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Для желающих законно не платить налоги



Ссылка на сообщение Nikals
18/02/2003

Успокоились?



Ссылка на сообщение Игорь
19/02/2003

Жаль, что с самого начала не учавствовал в дискурсии!

Уверен что всем Вам не помешает ознакомиться с книгой "Налог на прибыль организаций"

Коментарии к 25 главе.

Основной изюменкой книги являются непосредственно "48 схем минимизации налога"

Выпущенная НИИ Налогообложения

Выдержки из книги и другая информация находятся на сайте:

www.niinal.ru

Что бы меня не обвинили в очковтерательстве замечу, что книга подписана в печать в январе 2002 года и в неё не вошли майские изменения 2002 года. Но уверяю Господа-схемы не потеряли актуальности и правомерности!

Книга успешно продается и еще долго будет уникальна в "своем роде".

Надеюсь, я не нарушил правил Форума!

Полной минимизации налогов Вам Господа!!!



Ссылка на сообщение Вовка
20/02/2003

Налоги нужно не минимизировать, но ОПТИМИЗИРОВАТЬ





:)



Ссылка на сообщение Noone
20/02/2003

Вовка - а Ваше отчество не Владимирович? :-)))



Но вообще то точно в цель - согласен абсолютно



Я к тому что в оптимизации надо учитывать и последствия минимизации и последствия не-минимизации



Ссылка на сообщение Игорь
20/02/2003

Совершенно согласен!

Ну конечно ОПТИМИЗИРОВАТЬ!

Просто слово "минимзация" ласкает слух любого простого налогоплатильщика и применяется для увеличения продаж книги. Ведь ОПТИМИЗИРОВАТЬ можно как в одну так и другую сторону.

В общем это рекламные штучки и по большему счету отношения к теме не имеют.

ОПТИМИЗАЦИИ налогов Вам Господа!!!



Ссылка на сообщение GN
03/03/2003

А как насчет кредиток от западных банков. Эти банки тоже выдадут мою фамилию налоговикам?



Ссылка на сообщение Ivan
03/03/2003

А может проще платить?



Ссылка на сообщение Oleg
04/03/2003

Конечно проще, потом можно спать спокойно... на лавочках, вокзалах...



Ссылка на сообщение Нестор
04/03/2003

Если есть международный договор о взаимопомощи по уголовным делам, то могут и выдать, но не они конечно, а органы страны, где они есть. И даже если нет - тоже могут. Но можно же и по-другому вас вычислить. Деньги с кредитки вы снимать будете с нашего банкомата, и тратить их здесь...



Ссылка на сообщение Костантин
04/03/2003

Что они смогут выдать? Если никаких бумаг и никаких данных нет. А снимать деньги с нашего банкомата какое нарушение?



Ссылка на сообщение Garri
05/03/2003

НДС=0 Как этого добиться

легально?



Ссылка на сообщение Нестор
06/03/2003

применять упрощенку



Ссылка на сообщение V
06/03/2003

Действительно, с этого года существует упрощенная система налогообложения: платите 6% с оборота и все (никаких НДС, НП). Мне знакомый аудитор считал, что по сравнению с стандартной схемой (если конечно платить честно) упрощенка дает выигрыш в 2 и более раза.



Ссылка на сообщение Oleg
07/03/2003

Упрощенка 6% дает выигрыш в некоторых видах деятельности, а в некоторых совсем наоборот, представь оптовую торговлю где наценка 3%, а налогов надо заплатить в два раза больше чем заработал.



Ссылка на сообщение AlexJoy
07/03/2003

OLEG, ты сначала законы изучи. На выбор либо 6% с оборота, либо 20% с прибыли.


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