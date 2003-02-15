Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|Следующая
Для желающих законно не платить налоги
15/02/2003
Я могу отправлять все свои товары бесплатно кому хочу и никто это не может запретить так как это мой товар, то что на почте пишется это совсем не чего не значит, при отправке посылки никто не спрашивает паспорт и также отправляется и через курьерские службы, все это без документов, поэтому то что платится на кассовую ленту, то они могут использовать в другом месте после еды, про анонимную карту, я когда ее заказывал я не указывал не имя и никакие другие данные, на самой карте номер и нет ничьей фамилии и никто не знает что эту карту заказал я и это не возможно определить никак. А снимать с карты можно спокойно столько сколько хочешь здесь нет никакого нарушения закона даже если ты нашел данную карту с пин-кодом, поэтому пользуйся и по мере надобности плати налоги для поддержания армии, здравохранения и образования, если хочется.
Я могу отправлять все свои товары бесплатно кому хочу и никто это не может запретить так как это мой товар, то что на почте пишется это совсем не чего не значит, при отправке посылки никто не спрашивает паспорт и также отправляется и через курьерские службы, все это без документов, поэтому то что платится на кассовую ленту, то они могут использовать в другом месте после еды, про анонимную карту, я когда ее заказывал я не указывал не имя и никакие другие данные, на самой карте номер и нет ничьей фамилии и никто не знает что эту карту заказал я и это не возможно определить никак. А снимать с карты можно спокойно столько сколько хочешь здесь нет никакого нарушения закона даже если ты нашел данную карту с пин-кодом, поэтому пользуйся и по мере надобности плати налоги для поддержания армии, здравохранения и образования, если хочется.
16/02/2003
Угу ...
Карточку Вы наверное еще и на анонимный почтовый адрес получили да?
А почта вас заложит налоговой сразу как только объем будет существенен
Его у Вас просто нет - объема то - так же ведь наверное
С объемом в несколько тысяч долларов можно вообще делать что хочешь - за такие деньги органы время тратить не будут
А когда будут - вот Вы им и расскажете все то что здесь написали - интересно будет хохот послушать :-))
Угу ...
Карточку Вы наверное еще и на анонимный почтовый адрес получили да?
А почта вас заложит налоговой сразу как только объем будет существенен
Его у Вас просто нет - объема то - так же ведь наверное
С объемом в несколько тысяч долларов можно вообще делать что хочешь - за такие деньги органы время тратить не будут
А когда будут - вот Вы им и расскажете все то что здесь написали - интересно будет хохот послушать :-))
16/02/2003
Константин
Вот не поленился специально для вас ссылочку найти
http://pcclub.com.ua/law/law1.html
Почитайте
О том что вас не видно - ну Вот я уже выяснил что Вы живете на украине и ваши проекты уже знаю
Если надо так звоним провайдеру узнаем адрес
для разрядки ситуации АНЕКДОТ
Некто (не Я!) по интернет задает вопрос Путину
Я анонимный аноним хочу знать - ДО КОЛЕ это будет продолжаться вова?
Ответ
Гражданину Иванову Петру Петровичу IP XXXXX майл провайдер такой то паспорт XXXX проживающему .... отвечаем
СКОЛЬКО НАДО это будет продолжаться. Вова.
Константин
Вот не поленился специально для вас ссылочку найти
http://pcclub.com.ua/law/law1.html
Почитайте
О том что вас не видно - ну Вот я уже выяснил что Вы живете на украине и ваши проекты уже знаю
Если надо так звоним провайдеру узнаем адрес
для разрядки ситуации АНЕКДОТ
Некто (не Я!) по интернет задает вопрос Путину
Я анонимный аноним хочу знать - ДО КОЛЕ это будет продолжаться вова?
Ответ
Гражданину Иванову Петру Петровичу IP XXXXX майл провайдер такой то паспорт XXXX проживающему .... отвечаем
СКОЛЬКО НАДО это будет продолжаться. Вова.
16/02/2003
Почта не проверяет все посылки которые мне приходят, даже если и проверяет, то и что, на Украине Приватбанк разослал просто так 50000 карточек своим клиентам и другие организации просто так присылаю карты, поэтому здесь почта ничего заложить не сможет, они же не записывают что кому пришло, номера товаров, карточек и других внутренностей посылки.
