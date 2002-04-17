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Если менеджеры бездарны...
17/04/2002
Про Озон. Мне там не понравилось. Многого не нашли, заказ доставили через 3 недели. Вместо заказанных альбомов привезли просто кассеты... Получали не сами, поэтому пришлось проглотить.
Про емкость инета. Мне иногда кажется, что здесь совсем мало мест и людей. Также иногда Москва кажется совсем небольшим городом.
Про Озон. Мне там не понравилось. Многого не нашли, заказ доставили через 3 недели. Вместо заказанных альбомов привезли просто кассеты... Получали не сами, поэтому пришлось проглотить.
Про емкость инета. Мне иногда кажется, что здесь совсем мало мест и людей. Также иногда Москва кажется совсем небольшим городом.
17/04/2002
Уважаемый Андрей Чертков!
Побывал несколько раз у Вас в магазине. Мне он в общем понравился.
По-моему нигде больше не видел возможность сравнить цены непосредственно во время знакомства с товаром.
Мне здесь в Израиле сейчас делают интернет книжный магазин.
В нем будет работать один директор,он же-администратр, он же - менеджер, он же - все остальные должности.
Исходя из Вашего опыта, есть ли будущее у интернет-магазина с таким коллективом?
Или лучше не доделывать этот магазин? :-)
Уважаемый Андрей Чертков!
Побывал несколько раз у Вас в магазине. Мне он в общем понравился.
По-моему нигде больше не видел возможность сравнить цены непосредственно во время знакомства с товаром.
Мне здесь в Израиле сейчас делают интернет книжный магазин.
В нем будет работать один директор,он же-администратр, он же - менеджер, он же - все остальные должности.
Исходя из Вашего опыта, есть ли будущее у интернет-магазина с таким коллективом?
Или лучше не доделывать этот магазин? :-)
17/04/2002
Да, забыл. Благодаря Вашему "сравнению цен" обнаружил интересную штуку. У Озона одна и таже книжка имеется в двух местах и разными ценами.
Вот по эти адресам:
http://www.ozon.ru/detail.cfm/ent=2&id= ... r=findbook
http://www.ozon.ru/detail.cfm/ent=2&id= ... r=findbook
Да, забыл. Благодаря Вашему "сравнению цен" обнаружил интересную штуку. У Озона одна и таже книжка имеется в двух местах и разными ценами.
Вот по эти адресам:
http://www.ozon.ru/detail.cfm/ent=2&id= ... r=findbook
http://www.ozon.ru/detail.cfm/ent=2&id= ... r=findbook
17/04/2002
М-Е или Е-М. - На мой взгляд, имеет смысл. Маленькие интернет-магазины, если в них есть изюминка, вполне могут соревноваться с раздутыми супергипермаркетами вроде Озона. Главное - чтобы была эта изюминка. И чтобы посетители ее увидели, и она им понравилась. Так что ищите свою изюминку, иначе конкуренцию Вы не выдержите.
У нас вот много изюминок, и не только "сравнение цен". Но видны они пока не все, а со временем проявятся и другие.
Ваше же наблюдение насчет Озона совершенно верно. Там сейчас такой бардак, что со стороны смотреть тошно. А бардак там просто потому, что в Озоне теперь, в основном, работают люди, которым глубоко по барабану то, что они делают. Они работают за зарплату, и только. Из строителей Озона как проекта там давно уже почти никого не осталось.
М-Е или Е-М. - На мой взгляд, имеет смысл. Маленькие интернет-магазины, если в них есть изюминка, вполне могут соревноваться с раздутыми супергипермаркетами вроде Озона. Главное - чтобы была эта изюминка. И чтобы посетители ее увидели, и она им понравилась. Так что ищите свою изюминку, иначе конкуренцию Вы не выдержите.
У нас вот много изюминок, и не только "сравнение цен". Но видны они пока не все, а со временем проявятся и другие.
Ваше же наблюдение насчет Озона совершенно верно. Там сейчас такой бардак, что со стороны смотреть тошно. А бардак там просто потому, что в Озоне теперь, в основном, работают люди, которым глубоко по барабану то, что они делают. Они работают за зарплату, и только. Из строителей Озона как проекта там давно уже почти никого не осталось.
