слово дуракам. Поэтому даже соломки нормально себе не постелили. Ну, не постелили, и ладно. Наши проблемы.
Москву, кстати, тоже чистили, но там все понятно - избавлялись от тех, кто мог оказаться нелояльным тому московскому клану бухгалтеров-лотошников, который под прикрытием Ру-Нет Холдингза прибирал Озон к рукам, думая, что это теперь их новая кормушка на века. А на питерцев при этом они ссылались потому, что без интриг они просто не умеют. Ну, психология у них такая, иначе думать они не умеют. Придумай врага - так эта игра называется.
Наконец, насчет больших денег. Да, у нас, в России, иные масштабы, чем в Америке. Но мне кажется, что когда ты умеешь организовывать процесс на смешные деньги, то и большие тебе тоже будут не страшны. А вот обратный вариант вряд ли возможен.
Андрею - Вы не правы, не правы в принципе. Я не лью то вещество, которое Вы помянули, на сей несчастный проект. Я просто продолжаю свою дискуссию с его руководителями, которую начал года полтора назад, когда прямым текстом объяснял и Гришкину, и Краюхиной, и Люке, что ждет Озон, если они не захотят нас выслушать. А теперь я просто время от времени возобновляю эту дискуссию с ними через форумы на разных сайтах, а они мне время от времени отвечают победными пресс-релизами через озоновскую пресс-службу типа "все хорошо, прекрасная маркиза". Вот только, хорошо зная Озон и умея читать между строк, я вижу, что в этих релизах именно об этом и говорится... что "все хорошо, прекрасная маркиза" (помните эту песню Утесова?). Ну а то, что Вы сами чувствуете, что сидите в упомянутом Вами веществе по уши, и поэтому наезжаете на тех, кто в нем сидеть не захотел, - это Ваши проблемы.
Для справки: меня не уволили. Я вообще официально в Озоне ни дня не работал. Я его просто строил, потому что меня пригласили, и мне эта задача показалась интересной. А когда пришел час Х, я поставил свои условия новым начальникам, их не приняли, и я ушел. Причем ушел честно, передав управление процессом новым людям и не оставив после себя развалин. А вслед за мной ушли многие мои друзья - даже те, которым предлагали остаться. А кто не ушел, кто меня предал - вот тех как раз и кинули в итоге.
Игорю - Да, в общем, Вы правы. Всегда есть подспудные мотивы, почему принимается то или иное решение. То, что в Озоне закончится все так, как закончилось, я почувствовал примерно за полгода до часа Х. Просто было такое ощущение, потому что новые хозяева после покупки Озона общались со старой командой весьма формально, не желая ни нормально знакомиться с нами, ни общаться, ни вникать в нашу стратегию и тактику. И людей в Москве они нанимали таких, которые, вообще ни хрена не понимая в процессе, с порога заявляли: а зачем нам этот Питер? Зачем нам эти лохи с питерской помойки? Мы тут вам все гораздо круче устроим, продажи как из пушки пойдут. (Это прямой текст, этого я в свое время немало наслушался.) А вот мы, питерцы, все же были наивными людьми, не верили, что все кончится так плохо, надеялись, что в большом бизнесе умеют принимать умные решения и не верить на слово дуракам. Поэтому даже соломки нормально себе не постелили. Ну, не постелили, и ладно. Наши проблемы.
Москву, кстати, тоже чистили, но там все понятно - избавлялись от тех, кто мог оказаться нелояльным тому московскому клану бухгалтеров-лотошников, который под прикрытием Ру-Нет Холдингза прибирал Озон к рукам, думая, что это теперь их новая кормушка на века. А на питерцев при этом они ссылались потому, что без интриг они просто не умеют. Ну, психология у них такая, иначе думать они не умеют. Придумай врага - так эта игра называется.
Наконец, насчет больших денег. Да, у нас, в России, иные масштабы, чем в Америке. Но мне кажется, что когда ты умеешь организовывать процесс на смешные деньги, то и большие тебе тоже будут не страшны. А вот обратный вариант вряд ли возможен.
Андрею - Вы не правы, не правы в принципе. Я не лью то вещество, которое Вы помянули, на сей несчастный проект. Я просто продолжаю свою дискуссию с его руководителями, которую начал года полтора назад, когда прямым текстом объяснял и Гришкину, и Краюхиной, и Люке, что ждет Озон, если они не захотят нас выслушать. А теперь я просто время от времени возобновляю эту дискуссию с ними через форумы на разных сайтах, а они мне время от времени отвечают победными пресс-релизами через озоновскую пресс-службу типа "все хорошо, прекрасная маркиза". Вот только, хорошо зная Озон и умея читать между строк, я вижу, что в этих релизах именно об этом и говорится... что "все хорошо, прекрасная маркиза" (помните эту песню Утесова?). Ну а то, что Вы сами чувствуете, что сидите в упомянутом Вами веществе по уши, и поэтому наезжаете на тех, кто в нем сидеть не захотел, - это Ваши проблемы.
