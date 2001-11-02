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Доставка ювелирных изделий за границу.
02/11/2001
Я продаю ювелирные украшения из поделочных камней через инет.Отправляю обычной почтой без проблем.Нужно только товарный чек прилагать к посылке.В вашем случае я думаю лучшей способ вывозить большую партию за бугор а оттуда отправлять в розницу.
Я продаю ювелирные украшения из поделочных камней через инет.Отправляю обычной почтой без проблем.Нужно только товарный чек прилагать к посылке.В вашем случае я думаю лучшей способ вывозить большую партию за бугор а оттуда отправлять в розницу.
08/08/2002
Spirit, я живу в Чехии, от Вас не далеко, у нас есть в Праге магазин цветов и подарков. Сейчас заканчиваем он-лайновую версию. Думаю в сентябре заработает. Так что интересно сотрудничество мы в принципе могли бы продавать недорогие янтранные изделия в Чехии.
Но и доставка по Европе от нас значительно дешевле. Правда насчет ювелирных изделий не узнавал. Если есть интерес пишите.
Spirit, я живу в Чехии, от Вас не далеко, у нас есть в Праге магазин цветов и подарков. Сейчас заканчиваем он-лайновую версию. Думаю в сентябре заработает. Так что интересно сотрудничество мы в принципе могли бы продавать недорогие янтранные изделия в Чехии.
Но и доставка по Европе от нас значительно дешевле. Правда насчет ювелирных изделий не узнавал. Если есть интерес пишите.
08/08/2002
С удовольствием рассмотрим Ваше предложение. Но тут возможно 2 варианта:
1. мы просто заказываете у нас партию и потом ее продаете.
2. вы размещаете у себя на сайте наши изделия и по мере поступления заказов мы будем вам отсылать.
Но второй вариант менее предпочтительный, т.к. в конечном итоге возрастут и временные и денежные затраты.
Что, по-вашему, значит "недорогие"? Какова эта сумма?
С удовольствием рассмотрим Ваше предложение. Но тут возможно 2 варианта:
1. мы просто заказываете у нас партию и потом ее продаете.
2. вы размещаете у себя на сайте наши изделия и по мере поступления заказов мы будем вам отсылать.
Но второй вариант менее предпочтительный, т.к. в конечном итоге возрастут и временные и денежные затраты.
Что, по-вашему, значит "недорогие"? Какова эта сумма?
09/08/2002
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой доставки за границу электронных товаров? Например, надо отправить за границу не ювелирные изделия, а радиодетали или сотовый телефон? Мне сказали, что книгу можно оформить в качестве подарка, а пару микросхем уже нельзя. Надо проходить таможенное оформление, а где возмешь сертификаты и прочие документы на товар, который и в Россию-то попал не понятно как.
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой доставки за границу электронных товаров? Например, надо отправить за границу не ювелирные изделия, а радиодетали или сотовый телефон? Мне сказали, что книгу можно оформить в качестве подарка, а пару микросхем уже нельзя. Надо проходить таможенное оформление, а где возмешь сертификаты и прочие документы на товар, который и в Россию-то попал не понятно как.
12/08/2002
Spirit, хорошо давайте обсудим условия по mail.
Основной вопрос это доставка в Прагу из Калининграда. Из Москвы и Питера, да и других городов это решается просто, через проводников или с автобусом.
Denzy, спасибо за предложение, Я готов к сотрудничеству. Напишите мне Ваши условия.
С уважением Михаил.
Spirit, хорошо давайте обсудим условия по mail.
Основной вопрос это доставка в Прагу из Калининграда. Из Москвы и Питера, да и других городов это решается просто, через проводников или с автобусом.
Denzy, спасибо за предложение, Я готов к сотрудничеству. Напишите мне Ваши условия.
С уважением Михаил.
15/08/2002
Такую операцию (поход в художественный совет) мы проходим при появлении нового изделия. А какие существуют экспедиторские сети, работающие в Калининграде, и не через Москву? Я про такие не слышал в этом городе. Только службы почтовой доставки, включая всемирные. Но самое интересное здесь - это то, что цена изделий может быть в несколько раз ниже цены доставки.
Такую операцию (поход в художественный совет) мы проходим при появлении нового изделия. А какие существуют экспедиторские сети, работающие в Калининграде, и не через Москву? Я про такие не слышал в этом городе. Только службы почтовой доставки, включая всемирные. Но самое интересное здесь - это то, что цена изделий может быть в несколько раз ниже цены доставки.
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