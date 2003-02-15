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Для желающих законно не платить налоги



Ссылка на сообщение Костантин
15/02/2003

Я могу отправлять все свои товары бесплатно кому хочу и никто это не может запретить так как это мой товар, то что на почте пишется это совсем не чего не значит, при отправке посылки никто не спрашивает паспорт и также отправляется и через курьерские службы, все это без документов, поэтому то что платится на кассовую ленту, то они могут использовать в другом месте после еды, про анонимную карту, я когда ее заказывал я не указывал не имя и никакие другие данные, на самой карте номер и нет ничьей фамилии и никто не знает что эту карту заказал я и это не возможно определить никак. А снимать с карты можно спокойно столько сколько хочешь здесь нет никакого нарушения закона даже если ты нашел данную карту с пин-кодом, поэтому пользуйся и по мере надобности плати налоги для поддержания армии, здравохранения и образования, если хочется.



Ссылка на сообщение Ivan
15/02/2003

ДЕТСКИЙ САД :)



Ссылка на сообщение Noone
16/02/2003

Угу ...

Карточку Вы наверное еще и на анонимный почтовый адрес получили да?

А почта вас заложит налоговой сразу как только объем будет существенен

Его у Вас просто нет - объема то - так же ведь наверное

С объемом в несколько тысяч долларов можно вообще делать что хочешь - за такие деньги органы время тратить не будут



А когда будут - вот Вы им и расскажете все то что здесь написали - интересно будет хохот послушать :-))



Ссылка на сообщение Noone
16/02/2003

Константин

Вот не поленился специально для вас ссылочку найти

http://pcclub.com.ua/law/law1.html

Почитайте

О том что вас не видно - ну Вот я уже выяснил что Вы живете на украине и ваши проекты уже знаю

Если надо так звоним провайдеру узнаем адрес



для разрядки ситуации АНЕКДОТ

Некто (не Я!) по интернет задает вопрос Путину

Я анонимный аноним хочу знать - ДО КОЛЕ это будет продолжаться вова?



Ответ

Гражданину Иванову Петру Петровичу IP XXXXX майл провайдер такой то паспорт XXXX проживающему .... отвечаем

СКОЛЬКО НАДО это будет продолжаться. Вова.



Ссылка на сообщение Костантин
16/02/2003

Почта не проверяет все посылки которые мне приходят, даже если и проверяет, то и что, на Украине Приватбанк разослал просто так 50000 карточек своим клиентам и другие организации просто так присылаю карты, поэтому здесь почта ничего заложить не сможет, они же не записывают что кому пришло, номера товаров, карточек и других внутренностей посылки.

По вопросу что webmoney приравнивается к открытию зарубежного счета ( в ссылочке про это), так это полная ерунда, нигде не стоит моя подпись, а нажатии кнопки "согласен" не может быть приравнено к подписи, за мой компьютер содятся и другие люди, мало ли кто нажал и где зарегистрировался и это не влияет от сумм.

На счет моих проектов я уверен что Вы и пятой части их не знаете, возможно где-то я указывал этот бесплатный e-mail адрес, по IP тоже не узнаешь так как я сейчас с домашнего компьютера, который через другого провайдера, хотя и это без проблем можно скрыть только не зачем, к примеру кто-то заинтересовался, адрес через провайдера взял пришел и что?

Счета зарубежного нет, с дохода я налоги плачу, самый законопослушный гражданин.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/02/2003

WM - это не деньги, а векселя, читайте www.webmoney.ru



так, что подача декларации не упрощается, а УСЛОЖНЯЕТСЯ...



При регистрации в WM соглашение читали?? что? нет? а ведь оно является официальным договором!