Для справки: меня не уволили. Я вообще официально в Озоне ни дня не работал. Я его просто строил, потому что меня пригласили, и мне эта задача показалась интересной. А когда пришел час Х, я поставил свои условия новым начальникам, их не приняли, и я ушел. Причем ушел честно, передав управление процессом новым людям и не оставив после себя развалин. А вслед за мной ушли многие мои друзья - даже те, которым предлагали остаться. А кто не ушел, кто меня предал - вот тех как раз и кинули в итоге.
07/05/2002
А сколько лет Бумеранг раскручивался, сколько баннеров и партнерских ссылок он за это время в Сети поразвешал? Эти баннеры, кстати, висят до сих пор. К тому же, люди весьма консервативны и привыкли кликать на привычные им закладки даже тогда, когда эти закладки перестают работать. Так, у покойной Аркадии, судя по данным Рамблера и Спайлога, посещаемость не падала еще около полугода после ее кончины.
Нынешняя посещаемость РусХолла нас, в принципе, устраивает. Тем более, что наша аудитория, как правило, целевая, а не случайная. Люди знают, за чем к нам идут. И идут они не на главные страницы, а прямиком на конкретные товарные позиции и конкретные материалы внутри базы, что внешней статистикой практически не фиксируется. И соотношение посетители/покупатели порой зашкаливает за 15%. По-моему, это нормальный показатель.
А сколько лет Бумеранг раскручивался, сколько баннеров и партнерских ссылок он за это время в Сети поразвешал? Эти баннеры, кстати, висят до сих пор. К тому же, люди весьма консервативны и привыкли кликать на привычные им закладки даже тогда, когда эти закладки перестают работать. Так, у покойной Аркадии, судя по данным Рамблера и Спайлога, посещаемость не падала еще около полугода после ее кончины.
Нынешняя посещаемость РусХолла нас, в принципе, устраивает. Тем более, что наша аудитория, как правило, целевая, а не случайная. Люди знают, за чем к нам идут. И идут они не на главные страницы, а прямиком на конкретные товарные позиции и конкретные материалы внутри базы, что внешней статистикой практически не фиксируется. И соотношение посетители/покупатели порой зашкаливает за 15%. По-моему, это нормальный показатель.
09/05/2002
Уважаемый Андрей.
1. Не надо ругать других тем более конкурентов, тем более если Вас оттуда уволили, тем более если это самый крупный магазин - смотрится не хорошо.
Когда Вы сможете давать такой оборот - пожалуйста напишите чем Вы лучше будем говорить и обсуждать.
2. Если Вы не знаете как можно учитывать посешаемость внутренних страниц и какими счетчиками - это только говорит об уровне Ваших знаний.
3. Мне вообще странен менеджер готорый гооврит что его устраивает положение дел.... Есть старое известное правило если вы стоите на месте, то Ваш бизнес умерает.А если Вы даже не стремитесь вперед.....
Про 15% - цыфра для меня звучащая фонастичемки, хотя чего только не бывает.... Но ведь не в этой цыфре суть. Суть в количестве заказов, а точнее в прибыли с заказов. Так например если у Вас 15% и посещений допустим 10К, то продаж соотв. 1.5 К. А у другого магазина 1% но посетителей 1000 К, то заказов то у них буде больше.
Не знаю, не уверен что Вы ставите перед собой верные задачи....
С уважением,
Михаил Боревский.
Уважаемый Андрей.
1. Не надо ругать других тем более конкурентов, тем более если Вас оттуда уволили, тем более если это самый крупный магазин - смотрится не хорошо.
Когда Вы сможете давать такой оборот - пожалуйста напишите чем Вы лучше будем говорить и обсуждать.
2. Если Вы не знаете как можно учитывать посешаемость внутренних страниц и какими счетчиками - это только говорит об уровне Ваших знаний.
3. Мне вообще странен менеджер готорый гооврит что его устраивает положение дел.... Есть старое известное правило если вы стоите на месте, то Ваш бизнес умерает.А если Вы даже не стремитесь вперед.....