18/04/2002
Спасибо за оптимизм. Поищем изюминку. Первая изюминка, которую мы видим - Израиль маленькая страна и жители центра страны смогут забирать заказы в реальном книжном магазине, экономя на доставке и ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ КНИЖКУ И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕЕ, ЕСЛИ ОНА ИХ НЕ УСТРАИВАЕТ.
По теме.
Из Ваших постов можно сделать вывод, что стоители Озона - талантливые энтузиасты. После того, как Озон был "хорошо раскручен", владельцы Озона просто поменяли сотрудников.
Я не могу понять- для чего надо было менять хорошую команду? Конфликты? Чрезмерные финансовые претензии прежней команды? Стратегическая ошибка владельцев?
Спасибо за оптимизм. Поищем изюминку. Первая изюминка, которую мы видим - Израиль маленькая страна и жители центра страны смогут забирать заказы в реальном книжном магазине, экономя на доставке и ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСМОТРЕТЬ КНИЖКУ И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕЕ, ЕСЛИ ОНА ИХ НЕ УСТРАИВАЕТ.
По теме.
Из Ваших постов можно сделать вывод, что стоители Озона - талантливые энтузиасты. После того, как Озон был "хорошо раскручен", владельцы Озона просто поменяли сотрудников.
Я не могу понять- для чего надо было менять хорошую команду? Конфликты? Чрезмерные финансовые претензии прежней команды? Стратегическая ошибка владельцев?
18/04/2002
Последнее. Именно стратегическая ошибка и, я думаю, роковая для проекта в целом. Но сначала у Озона сменились владельцы. Затем фирму перетащили из Питера в Москву, потратив на это охрененные бабки, которые никогда уже не смогут отбить. Следущим шагом стала полная смена команды по принципу: "Люди - винтики, незаменимых нет". Теперь Озон пожинает плоды этого в корне ошибочного постулата.
Последнее. Именно стратегическая ошибка и, я думаю, роковая для проекта в целом. Но сначала у Озона сменились владельцы. Затем фирму перетащили из Питера в Москву, потратив на это охрененные бабки, которые никогда уже не смогут отбить. Следущим шагом стала полная смена команды по принципу: "Люди - винтики, незаменимых нет". Теперь Озон пожинает плоды этого в корне ошибочного постулата.
19/04/2002
М_Е. - Я ничего на этот счет не считаю. Я вообще больше за Озон думать не собираюсь. Поздно. Плюс у меня два новых проекта (даже три), которые достаточно успешно развиваются. Кроме того, старую питерскую команду заново уже не собрать, она рассыпалась, разбежалась по разным фирмам. Хотя несколько человек из этой команды сейчас работают со мной, и я этим доволен.
Нужна ли Озону новая, по-настоящему профессиональная и талантливая команда? Может быть, и нужна, только они ее теперь не потянут, потому как специалисты такого уровня стоят нынче дорого (это мы стоили дешево, поскольку были энтузиасты, да и время было другое); кроме того, еще раз перестраивать проект такого масштаба под требования новой команды (а такие требования несомненно должны быть) - на это уж точно никаких денег не хватит.
Да и чего я им буду что-либо подсказывать? Озон мне теперь конкурент. И если мой проект ему пока еще не конкурент (признаю это честно, поскольку у нас совершенно разный порядок финансовых затрат), то это только пока. Ведь финансы - далеко не главное в жизни и в бизнесе.
М_Е. - Я ничего на этот счет не считаю. Я вообще больше за Озон думать не собираюсь. Поздно. Плюс у меня два новых проекта (даже три), которые достаточно успешно развиваются. Кроме того, старую питерскую команду заново уже не собрать, она рассыпалась, разбежалась по разным фирмам. Хотя несколько человек из этой команды сейчас работают со мной, и я этим доволен.
Нужна ли Озону новая, по-настоящему профессиональная и талантливая команда? Может быть, и нужна, только они ее теперь не потянут, потому как специалисты такого уровня стоят нынче дорого (это мы стоили дешево, поскольку были энтузиасты, да и время было другое); кроме того, еще раз перестраивать проект такого масштаба под требования новой команды (а такие требования несомненно должны быть) - на это уж точно никаких денег не хватит.
Да и чего я им буду что-либо подсказывать? Озон мне теперь конкурент. И если мой проект ему пока еще не конкурент (признаю это честно, поскольку у нас совершенно разный порядок финансовых затрат), то это только пока. Ведь финансы - далеко не главное в жизни и в бизнесе.