Ссылка на сообщение Костантин
16/02/2003

пусть они называют их как хотят, у меня есть еще счет в e-gold, так что мне слитки золота и платины декларировать. По поводу договора - учите юр-часть, если у меня на компьютере стоит кипер, то это еще не значит, что я подписывал договор, мало ли кто сидел за этим компьютером и что нажимал и пока у нас такие законы никто с этим не борется и не может бороться, возможно когда виртуально по стране будут ходить не миллионы, а милиарды, то что-то придумают законодательно и начнут бороться.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/02/2003

короче, если Вас притянут по какой-нить удобной статье, то Вы будете говорить, что такой статьи нет?



Короче, пока там копейки идут, никто вас трогать не будет, нужны вы очень, а вот когда интересные суммы пойдут, то....



Ссылка на сообщение Костантин
16/02/2003

если такая статья есть как можно говорить что ее нет? По удобной не притягивают, притягивают по той которую нарушил, а так бы выбрали удобную к примеру за изнасилование и притягивали всех, я говорю что по действующему законадательсву притянуть не могут так как ни одну статью не нарушаешь.



Ссылка на сообщение Нестор
16/02/2003

Вы, Константин, недооцениваете деятельность ОБЭП и ряда других "интеллектуальных" подразделений типа "Р", "К", а также налоговой полиции и таможни. Можете в качестве ликбеза хоть закон об ОРД почитать... Вычислят вас, если захотят и очень быстро. Не скажу, что 100процентно, но уж если... то мало не покажется. И рассказывайте потом сказки о том, что кто-то подходил к компьютеру, кто-то почему-то высылал вам денги на краточку, кто-то разослал от вашего имени международные почтовые отправления в качестве подарков по всему миру и т.д. А есть еще методы допроса. Они еще со всремен Феликса Эдмундыча на научной основе успешно развивались...

Если Вы думаете, что ничего не нарушаете и статей на Вас не найдется, то мне Вас просто жаль...



Ссылка на сообщение Костантин
16/02/2003

Это если захотят, а что надо сделать чтобы захотели, просто так не захотят, а захотеть могут любую компанию и чистой нет почти ни одной компании, если захотят в любой такими методами найдут что надо и что не надо.



Ссылка на сообщение сотрудник налоговой поли
17/02/2003

Здравствуйте!



Всем госоподам желающим не платить налоги могу сказать следующее: презумция невиновности записана в документах. В жизни все обстоит не совсем так. Придется на допросах обьяснять кто это мог проникнуть в ваш дом и работать за вашим компьютером целыми днями (распечатки с провайдера прилагаются с переченем посещенных страниц и копия ценных данных выкачанных накануне с вашего жесткого диска также прилагается). Список почтовых отправленй прилагается.Имейте в виду что придется кататься в воронке внаручниках и показывать в какой мусорке вы якобы все нашли. Отпустят скорее всего. Через год. Оно вам надо? Ну, тогда флаг в руки.



Ссылка на сообщение Константин
17/02/2003

Чтобы возить в воронке надо сначала хоть какую-то причину иметь, хотябы какую-нибудь мелкую, по какой причине будут смотреть компьютер, что дадут данные с компьютера и от провайдера, если появятся подозрения по карте, то почему надо компьютер проверять, никто и не подумает что картой с компьютера управляют, а если и подумают, то ничего в компьютере не найдут кошельки под паролем, под каким я и знать не знаю, мало ли какие программы и кто их ставил на этот компьютер, так что все это одни слова, никто не убедил, что это незаконно и наказуемо, поэтому если кому-то нужны анонимные карты пишите сообщу где заказывать и пользуйтесь на здоровье.



Ссылка на сообщение Юрист
17/02/2003

Мне кажется тему надо закрыть. Иначе этим сайтом заинтересуются органы, а потом не отмоешься что вы это не поощряете.....

Хотя в заголовке и написано что "законно", но предлагаемые методы являются явно незаконным и человек это явно пропагандирует...

имхо



Ссылка на сообщение Адвокат
17/02/2003

Де-юре это не противозаконное действие, де-факто это противозаконное, следовательно никто не сможет доказать противозаконность данных действий.


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