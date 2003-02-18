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Для желающих законно не платить налоги
18/02/2003
Успокоились?
Успокоились?
19/02/2003
Жаль, что с самого начала не учавствовал в дискурсии!
Уверен что всем Вам не помешает ознакомиться с книгой "Налог на прибыль организаций"
Коментарии к 25 главе.
Основной изюменкой книги являются непосредственно "48 схем минимизации налога"
Выпущенная НИИ Налогообложения
Выдержки из книги и другая информация находятся на сайте:
www.niinal.ru
Что бы меня не обвинили в очковтерательстве замечу, что книга подписана в печать в январе 2002 года и в неё не вошли майские изменения 2002 года. Но уверяю Господа-схемы не потеряли актуальности и правомерности!
Книга успешно продается и еще долго будет уникальна в "своем роде".
Надеюсь, я не нарушил правил Форума!
Полной минимизации налогов Вам Господа!!!
Жаль, что с самого начала не учавствовал в дискурсии!
Уверен что всем Вам не помешает ознакомиться с книгой "Налог на прибыль организаций"
Коментарии к 25 главе.
Основной изюменкой книги являются непосредственно "48 схем минимизации налога"
Выпущенная НИИ Налогообложения
Выдержки из книги и другая информация находятся на сайте:
www.niinal.ru
Что бы меня не обвинили в очковтерательстве замечу, что книга подписана в печать в январе 2002 года и в неё не вошли майские изменения 2002 года. Но уверяю Господа-схемы не потеряли актуальности и правомерности!
Книга успешно продается и еще долго будет уникальна в "своем роде".
Надеюсь, я не нарушил правил Форума!
Полной минимизации налогов Вам Господа!!!
20/02/2003
Совершенно согласен!
Ну конечно ОПТИМИЗИРОВАТЬ!
Просто слово "минимзация" ласкает слух любого простого налогоплатильщика и применяется для увеличения продаж книги. Ведь ОПТИМИЗИРОВАТЬ можно как в одну так и другую сторону.
В общем это рекламные штучки и по большему счету отношения к теме не имеют.
ОПТИМИЗАЦИИ налогов Вам Господа!!!
Совершенно согласен!
Ну конечно ОПТИМИЗИРОВАТЬ!
Просто слово "минимзация" ласкает слух любого простого налогоплатильщика и применяется для увеличения продаж книги. Ведь ОПТИМИЗИРОВАТЬ можно как в одну так и другую сторону.
В общем это рекламные штучки и по большему счету отношения к теме не имеют.
ОПТИМИЗАЦИИ налогов Вам Господа!!!
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