/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4
Ответить

Для желающих законно не платить налоги



Ссылка на сообщение Игорь Георгиевич
10/03/2003

Очень интересно снизить налоги, особенно легально



Ссылка на сообщение Нестор
11/03/2003

Игорь Георгиевич! Если серьезно этим интересуетесь, пишите мне - поработаем с Вашим случаем профессионально. Тем более, мы с Вами земляки.



Ссылка на сообщение V
12/03/2003

Честно говоря, трудно представить - какой бизнес может существовать с наценкой 3% ;-)

Видимо, выезжаете на очень больших обьемах. А применение упрощенки, кстати, ограничивается оборотом, т.к. делалось для малого бизнеса (цифр не помню)



Ссылка на сообщение Artemio
05/09/2003

Ну и как же реально не платить НДС и налог на прибуль в оптовой торговли? Если упрощенка, то не катит - кто же будет у вас оптом покупать товар без НДС?:) Да и ограничение по обороту есть...

А если агентская схема с офшорами, то интересан схема, хотелось бы поподробнее почитать про нее. Но она стоит денег, и вообще основана на пробеле в законодательстве, по которому является "налоговым агентом" только покупатель товара, а не агент... Но это все настолько спорно... Ведь по сути это схема присвоения НДС...



Ссылка на сообщение Petros
05/09/2003

так точно, согласен с Noone.Все это поподает по незаконное предпринимательство, и даказать очнь легко. Но схемы действительно по оптимизации есть.Заодно можно подключиться к процесингу по приему карт. Если необходимо:- спрашивайте

chief@arnosdot.com

http://arnosdot.com



Ссылка на сообщение vrinda
05/09/2003

Господа! А если физическое лицо оказывает услугу юридическому, то как это можно оформить официально и какие налоги нужно платить?



Ссылка на сообщение юлия
06/10/2003

Весной 2004г. в моём университете будет конференция посвящённая бизнесу. Я взяла тему доклада "как не платить налоги".Помогите найти нужную информацию.



Ссылка на сообщение Юрий
29/02/2004

Мы знимаемся оптовой торговлей - завозим товар из Турции. Будем очень признательны за ответ на вопрос как избежать уплаты НДС на таможне.



С У важением,

Юрий.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены