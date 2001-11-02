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Доставка ювелирных изделий за границу.



Ссылка на сообщение Mike
02/11/2001

Я продаю ювелирные украшения из поделочных камней через инет.Отправляю обычной почтой без проблем.Нужно только товарный чек прилагать к посылке.В вашем случае я думаю лучшей способ вывозить большую партию за бугор а оттуда отправлять в розницу.



Ссылка на сообщение Olga
03/11/2001

Добрый день,
<br>

<br>
Я живу в Амстердаме,напишите мне,может что-нибудь сможем сделать.
<br>
e-mail:intbuscom@zonnet.nl
<br>

<br>
Ольга.



Ссылка на сообщение Дмитрий
20/11/2001

Mike, хотелось бы посмотреть на Ваши товары. Мой e-mail: uncle@ezmail.ru



Ссылка на сообщение Azer
07/08/2002

А москву можете доставитьянтарные изделия



Ссылка на сообщение Spirit
08/08/2002

В Москву можем. Если что-то интеерсует - пишите на мыло, дадим всю информацию



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
08/08/2002

Spirit, я живу в Чехии, от Вас не далеко, у нас есть в Праге магазин цветов и подарков. Сейчас заканчиваем он-лайновую версию. Думаю в сентябре заработает. Так что интересно сотрудничество мы в принципе могли бы продавать недорогие янтранные изделия в Чехии.


Но и доставка по Европе от нас значительно дешевле. Правда насчет ювелирных изделий не узнавал. Если есть интерес пишите.



Ссылка на сообщение Spirit
08/08/2002

С удовольствием рассмотрим Ваше предложение. Но тут возможно 2 варианта:


1. мы просто заказываете у нас партию и потом ее продаете.


2. вы размещаете у себя на сайте наши изделия и по мере поступления заказов мы будем вам отсылать.


Но второй вариант менее предпочтительный, т.к. в конечном итоге возрастут и временные и денежные затраты.


Что, по-вашему, значит "недорогие"? Какова эта сумма?



Ссылка на сообщение Дмитрий
09/08/2002

Может кто-нибудь сталкивался с проблемой доставки за границу электронных товаров? Например, надо отправить за границу не ювелирные изделия, а радиодетали или сотовый телефон? Мне сказали, что книгу можно оформить в качестве подарка, а пару микросхем уже нельзя. Надо проходить таможенное оформление, а где возмешь сертификаты и прочие документы на товар, который и в Россию-то попал не понятно как.



Ссылка на сообщение Denzy
12/08/2002

В рассылке прочитал, что вы имеете цветочный магазин и готовите интернет версию. Могу быть представителем по доставке букетов по Львову. Уже работаю с одним интернет магазином.



Ссылка на сообщение Михаил Сергачев
12/08/2002

Spirit, хорошо давайте обсудим условия по mail.


Основной вопрос это доставка в Прагу из Калининграда. Из Москвы и Питера, да и других городов это решается просто, через проводников или с автобусом.


Denzy, спасибо за предложение, Я готов к сотрудничеству. Напишите мне Ваши условия.


С уважением Михаил.



Ссылка на сообщение Kracker
15/08/2002

А ты не пробовал договориться с какой-нибудь экспедиторской сетью? Они объединяют почти все страны. А отправлять сможешь от частного лица. Хотя вопрос таможни надо прорабатывать отдельно (не являются ли эти изделия культурными ценностями?)



Ссылка на сообщение Spirit
15/08/2002

Такую операцию (поход в художественный совет) мы проходим при появлении нового изделия. А какие существуют экспедиторские сети, работающие в Калининграде, и не через Москву? Я про такие не слышал в этом городе. Только службы почтовой доставки, включая всемирные. Но самое интересное здесь - это то, что цена изделий может быть в несколько раз ниже цены доставки.



Ссылка на сообщение Ruslan
19/08/2002

ну а я из малдавии я как могу янтарь курить



Ссылка на сообщение Алексей
25/08/2002

Если необходимо решить вопросы легальной перевозки в страны Европы позвони (0922)323847



Ссылка на сообщение Andrew
28/08/2002

Уважаемый Spririt,





Вероятно вы делали сайт для Амбертрина, и пытаетесь продавать его изделия.


Мы сделали в Калининграде подобное предприятие ещё в 1998 году и до конца 2000 года оно успешно работало.


Если будет интерес-напишите.





С уважением


Andrew


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