По вопросу что webmoney приравнивается к открытию зарубежного счета ( в ссылочке про это), так это полная ерунда, нигде не стоит моя подпись, а нажатии кнопки "согласен" не может быть приравнено к подписи, за мой компьютер содятся и другие люди, мало ли кто нажал и где зарегистрировался и это не влияет от сумм.
На счет моих проектов я уверен что Вы и пятой части их не знаете, возможно где-то я указывал этот бесплатный e-mail адрес, по IP тоже не узнаешь так как я сейчас с домашнего компьютера, который через другого провайдера, хотя и это без проблем можно скрыть только не зачем, к примеру кто-то заинтересовался, адрес через провайдера взял пришел и что?
Счета зарубежного нет, с дохода я налоги плачу, самый законопослушный гражданин.
Почта не проверяет все посылки которые мне приходят, даже если и проверяет, то и что, на Украине Приватбанк разослал просто так 50000 карточек своим клиентам и другие организации просто так присылаю карты, поэтому здесь почта ничего заложить не сможет, они же не записывают что кому пришло, номера товаров, карточек и других внутренностей посылки.
По вопросу что webmoney приравнивается к открытию зарубежного счета ( в ссылочке про это), так это полная ерунда, нигде не стоит моя подпись, а нажатии кнопки "согласен" не может быть приравнено к подписи, за мой компьютер содятся и другие люди, мало ли кто нажал и где зарегистрировался и это не влияет от сумм.
На счет моих проектов я уверен что Вы и пятой части их не знаете, возможно где-то я указывал этот бесплатный e-mail адрес, по IP тоже не узнаешь так как я сейчас с домашнего компьютера, который через другого провайдера, хотя и это без проблем можно скрыть только не зачем, к примеру кто-то заинтересовался, адрес через провайдера взял пришел и что?
Счета зарубежного нет, с дохода я налоги плачу, самый законопослушный гражданин.
16/02/2003
WM - это не деньги, а векселя, читайте www.webmoney.ru
так, что подача декларации не упрощается, а УСЛОЖНЯЕТСЯ...
При регистрации в WM соглашение читали?? что? нет? а ведь оно является официальным договором!
WM - это не деньги, а векселя, читайте www.webmoney.ru
так, что подача декларации не упрощается, а УСЛОЖНЯЕТСЯ...
При регистрации в WM соглашение читали?? что? нет? а ведь оно является официальным договором!
16/02/2003
пусть они называют их как хотят, у меня есть еще счет в e-gold, так что мне слитки золота и платины декларировать. По поводу договора - учите юр-часть, если у меня на компьютере стоит кипер, то это еще не значит, что я подписывал договор, мало ли кто сидел за этим компьютером и что нажимал и пока у нас такие законы никто с этим не борется и не может бороться, возможно когда виртуально по стране будут ходить не миллионы, а милиарды, то что-то придумают законодательно и начнут бороться.
пусть они называют их как хотят, у меня есть еще счет в e-gold, так что мне слитки золота и платины декларировать. По поводу договора - учите юр-часть, если у меня на компьютере стоит кипер, то это еще не значит, что я подписывал договор, мало ли кто сидел за этим компьютером и что нажимал и пока у нас такие законы никто с этим не борется и не может бороться, возможно когда виртуально по стране будут ходить не миллионы, а милиарды, то что-то придумают законодательно и начнут бороться.
16/02/2003
если такая статья есть как можно говорить что ее нет? По удобной не притягивают, притягивают по той которую нарушил, а так бы выбрали удобную к примеру за изнасилование и притягивали всех, я говорю что по действующему законадательсву притянуть не могут так как ни одну статью не нарушаешь.
если такая статья есть как можно говорить что ее нет? По удобной не притягивают, притягивают по той которую нарушил, а так бы выбрали удобную к примеру за изнасилование и притягивали всех, я говорю что по действующему законадательсву притянуть не могут так как ни одну статью не нарушаешь.