23/04/2002
Кто сказал, что книги плохой товар для интернета? А какой товар лучше? Вообще существует ли в природе более подходящий для интернета товар чем книги?
А по моему просто кризис платёжных систем, конкуренция, неинтернизированность общества... вот нагрянет повремёка -- интернет вообще опустеет.
Кто сказал, что книги плохой товар для интернета? А какой товар лучше? Вообще существует ли в природе более подходящий для интернета товар чем книги?
А по моему просто кризис платёжных систем, конкуренция, неинтернизированность общества... вот нагрянет повремёка -- интернет вообще опустеет.
23/04/2002
Насчет бездарности - не торопитесь.
Вспомнил тут американский анекдот, как двух ангелов приютили двое хозяев на две ночи. Так первый ангел тем, кто им дал ночлег на улице в грязном бассейне, отремонтировал бассейн, а тем, кто дал им собственную кровать в своей спальне, убил корову. Второй и спрашивает у первого - зачем и почему? А первый и говорит - в бассейне был клад, теперь они его не найдут, а к нашим добрым хозяевам ночью приходила смерть за хозяйкой, так я уговорил ее вместо хозяйки взять корову.
Мораль - не судите так отчаянно, может быть там было еще что-то?
Сам был в подобной ситуации в 2000 году, с февраля по октябрь заведовал интернет магазином Библио-Глобуса (вообще первый заведующий там, с 4 сотрудников и отдел начинался). Так как стал им сразу из рядовых, думаете, всем это по душе было? У многих людей свои планы, никак с интернетом не связанные, особенно, если они не только с интернетом но и с ЭВМ не очень знакомы.
Муха-бизнес по сравнению с оффлайном-слоном, как говаривал управляющий директор. Я ставил задачу за два года догнать Озон, выйти на уровень 10% от оффлайна, при таких темпах поневоле пересечешь кому-то дорогу, кто тебе при случае это припомнит. Я не исключение. Через 9 то месяцев отставал-то от графика обгона всего на месяц. Уволили то не за это. Ушел в отпуск, продублировал ценную для меня информацию, чтоб до нее никто не мог добраться и стереть. Кому надо было настучал и подпись под актом поставил. Получил за это выговор. Потом еще один (тоже без стука не обошлось). Уволили моего программиста опять таки без меня. Мой зам не выдержал соответствующей обстановки, ушел в Московский Дом Книги.
Я не сахар. Если что то обещал-сделаю. Поневоле кого-то заденешь, кто работает по другому. Но главное условие в сложившихся командах - не высовывайся, видали мы таких. Иных уж нет, а те далече.
Вопрос то в том, кто именно бездарен, и сколько их. Ведь тот, кто остался, себя бездарными не считают. Живут потихоньку. А "одаренные" по углам слоняются, опять с нуля начинают.
А насчет ОЗОНа. Как то не полюбился он мне, даже в "раннем возрасте". У меня, наверное, аллергия на копии чего-то. Привык в оборонке не слизывать с чего-то, а свое делать. И лучше, чем у "загнивающих", и раньше, чем у них. И в том же ПО.
Чисто внешне мне всегда Mistral нравился. В своих нынешних проектах я его всегда в пример привожу для своих сотрудников. Сейчас очень много хороших "витрин" появилось. В том числе Rushall. Дай бог удачи.
Насчет бездарности - не торопитесь.
Вспомнил тут американский анекдот, как двух ангелов приютили двое хозяев на две ночи. Так первый ангел тем, кто им дал ночлег на улице в грязном бассейне, отремонтировал бассейн, а тем, кто дал им собственную кровать в своей спальне, убил корову. Второй и спрашивает у первого - зачем и почему? А первый и говорит - в бассейне был клад, теперь они его не найдут, а к нашим добрым хозяевам ночью приходила смерть за хозяйкой, так я уговорил ее вместо хозяйки взять корову.
Мораль - не судите так отчаянно, может быть там было еще что-то?
Сам был в подобной ситуации в 2000 году, с февраля по октябрь заведовал интернет магазином Библио-Глобуса (вообще первый заведующий там, с 4 сотрудников и отдел начинался). Так как стал им сразу из рядовых, думаете, всем это по душе было? У многих людей свои планы, никак с интернетом не связанные, особенно, если они не только с интернетом но и с ЭВМ не очень знакомы.