Про 15% - цыфра для меня звучащая фонастичемки, хотя чего только не бывает.... Но ведь не в этой цыфре суть. Суть в количестве заказов, а точнее в прибыли с заказов. Так например если у Вас 15% и посещений допустим 10К, то продаж соотв. 1.5 К. А у другого магазина 1% но посетителей 1000 К, то заказов то у них буде больше.
Не знаю, не уверен что Вы ставите перед собой верные задачи....
С уважением,
Михаил Боревский.
10/05/2002
Михаил, Вы как всегда точны в своих оценках. Если бы еще к орфографии относились не так небрежно, глаз спотыкается :(
А насчет 15% А.Чертков же сказал- статистика со внутренних страниц :), т.е. добралось до странички оформления заказа 10 челов, из них 1.5 чела сделали заказ-вот Вам и 15%! И никаких чудес.
Михаил, Вы как всегда точны в своих оценках. Если бы еще к орфографии относились не так небрежно, глаз спотыкается :(
А насчет 15% А.Чертков же сказал- статистика со внутренних страниц :), т.е. добралось до странички оформления заказа 10 челов, из них 1.5 чела сделали заказ-вот Вам и 15%! И никаких чудес.
10/05/2002
Михаил Боревский -
"Не надо ругать других тем более конкурентов, тем более если Вас оттуда уволили, тем более если это самый крупный магазин - смотрится не хорошо.
Когда Вы сможете давать такой оборот - пожалуйста напишите чем Вы лучше будем говорить и обсуждать."
Это высказывание - образец корректности.
Ув. Михаил!
Человек обсуждает ТО, ЧТО ОН ХОЧЕТ. Если кто-то не хочет ЭТО ОБСУЖДАТЬ, то просто не участвует в обсуждении и не мешает другим.
Мне, как бывшему покупателю Озона, это очень интересно. Я перестал там покупать тогда, когдпа прошла реконструкция. Что-то мне чисто инстинктивно перестало нравиться в Озоне.
Михаил Боревский -
"Не надо ругать других тем более конкурентов, тем более если Вас оттуда уволили, тем более если это самый крупный магазин - смотрится не хорошо.
Когда Вы сможете давать такой оборот - пожалуйста напишите чем Вы лучше будем говорить и обсуждать."
Это высказывание - образец корректности.
Ув. Михаил!
Человек обсуждает ТО, ЧТО ОН ХОЧЕТ. Если кто-то не хочет ЭТО ОБСУЖДАТЬ, то просто не участвует в обсуждении и не мешает другим.
Мне, как бывшему покупателю Озона, это очень интересно. Я перестал там покупать тогда, когдпа прошла реконструкция. Что-то мне чисто инстинктивно перестало нравиться в Озоне.
11/05/2002
Во-первых, прошу прощения за орфографию...
Во-вторых, to E_M обсуждать - одно, а ругать и поливать грязью - другое.
Если уж обсуждать - не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, менеджмент у ОЗОНА как раз высокопрофессиональный. Те менеджеры, с которыми мне приходилось сталкиваться, являли собой квалифицированных специалистов. Причем насколько я понимаю со специальным (что достаточно редко для Ру-нета) качественным образованием.
Понятно, что имеются в виду не "менеджеры" в российском понимании, а именно управленческий штат компании.
С уважением,
Михаил Боревский.
Во-первых, прошу прощения за орфографию...
Во-вторых, to E_M обсуждать - одно, а ругать и поливать грязью - другое.
Если уж обсуждать - не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, менеджмент у ОЗОНА как раз высокопрофессиональный. Те менеджеры, с которыми мне приходилось сталкиваться, являли собой квалифицированных специалистов. Причем насколько я понимаю со специальным (что достаточно редко для Ру-нета) качественным образованием.
Понятно, что имеются в виду не "менеджеры" в российском понимании, а именно управленческий штат компании.
С уважением,
Михаил Боревский.
16/05/2002
Не большой замечание. У Озона есть партнерская програма. Я живу за рубежом и у меня есть достаточно расскрученный сайт.Спросилу них могули я учавствовать и получил ответ что могу , но деньги заработанные на моем сайте высылать заграницу они не могут... А мне казалась что если уж кому интересна торговля русскоязычными книгами, так это тем кто живет заграницей. И на мой взгляд им нужно налаживать связи за предалами России.
Не большой замечание. У Озона есть партнерская програма. Я живу за рубежом и у меня есть достаточно расскрученный сайт.Спросилу них могули я учавствовать и получил ответ что могу , но деньги заработанные на моем сайте высылать заграницу они не могут... А мне казалась что если уж кому интересна торговля русскоязычными книгами, так это тем кто живет заграницей. И на мой взгляд им нужно налаживать связи за предалами России.
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