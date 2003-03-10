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Для желающих законно не платить налоги
10/03/2003
Очень интересно снизить налоги, особенно легально
Очень интересно снизить налоги, особенно легально
05/09/2003
Ну и как же реально не платить НДС и налог на прибуль в оптовой торговли? Если упрощенка, то не катит - кто же будет у вас оптом покупать товар без НДС?:) Да и ограничение по обороту есть...
А если агентская схема с офшорами, то интересан схема, хотелось бы поподробнее почитать про нее. Но она стоит денег, и вообще основана на пробеле в законодательстве, по которому является "налоговым агентом" только покупатель товара, а не агент... Но это все настолько спорно... Ведь по сути это схема присвоения НДС...
Ну и как же реально не платить НДС и налог на прибуль в оптовой торговли? Если упрощенка, то не катит - кто же будет у вас оптом покупать товар без НДС?:) Да и ограничение по обороту есть...
А если агентская схема с офшорами, то интересан схема, хотелось бы поподробнее почитать про нее. Но она стоит денег, и вообще основана на пробеле в законодательстве, по которому является "налоговым агентом" только покупатель товара, а не агент... Но это все настолько спорно... Ведь по сути это схема присвоения НДС...
05/09/2003
так точно, согласен с Noone.Все это поподает по незаконное предпринимательство, и даказать очнь легко. Но схемы действительно по оптимизации есть.Заодно можно подключиться к процесингу по приему карт. Если необходимо:- спрашивайте
chief@arnosdot.com
http://arnosdot.com
так точно, согласен с Noone.Все это поподает по незаконное предпринимательство, и даказать очнь легко. Но схемы действительно по оптимизации есть.Заодно можно подключиться к процесингу по приему карт. Если необходимо:- спрашивайте
chief@arnosdot.com
http://arnosdot.com
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