Муха-бизнес по сравнению с оффлайном-слоном, как говаривал управляющий директор. Я ставил задачу за два года догнать Озон, выйти на уровень 10% от оффлайна, при таких темпах поневоле пересечешь кому-то дорогу, кто тебе при случае это припомнит. Я не исключение. Через 9 то месяцев отставал-то от графика обгона всего на месяц. Уволили то не за это. Ушел в отпуск, продублировал ценную для меня информацию, чтоб до нее никто не мог добраться и стереть. Кому надо было настучал и подпись под актом поставил. Получил за это выговор. Потом еще один (тоже без стука не обошлось). Уволили моего программиста опять таки без меня. Мой зам не выдержал соответствующей обстановки, ушел в Московский Дом Книги.
Я не сахар. Если что то обещал-сделаю. Поневоле кого-то заденешь, кто работает по другому. Но главное условие в сложившихся командах - не высовывайся, видали мы таких. Иных уж нет, а те далече.
Вопрос то в том, кто именно бездарен, и сколько их. Ведь тот, кто остался, себя бездарными не считают. Живут потихоньку. А "одаренные" по углам слоняются, опять с нуля начинают.
А насчет ОЗОНа. Как то не полюбился он мне, даже в "раннем возрасте". У меня, наверное, аллергия на копии чего-то. Привык в оборонке не слизывать с чего-то, а свое делать. И лучше, чем у "загнивающих", и раньше, чем у них. И в том же ПО.
Чисто внешне мне всегда Mistral нравился. В своих нынешних проектах я его всегда в пример привожу для своих сотрудников. Сейчас очень много хороших "витрин" появилось. В том числе Rushall. Дай бог удачи.
26/04/2002
Игорю: - Я не совсем понял, что именно Вы пытались сказать своей притчей.
Кстати, лично для меня Озон, когда я его строил, не был копией вообще чего-либо. Я тогда интернет не знал совсем - ни Амазон, ни ИМдб. Когда меня позвали в проект, там еще и конь не валялся. Мне поставили задачу - разработать концепцию для отдела видео. Я это и сделал - структуру базы данных, систему подачи контента и т.д., причем с программистами в ряде случаев общего языка не нашел, а в результате все эти огрехи в озоновском механизме существуют и по сей день и исправлению теперь практически не поддаются ввиду его чрезмерной сложности. Позже увлекся маркетингом и управлением продажами. После долгих проб и ошибок нашел нужный алгоритм. Частично повторил этот алгоритм и в РусХолле - как оказалось, работает по-прежнему и дает постоянный рост продаж. А в нынешнем Озоне этот мой алгоритм не работает - просто потому, что никто его там не знал и не знает.
Андрею: - А что Вы пытаетесь сказать, я не понял совсем.
Игорю: - Я не совсем понял, что именно Вы пытались сказать своей притчей.
Кстати, лично для меня Озон, когда я его строил, не был копией вообще чего-либо. Я тогда интернет не знал совсем - ни Амазон, ни ИМдб. Когда меня позвали в проект, там еще и конь не валялся. Мне поставили задачу - разработать концепцию для отдела видео. Я это и сделал - структуру базы данных, систему подачи контента и т.д., причем с программистами в ряде случаев общего языка не нашел, а в результате все эти огрехи в озоновском механизме существуют и по сей день и исправлению теперь практически не поддаются ввиду его чрезмерной сложности. Позже увлекся маркетингом и управлением продажами. После долгих проб и ошибок нашел нужный алгоритм. Частично повторил этот алгоритм и в РусХолле - как оказалось, работает по-прежнему и дает постоянный рост продаж. А в нынешнем Озоне этот мой алгоритм не работает - просто потому, что никто его там не знал и не знает.
Андрею: - А что Вы пытаетесь сказать, я не понял совсем.
27/04/2002
Андрею Черткову.
Извини, если обидел.
Тут, видимо, программисты одни в форуме. Я тоже этому делу лет 15 отдал. ПО это Программное Обеспечение, ЭВМ - Электронная Вычислительная Машина (не очень люблю американизмы).
Вы правы насчет общего языка с программистами. Пока они будут диктовать менеджерам как вести торговлю, это дело будет только загинаться (кстати это общая беда почти всех интернет-магазинов по чисто историческим причинам).
Мораль притчи: 1. не судите и не судимы будете. 2. За тем что видишь, часто скрыт совершенно непредсказуемый смысл.