16/02/2003
Вы, Константин, недооцениваете деятельность ОБЭП и ряда других "интеллектуальных" подразделений типа "Р", "К", а также налоговой полиции и таможни. Можете в качестве ликбеза хоть закон об ОРД почитать... Вычислят вас, если захотят и очень быстро. Не скажу, что 100процентно, но уж если... то мало не покажется. И рассказывайте потом сказки о том, что кто-то подходил к компьютеру, кто-то почему-то высылал вам денги на краточку, кто-то разослал от вашего имени международные почтовые отправления в качестве подарков по всему миру и т.д. А есть еще методы допроса. Они еще со всремен Феликса Эдмундыча на научной основе успешно развивались...
Если Вы думаете, что ничего не нарушаете и статей на Вас не найдется, то мне Вас просто жаль...
Вы, Константин, недооцениваете деятельность ОБЭП и ряда других "интеллектуальных" подразделений типа "Р", "К", а также налоговой полиции и таможни. Можете в качестве ликбеза хоть закон об ОРД почитать... Вычислят вас, если захотят и очень быстро. Не скажу, что 100процентно, но уж если... то мало не покажется. И рассказывайте потом сказки о том, что кто-то подходил к компьютеру, кто-то почему-то высылал вам денги на краточку, кто-то разослал от вашего имени международные почтовые отправления в качестве подарков по всему миру и т.д. А есть еще методы допроса. Они еще со всремен Феликса Эдмундыча на научной основе успешно развивались...
Если Вы думаете, что ничего не нарушаете и статей на Вас не найдется, то мне Вас просто жаль...
17/02/2003
Здравствуйте!
Всем госоподам желающим не платить налоги могу сказать следующее: презумция невиновности записана в документах. В жизни все обстоит не совсем так. Придется на допросах обьяснять кто это мог проникнуть в ваш дом и работать за вашим компьютером целыми днями (распечатки с провайдера прилагаются с переченем посещенных страниц и копия ценных данных выкачанных накануне с вашего жесткого диска также прилагается). Список почтовых отправленй прилагается.Имейте в виду что придется кататься в воронке внаручниках и показывать в какой мусорке вы якобы все нашли. Отпустят скорее всего. Через год. Оно вам надо? Ну, тогда флаг в руки.
Здравствуйте!
Всем госоподам желающим не платить налоги могу сказать следующее: презумция невиновности записана в документах. В жизни все обстоит не совсем так. Придется на допросах обьяснять кто это мог проникнуть в ваш дом и работать за вашим компьютером целыми днями (распечатки с провайдера прилагаются с переченем посещенных страниц и копия ценных данных выкачанных накануне с вашего жесткого диска также прилагается). Список почтовых отправленй прилагается.Имейте в виду что придется кататься в воронке внаручниках и показывать в какой мусорке вы якобы все нашли. Отпустят скорее всего. Через год. Оно вам надо? Ну, тогда флаг в руки.
17/02/2003
Чтобы возить в воронке надо сначала хоть какую-то причину иметь, хотябы какую-нибудь мелкую, по какой причине будут смотреть компьютер, что дадут данные с компьютера и от провайдера, если появятся подозрения по карте, то почему надо компьютер проверять, никто и не подумает что картой с компьютера управляют, а если и подумают, то ничего в компьютере не найдут кошельки под паролем, под каким я и знать не знаю, мало ли какие программы и кто их ставил на этот компьютер, так что все это одни слова, никто не убедил, что это незаконно и наказуемо, поэтому если кому-то нужны анонимные карты пишите сообщу где заказывать и пользуйтесь на здоровье.
Чтобы возить в воронке надо сначала хоть какую-то причину иметь, хотябы какую-нибудь мелкую, по какой причине будут смотреть компьютер, что дадут данные с компьютера и от провайдера, если появятся подозрения по карте, то почему надо компьютер проверять, никто и не подумает что картой с компьютера управляют, а если и подумают, то ничего в компьютере не найдут кошельки под паролем, под каким я и знать не знаю, мало ли какие программы и кто их ставил на этот компьютер, так что все это одни слова, никто не убедил, что это незаконно и наказуемо, поэтому если кому-то нужны анонимные карты пишите сообщу где заказывать и пользуйтесь на здоровье.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено