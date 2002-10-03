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Доставка ювелирных изделий за границу.



Ссылка на сообщение крот
03/10/2002

Извините Spirit я могу у вас попросит наименования товара (ювелирных изделий) и стоимость товара, объем заказа и как с Вами работать в будущем, могу ли я рассчитывать на Ваше сотрудничество по поставке ювелирных изделий



Ссылка на сообщение vasya
03/10/2002

Олга здравтсвуй у меня есть интерес в Амстердам хотел бы свами переисываться



Ссылка на сообщение Spirit
04/10/2002

Да конечно можете. Напишите мне на e-mail что конкретно вас интересует, куда осуществлять доставку и т.д.


С радостью отвечу.



Ссылка на сообщение BISER
02/11/2002

katalogi seni



Ссылка на сообщение БИСЕР ЦАНКОВ
02/11/2002

Я ИНТЕРЕСУЮСЬ КАРТИНАМИ ИЗ ЯНТАРНОЙ КРОШКИ И ЧЕТКАМИ ФОТОГРАФИИ И ЦЕНЫ ОПТОМ НУЖНО ОБСУДИТЬ УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ В БОЛГАРИИ ПИШИТЕ МНЕ НА e-mail:solarb@ins.bg



Ссылка на сообщение БИСЕР ЦАНКОВ
02/11/2002

ЛЮДИ! ВСЮ НЕДЕЛЮ ПОТРАТИЛ НА ПОИСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРТИН ИЗ ЯНТАРЯ И ЧЕТОК ПОСРЕДНИКОВ В ВАШИХ САЙТАХ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ!ТОЛЬКО ОДНА ФИЛОСОФИЯ ПОМОГИТЕ GSM:359/87-41-59-10



Ссылка на сообщение БИСЕР ЦАНКОВ
02/11/2002

ЛЮДИ! ВСЮ НЕДЕЛЮ ПОТРАТИЛ НА ПОИСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАРТИН ИЗ ЯНТАРЯ И ЧЕТОК ПОСРЕДНИКОВ В ВАШИХ САЙТАХ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ!ТОЛЬКО ОДНА ФИЛОСОФИЯ ПОМОГИТЕ GSM:359/87-41-59-10



Ссылка на сообщение Jbuker
27/11/2002

Я из Калининграда, если кому что надо пишите. Отвечу всем.



Ссылка на сообщение Jbuker
27/11/2002

Ольга, тебе на заметку. Сейчас решаю вопрос о доставке янтаря в Амстердам своему другу.



Ссылка на сообщение linrom
19/12/2002

Странная ситуация.On line янтарь предлагают.Начинаешь с on line продавцами договариваться о конкретной оптовой поставке,и они начинают тормозить,не отвечать,не давать вразумительных ответов.Особенно этим грешат братья калининградцы.

Если кто нибудь может поставить изделия из янтаря в Латвию или в Англию,отзовитесь.



Ссылка на сообщение Spirit
20/12/2002

Вот. Разродился, наконец. Теперь работает.

http://www.ambertrin.com

Можете покупать сколько угодно. Главное, чтобы на складе было.

Доставку компания осуществит в любую точку и СНГ и за рубеж.

Если не затруднит - оставьте свое мнение в гостевой книге.



Ссылка на сообщение MGL
06/12/2003

А Монголию можете доставить янтарные изделия.



Ссылка на сообщение Sergej
20/07/2004

Есть недорогие янтарные бусы оптом в Чехии

пишите



Ссылка на сообщение b2
20/07/2004

Кто занимается оптовыми поставками этого дела..скиньте инфу на мыло спасибо..



Ссылка на сообщение Владимир
20/07/2004

Подскажите пожалуйста службу доставки из Москвы зарубеж изделий из драг. металов. Желательно, (если это возможно) чтобы она имела возможность принимать деньги за товар у клиента.

Есть такая "Спецсвязь" она за доставку берет порядка 1000$. Это нереальная цена.



Заранее благодарен и жду ответа.


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