Может быть менеджерам Озона надо памятник ставить, что они при тех условиях, в которые поставлены, все еще на плаву держатся. Уверен, что кто-то из них не на страх, а на совесть работает. Представь, как им твои слова читать. И ответить тебе честно не могут, у них может дети или семья, которых надо кормить. Капиталисту что скажешь?, если у тебя, как в известной французской комедии, руки мокрые?
А дело надо не с баз данных начинать, а с поставщиков, менеджеров, складов и завскладов, грузчиков, договоров, техпроцесса, бухгалтеров, накладных, кассы, транспорта... Поэтому и Озон сейчас такой, что начал с того, что его основатели умели хорошо делать и думали, что все остальное - дело простое.
И между прочим умные ребята - вовремя из дохлого дела смылись.
Насчет московской команды. У моих знакомых их знакомый начал в ОЗОНЕ работать в Москве в самом начале переезда, планы большие строил по расширению дела, а месяца через два бах и увольнение (и не только его, а и очень многих) без объяснения причин. Якобы освобождение места для ленинградской команды.
Кто там в ОЗОНе бездарен лучше бы поименно сказать, либо не говорить вовсе.
Всех под одну гребенку - кто ж так делает.
Сам ОЗОН может и не прогореть. Если его владельцы поставят задачу продержаться лет пять наверху, когда крупные американские компании решат, что пора Русский интернет прибрать целиком, тут-то цена ОЗОНА будет весьма приличной и окупит те жалкие 15-25 млн. долл., что на него к тому времени ухлопают.
В бытность в Библио-Глобусе прислали мне американские партнеры проект вертикального рынка для России (в области книгоиздания), так специально предупреждали, чтобы мы денежных сумм не пугались - эти суммы для России огромны, а для американских денежных мешков о меньших суммах говорить нельзя - дело сочтут несерьезным.
Всем привет, с майским праздником.
Андрею Черткову.
Извини, если обидел.
Тут, видимо, программисты одни в форуме. Я тоже этому делу лет 15 отдал. ПО это Программное Обеспечение, ЭВМ - Электронная Вычислительная Машина (не очень люблю американизмы).
Вы правы насчет общего языка с программистами. Пока они будут диктовать менеджерам как вести торговлю, это дело будет только загинаться (кстати это общая беда почти всех интернет-магазинов по чисто историческим причинам).
Мораль притчи: 1. не судите и не судимы будете. 2. За тем что видишь, часто скрыт совершенно непредсказуемый смысл.
Может быть менеджерам Озона надо памятник ставить, что они при тех условиях, в которые поставлены, все еще на плаву держатся. Уверен, что кто-то из них не на страх, а на совесть работает. Представь, как им твои слова читать. И ответить тебе честно не могут, у них может дети или семья, которых надо кормить. Капиталисту что скажешь?, если у тебя, как в известной французской комедии, руки мокрые?
А дело надо не с баз данных начинать, а с поставщиков, менеджеров, складов и завскладов, грузчиков, договоров, техпроцесса, бухгалтеров, накладных, кассы, транспорта... Поэтому и Озон сейчас такой, что начал с того, что его основатели умели хорошо делать и думали, что все остальное - дело простое.
И между прочим умные ребята - вовремя из дохлого дела смылись.
Насчет московской команды. У моих знакомых их знакомый начал в ОЗОНЕ работать в Москве в самом начале переезда, планы большие строил по расширению дела, а месяца через два бах и увольнение (и не только его, а и очень многих) без объяснения причин. Якобы освобождение места для ленинградской команды.
Кто там в ОЗОНе бездарен лучше бы поименно сказать, либо не говорить вовсе.
Всех под одну гребенку - кто ж так делает.
Сам ОЗОН может и не прогореть. Если его владельцы поставят задачу продержаться лет пять наверху, когда крупные американские компании решат, что пора Русский интернет прибрать целиком, тут-то цена ОЗОНА будет весьма приличной и окупит те жалкие 15-25 млн. долл., что на него к тому времени ухлопают.
В бытность в Библио-Глобусе прислали мне американские партнеры проект вертикального рынка для России (в области книгоиздания), так специально предупреждали, чтобы мы денежных сумм не пугались - эти суммы для России огромны, а для американских денежных мешков о меньших суммах говорить нельзя - дело сочтут несерьезным.
Всем привет, с майским праздником.
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