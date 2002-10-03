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Доставка ювелирных изделий за границу.
03/10/2002
Извините Spirit я могу у вас попросит наименования товара (ювелирных изделий) и стоимость товара, объем заказа и как с Вами работать в будущем, могу ли я рассчитывать на Ваше сотрудничество по поставке ювелирных изделий
Извините Spirit я могу у вас попросит наименования товара (ювелирных изделий) и стоимость товара, объем заказа и как с Вами работать в будущем, могу ли я рассчитывать на Ваше сотрудничество по поставке ювелирных изделий
19/12/2002
Странная ситуация.On line янтарь предлагают.Начинаешь с on line продавцами договариваться о конкретной оптовой поставке,и они начинают тормозить,не отвечать,не давать вразумительных ответов.Особенно этим грешат братья калининградцы.
Если кто нибудь может поставить изделия из янтаря в Латвию или в Англию,отзовитесь.
Странная ситуация.On line янтарь предлагают.Начинаешь с on line продавцами договариваться о конкретной оптовой поставке,и они начинают тормозить,не отвечать,не давать вразумительных ответов.Особенно этим грешат братья калининградцы.
Если кто нибудь может поставить изделия из янтаря в Латвию или в Англию,отзовитесь.
20/12/2002
Вот. Разродился, наконец. Теперь работает.
http://www.ambertrin.com
Можете покупать сколько угодно. Главное, чтобы на складе было.
Доставку компания осуществит в любую точку и СНГ и за рубеж.
Если не затруднит - оставьте свое мнение в гостевой книге.
Вот. Разродился, наконец. Теперь работает.
http://www.ambertrin.com
Можете покупать сколько угодно. Главное, чтобы на складе было.
Доставку компания осуществит в любую точку и СНГ и за рубеж.
Если не затруднит - оставьте свое мнение в гостевой книге.
20/07/2004
Подскажите пожалуйста службу доставки из Москвы зарубеж изделий из драг. металов. Желательно, (если это возможно) чтобы она имела возможность принимать деньги за товар у клиента.
Есть такая "Спецсвязь" она за доставку берет порядка 1000$. Это нереальная цена.
Заранее благодарен и жду ответа.
Подскажите пожалуйста службу доставки из Москвы зарубеж изделий из драг. металов. Желательно, (если это возможно) чтобы она имела возможность принимать деньги за товар у клиента.
Есть такая "Спецсвязь" она за доставку берет порядка 1000$. Это нереальная цена.
Заранее благодарен и жду ответа.
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